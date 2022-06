Lightning Score Against Avalanche Stanley Cup Finałowy mecz 5: Tampa 3-2, zwycięzca The Ballad Live After

Gra 6 będzie. W piątym meczu finałów Pucharu Stanleya 2022 Tampa Bay Lightning wszedł na rozległą arenę z piłeczkami i dzielnie pokonał Colorado Avalanche 3-2. Pomimo spadku 3-1 w serii, mistrzowie serii nie są jeszcze w pełni ukończeni. Colorado wygrało mecz 4 w dogrywce w Tampie. W piątek Lightning wygrał wyścig w Kolorado.

Podobnie jak w meczu 3, Lightning objął prowadzenie 1-0 i 2-1. Tym razem John Ruta i Nikita Kucherov strzelili dla Tampa Bay, a Kolorado weszło do trzeciej tercji z bramką za sobą. Jednak lawina nie trwała długo, ponieważ strzał z wichury odbił się od łyżwy obrońcy Błyskawicy Erica Chernaka przez bramkarza Tampy Andrieja Wasilewskiego i otrzymał pozytywne odbicie.

Niestety niezmordowanie, oświetlenie nadal się poprawiało, ostatecznie znajdując się w czołówce. 6:22 Z resztą kontroli Victor Headman ścisnął róg i zobaczył, że paleta w gnieździe jest szeroko otwarta. Ballad, który strzelił w nogi bramkarza Colorado Darcy’ego Cumbera, nie przegapił wspaniałej okazji do zdobycia bramki.

Nikt nie spodziewał się, że ta drużyna Lightning zwinie się i przekaże trofeum Avalanche Stanley, ale i tak było to imponujące zwycięstwo. Avalanche spróbuje ponownie zakończyć serię w Game 6 w niedzielę wieczorem. Zrzut złotówki jest ustalany po godzinie 20:00 czasu wschodniego.

Złe opakowanie śrub

Nikogo nie powinno dziwić, że Lightning stoczył niesamowitą walkę w Denver, ale pokonanie domowej lawiny to wysokie wyzwanie, zwłaszcza, że ​​fani spieszą się z ust na kolejny Puchar Stanleya. Tampa Bay wyglądało, jakby przegrało w I i II I i II meczu, ale w piątym meczu drużyna walczyła przez trzy sezony.

Błyskawica nie musi tak naprawdę wytrzymać burzy w pierwszym okresie, ponieważ lawina nie ma na ich nadejście wielkiej motywacji. Zamiast tego było to równe prawo otwarcia i Tampa poszedł do szatni z ołowiem. Najbardziej imponującą częścią sceny Bolts był sposób, w jaki zareagowali na bramkę otwierającą trzeci okres w niefortunnym odbiciu. Na boisku doszło do zamieszania i Wasilewski musiał sporo zaoszczędzić, ale Tampa rządził szybko i osiągnął cel, jakim było wygranie meczu. Minęło dużo piorunów i nie ma paniki w tej grupie. To było dziś wieczorem na wystawie.

Jedyna różnica to cel

To był najbardziej wyrównany mecz w całej serii, który wpłynął na różnicę bramek. Oznacza to, że jeden wielki błąd popełniony przez Cumbera był dużym błędem na tablicy wyników. Patrząc na liczbę strzałów, Gumber miał dobrą noc. Zatrzymał 26 z 29 strzałów, z którymi się zmierzył, ale był to jeden z pierwszych goli Tampa Bay, które musiał przerwać, jeśli Colorado chciało zakończyć serię. Rutta pozwolił, by pozornie nieszkodliwy policzek wyleciał z prawego koła, ale odbił się od bańki między rękawicą a poduszką Cumbera. Kuimper ustalił później, ale przegrał mecz z powodu błędu Avs. Przez cały sezon posezonowy miał wiele niepowodzeń, ale tak naprawdę nie kosztowało to jeszcze dużo Avs. Jego przeciwnik Wasilewski zatrzymał 35 z 37 strzałów przeciwko niemu. Mówiłem to już wcześniej, ale ta złocista niekonsekwencja była najlepszym strzałem Tampy, by wygrać ten finał Pucharu Stanleya.

Ondrej Palat powraca na dużą skalę

Ballad nie jest największą gwiazdą w NHL, ale z pewnością ma sprawę, aby stać się bardzo sprzęgniętym. Po kolejnym zwycięskim golu w Game 5, Balad napisał kolejny rozdział w swojej posezonowej Encyklopedii Bohaterów.

Ten trzeci okres był 12. zwycięskim golem w play-off w karierze Palata do 2014 roku. Według Sportsnet jest trzecim najbardziej aktywnym graczem po Joe Powellsky i Evgeny Malkin. To nie jest złe towarzystwo. W każdym z dwóch ostatnich występów Tampa Bay w Pucharze Stanleya Balad strzelił dwa zwycięskie gole, ale w tym roku prześcignął samego siebie. To trzeci zwycięski mecz Balata w play-offach w 2022 roku, a on ma jeszcze jedną grę do dodania do tej sumy. Z jakiegoś powodu, gdy gra jest ciasna, można nadepnąć na piorun.