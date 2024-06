Majors do obejrzenia w Nowym Jorku, Kolorado i Utah

Demokraci A Okręg kongresowy Nowego Jorku We wtorek zapadnie decyzja w historycznie kosztownych prawyborach, a republikańscy wyborcy w Utah zmienią swój główny wybór na niezawodnie czerwony stan. Odchodzący na emeryturę senator GOP Mitt Romney.

W Nowym Jorku urzędującemu postępowcowi grozi utrata mandatu

Plik: (l) Rep. Jamal Bowman, DNY, podczas kampanii w White Plains w stanie Nowy Jork, 11 czerwca 2024 r. (R) Bowman rzuca wyzwanie George’owi Latimerowi. (L) AP Photo/Ted Shaffrey, plik (P) AP Photo/Ted Shaffrey



Postępowy poseł Demokratów z Nowego Jorku Jamal Bowman stoi przed trudnym głównym wyzwaniem ze strony dyrektora hrabstwa Westchester, George’a Latimera. Sprawy międzynarodowe zdefiniowały kampanię z Bowmanem Krytyka Izraela Jako członek postępowego „zespołu” w Izbie Reprezentantów podkreślał wyraźne różnice wewnątrz Partii Demokratycznej.

Według danych AdImpact Bowman przeznaczył ponad 14 milionów dolarów na reklamę zewnętrzną w ramach niedawnej kampanii United Democracy Project, super PAC powiązanej z amerykańską Izraelską Grupą ds. Spraw Publicznych.

Przed pierwszą publikacją zamieścił także AdImpact Media społecznościowe Wyścig o miejsce Bowmana jest najdroższym w historii prawyborów Izby Reprezentantów, a jego dotychczasowe wydatki na reklamę wyniosły 24 miliony dolarów.

Wyścig o zastąpienie Mitta Romneya

Republikanie w Utah głosują we wtorek, aby wybrać kandydata GOP zamiast przejść na emeryturę. Jest późno. Mitt Romney. Reprezentując w sposób wiarygodny czerwone państwo, Romney był jednym z zaciekłych republikańskich krytyków byłego prezydenta Donalda Trumpa.

atut We wtorkowych prawyborach Riverton ma remis z burmistrzem Trentem Stocksem. Nie oczekuje się, aby stara siedziba Romneya była kwestionowana w listopadowych wyborach powszechnych, choć wpływy Trumpa w państwie nie są duże w porównaniu z innymi konserwatywnymi częściami kraju. Reprezentant Partii Republikańskiej John Curtis i były spiker Izby Reprezentantów stanu Utah Brad Wilson to między innymi pretendenci, którzy chcą pokonać Staggsa i zastąpić Romneya we wtorek.

Boebert próbuje wygrać prawybory w innym okręgu Kolorado

WASZYNGTON – 13 marca: Rep. Lauren Bobert, pułkownik pułkownika, schodzi po schodach Izby Reprezentantów na Kapitolu po głosowaniu w środę, 13 marca 2024 r. Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc. za pośrednictwem Getty Images



Po zaskakująco wygranej w reelekcji do Kongresu w wyścigu średnioterminowym w 2022 r. oczekiwano, że republikańska republikanka Lauren Bobert będzie w tej kadencji przyjazną Republikanom mandatem w Izbie Reprezentantów.

BobertaKontrowersyjny członek Narodowej Konwencji Republikanów, wtorkowy A Sześcioosobowa prawybory Republikanów Dla 4. Okręgu Kongresowego Kolorado, gdzie Rep. Ken Buck złożył rezygnację Wcześniej w tym roku.

Podstawowy wyścig GOP w starej dzielnicy Boberta

O miejsce w Kongresie, które opuszcza Bobert, ubiega się sześciu Republikanów. Wśród kandydatów są były przedstawiciel Partii Republikańskiej Ron Hanks, 6 stycznia 2021 r., który mówił o przebywaniu poza stolicą USAStwierdził jednak, że nie wszedł do budynku.

To niezwykłe, jak blisko marginesu wyborów powszechnych był podczas wyścigu w Kolorado Egzamin średniozaawansowany 2022Tam Bobert o włos pokonał Demokratę Adama Frischa 546 głosów. Frisch ponownie w tym cyklu będzie się ubiegał o to samo miejsce.

Pierwsza tura wyborów do Kongresu Partii Republikańskiej w Karolinie Południowej

Wyścig o nominację GOP Trzeci Okręg Kongresowy Karoliny Południowej W drugiej turze, która odbędzie się 25 czerwca, wyłonionych zostanie dwóch kandydatów: Trump poparł kandydata Mark Burns rywalizuje z inną republikańską Sherry Biggs. Bigg Boss stał się zatwierdzony Gubernatorem Partii Republikańskiej w Południowej Karolinie jest Henry McMaster.

