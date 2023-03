3,4 tys. funtów karkówki wołowej wycofane ze sprzedaży z powodu potencjalnego zanieczyszczenia bakteriami E. coli

Tysiące funtów karkówek wołowych wycofanych z rynku z powodu zanieczyszczenia E. coli.

Departament Bezpieczeństwa i Kontroli Żywności Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (FSISIS) ogłosił w piątek 4 lutego, że w czwartek 16 lutego zapakowano około 3436 funtów produktów bez kości o różnej wadze, oznaczonych jako „Elkhorn Valley Pride Angus Beef 61226 BEEF CHUCK 2PC BNLS”. .

Zobacz etykietę produktu tutaj.

Pełną listę numerów seryjnych i numerów pudełek można znaleźć tutaj.

Wycofany produkt ma numer firmowy „EST”. M-19549” w znaku kontrolnym USDA.

Produkty zostały wysłane do dystrybutorów, agencji federalnych, lokalizacji detalicznych i hurtowych, w tym hoteli, restauracji i zakładów w Nowym Jorku, Connecticut, Massachusetts, New Jersey, Pensylwanii, Illinois, Indianie, Maryland i Michigan.

Problem został odkryty, gdy FSIS przeprowadził rutynowe badania FSIS wołowiny uzyskanej z tego produktu i potwierdzono, że próbka zawiera bakterie E. coli. Nie ma potwierdzonych doniesień o niepożądanych reakcjach po spożyciu tych produktów.

FSIS poinformowało, że u większości osób zakażonych E. coli rozwija się biegunka (często krwawa) i wymioty.

Dystrybutorzy i inni klienci, którzy zakupili te produkty w celu dalszego przetworzenia, nie mogą ich używać ani dalej dystrybuować. Przedmioty należy wyrzucić lub zwrócić do miejsca zakupu.

Konsumenci mający pytania dotyczące bezpieczeństwa żywności mogą dzwonić na bezpłatną infolinię USDA Meat and Poultry Hotline pod numer 888-MBHotline (888-674-6854) lub na czacie na żywo przez Ask USDA od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 (czasu wschodniego).

Konsumenci mogą przeglądać wiadomości dotyczące bezpieczeństwa żywności na stronie Zapytaj USDA lub wysłać pytanie na adres [email protected]

