Panie, w czerwcu mamy futbol play-off. Zrestartowana USFL – w przeciwieństwie do swoich poprzedników AAF i XFL – zakończyła pełny sezon zasadniczy z 10 meczami, a teraz rozpoczyna po sezonie parą półfinałów w sobotę w Canton w stanie Ohio. Zwycięzcy będą grać o mistrzostwo przez tydzień od niedzieli.

Sobota rozpoczęła się emocjonującym meczem pomiędzy New Jersey Generals (9-1) a Philadelphia Stars (6-4). The Stars, którzy przegrali dwa mecze w sezonie zasadniczym z generałami, zanotowali w sobotę 9-14 zwycięstw New Jersey. Filadelfia objęła prowadzenie w 1:41 po powrocie z 88 jardów przez Maurice’a Alexandra. Amani Tennis „Big Moments” później potwierdziło zwycięstwo Stars, wygrywając pięć z ostatnich sześciu meczów.

The Stars wyszli na prowadzenie 10-0 w pierwszej połowie dzięki sile kucharzy QB i sile defensywnej, która wymusiła kluczowy powrót w czerwonej strefie, która doprowadziła do przyłożenia kucharzy. Filadelfia była gotowa do utrzymania prowadzenia na początku drugiej rundy i odzyskała potknięcie w pierwszym meczu. Ale generałowie zareagowali defensywnie na ważne przechwycenie Mike’a Bella w głębinach obszaru New Jersey.

Po selekcji Perez pokonał Dariusa Shepherda, zdobywając 59 jardów przewagi, ustanawiając w tym roku napastnika USFL Dariusa Victora jako czwartego i gola. USFL MVP KaVontae Turpin następnie dał generałom pierwsze prowadzenie z 78-jardowym zwrotem punt za wynik o 10:30. Poniżej 14-13 obrona Stars wymusiła decydujący przystanek, który ostatecznie doprowadził do zwycięskiego wyniku Alexandra.

Birmingham Stallions (9-1) zmierzy się z New Orleans Breakers (6-4) w drugim półfinale w sobotę o 20:00 w ET NBC (Stream, Stream na Fubodivi) Spróbuj za darmo) Birmingham pozostał niepokonany do 9. tygodnia i dwukrotnie pokonał Breakers, ale ostatnie spotkanie wygrało jednym punktem. Ogiery polubiły 5 punktów.

Półfinały USFL

Philadelphia Stars 19, New Jersey Generałowie 14

Birmingham Stallions vs. New Orleans Breakers, 20:00 ET