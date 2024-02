Lakers podkręcają tempo na D i przerywają passę dziewięciu meczów Knicks

NOWY JORK — Los Angeles Lakers rozpoczęli sobotni mecz w nowym składzie – zaczynając od Ruiego Hachimury nad Darianem Princem – a zakończyli go twardą obroną, pokonując Knicks 113:105, przerywając passę dziewięciu meczów zwycięstw Nowego Jorku.

The Knicks, bez Juliusa Randle'a, OG Anunoby'ego i Quentina Grimesa, po trzech kwartach prowadzili 86-80.

Lakers ograniczyli Knicks do 19 punktów w czwartej kwarcie, w tym zaledwie 10 punktów w pierwszych 11 minutach, co ugruntowało czwartkowe niezadowolenie z Boston Celtics.

„To wspaniale, że Knicks wygrali, a ty możesz tu przyjechać i grać w koszykówkę na najwyższym poziomie” – powiedział LeBron James, który zagrał w drugiej połowie z wyjątkiem 55 sekund, prowadząc Los Angeles z 24 punktami. „Każde posiadanie czegoś znaczy, szczególnie w czwartej kwarcie. W czwartej kwarcie możemy rozegrać kilka akcji, aby odwrócić losy meczu.

„To coś, co sprawia dobre samopoczucie”.

Jalen Brunson zapewnił Knicks 36 punktów, ale w czwartej kwarcie trafił do siatki 4 z 9 i miał dwie straty, gdy Los Angeles wielokrotnie wysyłało w jego stronę dwóch obrońców w pick-and-rollach.

„To znaczy, ilekroć dzieje się jakakolwiek akcja, wysyłają dwóch ochroniarzy” – powiedział Branson. „Po prostu staram się to obejść lub dać z siebie wszystko, aby rozegrać piłkę, znaleźć sposób na zmianę sytuacji i wywrzeć większy wpływ. Graliśmy dobrze przez cały mecz, po prostu nie sądziłem, że to wystarczy”.

Anthony Davis, mimo że zdobył zaledwie 12 punktów, trafiając 4 z 12 celnych strzałów, w defensywie miał 18 zbiórek i 4 zablokowane strzały.

Pod koniec trzeciej kwarty, kiedy Josh Hart i Brunson zostali uderzeni w ciągu kilku sekund, dwa z tych bloków weszły w posiadanie Knicks, zapewniając Lakers szybką przerwę, która zakończyła się dwoma rzutami wolnymi Austina Reavesa, który zdobył 22 punkty. .

„Blokowanie strzałów miało znaczenie” – powiedział trener Knicks Tom Thibodeau. „AD rozegrało świetny mecz bez dużej liczby punktów. LeBron był taki sam. Ci goście przeczytali mecz. LeBron rozegrał 41 minut. Brawa dla niego; jest w takiej formie. Davis to nie lada wyzwanie”.

Według Adriana Wojnarowskiego z ESPN Lakers, martwiący się, że kontuzja prawej nogi Jareda Vanderbilta może kosztować go resztę sezonu, uważają, że konsekwentny wysiłek w defensywie zapewni im największe szanse na dobrą passę pod koniec sezonu nawet bez Vanderbilta.

„Szczerze mówiąc, utrata jednego z naszych największych rezerw jest trudna, ale chłopaki muszą się zmobilizować i podjąć wyzwanie” – powiedział Davis. „Myślę, że do każdego pojedynku trzeba podchodzić osobiście. W ten sposób osiągasz sukcesy: bierz to do siebie”.

Hachimura zdobył siedem punktów, trafiając 3 z 5 celnych strzałów i cztery zbiórki u starterów, a Prince prowadził strzelców rezerwowych Los Angeles z 16 punktami, trafiając 6 z 10 celnych. To jeden z 15 wyjściowych składów, z jakich korzystał w tym sezonie trener Lakers Darwin Hamm i ma nadzieję, że stąd wyjdzie.

„Mam nadzieję jak szalony” – powiedział Hamm. „Z tych 15 dziwactw trzy były zamierzone, a nie [due to] Nieprzewidziane okoliczności. Więc tak. To ostateczny plan.”

Los Angeles ma bilans 3-2 po sześciu meczach wyjazdowych i zakończy je w poniedziałek przeciwko Charlotte Hornets.

„Próbujemy osiągnąć taki rodzaj koszykówki, jaki według nas potrafimy” – powiedział Hamm. „Chroń także na wyższym poziomie”.

Tim Bontemps z ESPN przyczynił się do powstania tego raportu.