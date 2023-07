Leslie Van Houten: Były członek rodziny Mansona zwolniony z więzienia w Kalifornii, mówi urzędnik

CNN

Leslie Van Houten, była zwolenniczka Charlesa Mansona i skazana za morderstwo, została we wtorek zwolniona z więzienia w Kalifornii, powiedziała CNN rzeczniczka więzienia.

Van Houtena Zwolniony pod nadzór kuratora– powiedziała Mary Jimenez, rzeczniczka Kalifornijskiego Departamentu Więziennictwa i Rehabilitacji. Van Houten będzie miał maksymalny okres zwolnienia warunkowego wynoszący trzy lata, a przegląd zwolnienia warunkowego nastąpi po roku, powiedział Xjimenez.

Van Houten, obecnie 70-letnia, miała 19 lat, kiedy poznała Mansona i dołączyła do morderczej sekty znanej jako „Rodzina Mansona”.

Przed zwolnieniem we wtorek odsiadywał równoczesny wyrok od siedmiu lat do dożywocia po tym, jak został skazany w 1971 roku za udział w zabójstwie kierownika supermarketu Leno LaBianca i jego żony Rosemary w ich domu w Los Angeles.

Biuro gubernatora Kalifornii, Gavina Newsoma, ogłosiło w piątek, że nie będzie kwestionować orzeczenia stanowego sądu apelacyjnego z maja, które umożliwiło Van Houtenowi zwolnienie warunkowe i utorowało mu drogę do zwolnienia.

„Ponad 50 lat po tym, jak sekta Monsona popełniła te brutalne zbrodnie, rodziny ofiar nadal odczuwają skutki, podobnie jak wszyscy Kalifornijczycy. Gubernator Newsom trzykrotnie zamienił zwolnienie warunkowe pani Van Houten i bronił odwołań od tych decyzji w sądzie, – powiedziała w piątek rzeczniczka gubernatora Erin Mellon.

„Pani. Gubernator jest rozczarowany decyzją sądu apelacyjnego o uwolnieniu Van Houtena, ale nie podejmie dalszych działań, ponieważ jest mało prawdopodobne, aby kolejne apelacje przyniosły skutek. „Sąd Najwyższy Kalifornii przyjmuje odwołania w bardzo niewielu przypadkach i generalnie nie wybiera spraw w oparciu o tego typu ustalenia dotyczące konkretnych faktów” – powiedział Melton.

Członek rodziny słynnego stylisty fryzur Jaya Sebringa zostali zabici W 1969 roku kult Mansona powiedział, że nie zgadza się z decyzją biura gubernatora, by nie kwestionować zwolnienia warunkowego Van Houtena.

„Z pewnością mam szacunek dla gubernatora Newsoma i prokuratora generalnego” – powiedział zięć Sebringa, Anthony DeMaria, Laurie Coates z CNN we wtorek wieczorem. „Ale nasze rodziny zdecydowanie, zdecydowanie nie zgadzają się z ich decyzją o nieodwoływaniu się”.

DeMaria nazwał Van Houtena „najgorszym seryjnym mordercą w historii Stanów Zjednoczonych” i powiedział, że jego uwolnienie stanowi „niebezpieczny, niebezpieczny precedens”.

Adwokat Van Houten, Nancy Detault, powiedziała Johnowi Bermanowi z CNN we wtorek wieczorem, że jej klientka przeszła „40-letnią ocenę psychiatryczną”, aby zostać zwolniona warunkowo, „aby stawić czoła temu, co zrobiła – wziąć odpowiedzialność za to, co zrobiła”.

„Rozumiem, dlaczego… członkowie rodzin ofiar byliby emocjonalnie nastawieni do tego i chcieli odwetu, ale to nie jest zgodne z prawem” – powiedział Detault Bermanowi. „Prawo mówi, że ma prawo do zwolnienia warunkowego, jeśli spełnia standardy, a standard jest taki, że nie stanowi już zagrożenia dla społeczeństwa”.

Detrault powiedział, że nie próbuje udowodnić niewinności van Houtena, ale zamiast tego nalega, aby van Houten „musi wziąć i zaakceptować pełną odpowiedzialność za zbrodnię”.

Po 53 latach spędzonych w areszcie Van Houten weźmie udział w tymczasowym programie mieszkaniowym, który zapewni jej szkolenie zawodowe i nauczy, jak znaleźć pracę i zapewnić sobie utrzymanie, powiedział Detrault w zeszłym tygodniu CNN.

„Jeśli się nad tym zastanowić, nie korzystała z bankomatu i nie miała telefonu komórkowego” – powiedział Detault w zeszłym tygodniu. Adwokat powiedział CNN, że ona i jej klient rozmawiali o możliwości przedawkowania, gdy wracała do normalnych codziennych czynności, takich jak chodzenie do supermarketu.

Adwokat powiedział, że Van Houten będzie szukał pracy z tytułem licencjata i magistra nauk humanistycznych, które zdobył w więzieniu. Ale na razie się przyzwyczaja.

„Po tych wszystkich dziesięcioleciach próbuje przyzwyczaić się do myśli, że nie jest w więzieniu i próbuje przyzwyczaić się do nowego życia poza więzieniem” – powiedział we wtorek Tederault.

Po skazaniu Van Houten został skazany na śmierć, ale kara śmierci została uchylona po zniesieniu kary śmierci przez Kalifornię, a jego wyrok zamieniono na dożywocie. Po raz pierwszy kwalifikował się do zwolnienia warunkowego w 1977 r., a kalifornijska komisja ds. zwolnień warunkowych zaleciła jego zwolnienie w 2016 r. po 22 występach przed komisją, donosi CNN.

Jednak ta decyzja Zmieniany pięciokrotnie przez gubernatorów stanowych – Były gubernator przez dwie kadencje, Jerry Brown, powołał się na brutalny charakter morderstw i entuzjastyczny udział Van Houtena, a gubernator przez trzy kadencje, Kevin Newsom.

W 1994 Van Houten opisał swoją rolę w morderstwach więziennych Wywiad z Larrym Kingiem z CNN.

„Wszedłem, a pani LaBianca leżała na podłodze i dźgnąłem ją” – powiedział Van Houten, który miał 19 lat w chwili morderstwa. „Dolna część pleców, około 16 razy”.