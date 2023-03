Masowy strajk w sprawie płac w celu sparaliżowania transportu w dotkniętych inflacją Niemczech

BERLIN/FRANKFURT, 27 marca (Reuters) – W poniedziałek wcześnie rano w Niemczech rozpocznie się wielki strajk, który sparaliżuje komunikację masową i lotniska podczas największych strajków od dziesięcioleci.

W godzinach poprzedzających strajk szefowie związkowi ostrzegali, że tysiące pracowników i kierownictwo są „kwestią przetrwania” po znacznej podwyżce płac, a wynikająca z tego akcja była „absolutnie przesadzona”.

Strajki, które rozpoczęły się głównie po północy i mają dotknąć usługi przez cały poniedziałek, są ostatnią akcją protestacyjną od miesięcy, która uderzyła w główne europejskie gospodarki, ponieważ wysokie ceny żywności i energii uderzyły w standard życia.

Niemcy, które przed wojną na Ukrainie w dużym stopniu polegały na dostawach gazu z Rosji, zostały mocno dotknięte wysoką inflacją, ponieważ walczą o nowe źródła energii, przy stopach inflacji wyższych niż średnia w strefie euro w ostatnich miesiącach.

Niemieckie ceny konsumpcyjne wzrosły w lutym bardziej niż oczekiwano – o 9,3% w porównaniu z rokiem poprzednim – sygnalizując nieustanną presję na wydatki, ponieważ Europejski Bank Centralny próbuje powstrzymać serię podwyżek stóp procentowych.

To było bolesne dostosowanie dla milionów pracowników w całym kraju, ponieważ koszt wszystkiego, od masła po czynsz, rósł w stałym tempie od lat.

„Otrzymanie znaczącej podwyżki płac jest kwestią przetrwania dla wielu tysięcy pracowników” – powiedział Bild am Sonntag Frank Wernecke, szef związku zawodowego Verdi.

Francja stanęła w obliczu serii strajków i protestów od stycznia w związku z rosnącym gniewem w związku z rządowym posunięciem w sprawie podniesienia wieku emerytalnego o dwa lata do 64 lat.

Ale urzędnicy w Niemczech dali jasno do zrozumienia, że ​​ich protest dotyczy tylko płacy.

Związek Verdi prowadzi negocjacje w imieniu około 2,5 miliona pracowników sektora publicznego, w tym transportu publicznego i lotnisk. Związek kolejowy i transportowy EVG negocjuje w sprawie około 230 000 pracowników przewoźnika kolejowego Deutsche Bahn (DBN.UL) i firm autobusowych.

Verdi domaga się podwyżki płac o 10,5%, co wyniosłoby co najmniej 500 euro (538 dolarów) miesięcznie, podczas gdy EVG żąda 12%, czyli co najmniej 650 euro miesięcznie.

Deutsche Bahn powiedział, że niedzielny strajk był „całkowicie nadmierny, bezpodstawny i niepotrzebny”.

Pracodawcy ostrzegają również, że wyższe płace pracowników transportu zrekompensują różnicę w opłatach i podatkach.

(1 USD = 0,9295 euro)

