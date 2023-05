McCarthy wysyła republikańskich negocjatorów pułapu zadłużenia do Białego Domu, ale strony są daleko od siebie

WASHINGTON (AP) – przewodniczący Izby Reprezentantów Kevin McCarthy powiedział w środę, że wyśle ​​republikańskich negocjatorów do Białego Domu, aby znieść pułap zadłużenia. Negocjacje, ale ostrzegł, że obie strony są „wciąż daleko”, próbując osiągnąć porozumienie budżetowe z prezydentem Joe Bidenem.

McCarthy powiedział, że ma nadzieję, że uda im się osiągnąć porozumienie przed terminem w przyszłym tygodniu, kiedy Departamentowi Skarbu zabraknie pieniędzy na opłacenie rachunków. „Nie zamierzamy zbankrutować” — powiedział McCarthy z R-Calif.

W proteście mówca powiedział „to nie moja wina”, że Waszyngton zbliża się do kryzysu, obwiniając Biały Dom za odmowę Bidena negocjowania wcześniej, ponieważ Republikanie pracowali nad cięciem wydatków.

„Wierzę, że możemy iść naprzód” – powiedział McCarthy.

Pułap kredytu Rozmowy koncentrują się na klasycznej kwestii, która wcześniej nękała, dzieliła i zakłócała ​​Waszyngton: republikanie pod przewodnictwem McCarthy’ego chcą ograniczyć wydatki rządu federalnego, podczas gdy Biden I żadnych innych Demokratów.

Rzeczniczka Białego Domu, Karine Jean-Pierre, zaprzeczyła, by administracja nazwała sytuację „sfabrykowanym kryzysem”.

Czasu na zawarcie umowy jest mało. Sekretarz skarbu Janet Yellen powiedziała w środę, że „wygląda na to, że jest prawie pewne”, że Stany Zjednoczone nie przetrwają początku czerwca bez niewypłacalności. Byłoby to katastrofalne, ponieważ rządowi grozi brak pieniędzy na opłacenie rachunków już 1 czerwca.

„Już teraz obserwujemy pewną presję na rynkach skarbowych” – powiedziała Yellen podczas wydarzenia w Wall Street Journal.

„Nawet w okresie poprzedzającym transakcję, kiedy do niej dojdzie, mogą wystąpić poważne problemy na rynkach finansowych, a my dopiero obserwujemy ich początek” – powiedziała Yellen.

Sytuacja polityczna przybliża kraj do kryzysu , wstrząsając rynkami finansowymi i zagrażając światowej gospodarce. Wśród tych, którzy tworzą domyślne plany awaryjne, są zainteresowani emeryci i grupy pomocy społecznej . Negocjatorzy udali się do Białego Domu i po południu wznowili rozmowy.

Wspierany przez konserwatywną większość Izby Reprezentantów, która wyniosła go do władzy, McCarthy Zamiast tego nie była zachwycona kontrofertą Białego Domu dotyczącą zamrożenia wydatków. „Zamrożenie nie zadziała” – powiedział McCarthy.

„Musimy wydać mniej niż w zeszłym roku. To jest punkt wyjścia.

Długotrwała debata w Waszyngtonie na temat wielkości i zakresu rządu federalnego jest oddalona o kilka dni. Niepowodzenie w podniesieniu pułapu zadłużenia kraju, który obecnie wynosi 31 bilionów dolarów, prawie na pewno wywoła zawirowania gospodarcze w kraju i za granicą, ryzykując burzliwą niewypłacalność federalną.

W trzecim tygodniu przeciągnij, negocjuj Podniesienie pułapu zadłużenia kraju nie powinno nastąpić na tym etapie.

Biały Dom początkowo upierał się, że nie chce rezygnować z konieczności opłacania rachunków przez naród, jak robił to Kongres wiele razy wcześniej, żądając podniesienia pułapu.

Ale nowo wybrany mówca spotkał się z Bidenem w Gabinecie Owalnym w lutym, wzywając prezydenta do przystąpienia do stołu negocjacyjnego w sprawie pakietu budżetowego, który zmniejszyłby wydatki i rosnący deficyt kraju w zamian za głosowanie w sprawie zezwolenia na przyszłe zadłużenie.

„Powiedziałem prezydentowi 1 lutego” – opowiada McCarthy. „Powiedziałem, prezydencie, że nie zamierza pan podnosić podatków. Powinieneś wydać mniej pieniędzy niż wydałeś w tym roku.

Rozmowy koncentrują się na wypracowaniu porozumienia w sprawie zakresu roku budżetowego 2024. Republikanie odłożyli wniosek o wycofanie wydatków na rok 2022, ale twierdzą, że wydatki rządowe w przyszłym roku powinny być niższe niż obecnie. Zamiast tego Biały Dom zaproponował zamrożenie wydatków na obecnym poziomie z 2023 roku.

Oszczędzając obronę i rachunki niektórych weteranów przed cięciem, Republikanie przesunęliby większość cięć wydatków na inne programy federalne, co zrywa z tradycją Kongresu polegającą na równoważeniu pułapu budżetowego.

Uzgodnienie tego poziomu wydatków w górnej linii ma kluczowe znaczenie. To może dać konserwatystom McCarthy’emu kontrolę nad wydatkami, jednocześnie goniąc za głosami Demokratów potrzebnymi w podzielonym Kongresie do uchwalenia jakiejkolwiek ustawy.

Ale nie jest pewne, co otrzymają Demokraci, jeśli zgodzą się na głębsze cięcia wydatków niż te proponowane przez zespół Bidena.

Biały Dom nadal argumentuje, że deficyt można zmniejszyć, likwidując ulgi podatkowe dla zamożnych rodzin i niektórych korporacji, ale McCarthy powiedział prezydentowi na lutowym spotkaniu, że zwiększanie dochodów poprzez podwyżki podatków nie wchodzi w grę.

Negocjatorzy debatują teraz nad 1-procentowym limitem rocznego wzrostu wydatków w przyszłości, a Republikanie zmniejszają swój wniosek o 10-letni limit do sześciu lat, ale Biały Dom oferuje tylko jeden rok do 2025 roku.

Ogólnie rzecz biorąc, pułap zadłużenia jest wyeliminowany na czas obowiązywania porozumienia budżetowego, a Biały Dom ma do czynienia z dwuletnim porozumieniem w negocjacjach obejmujących wybory prezydenckie.

Wcześniejsze rozmowy dotyczące pułapu zadłużenia zaowocowały umowami budżetowymi, w których obie strony poczyniły pewne ustępstwa w zakresie kompromisów.

Republikanie oferują jednak dodatkowe priorytety jako miejsce na cięcia, ponieważ koncentrują się na ponad 100 miliardach dolarów różnicy między planami wydatków na lata 2022 i 2023.

Chcą zwiększyć wymagania dotyczące pracy w zakresie pomocy rządowej dla odbiorców bonów żywnościowych, pomocy pieniężnej i Medicaid, co według administracji Bidena wpłynie na miliony ludzi zależnych od pomocy.

Wszystkie strony rozważają możliwość pakietu obejmującego ramy mające na celu złagodzenie przepisów federalnych i przyspieszenie rozwoju projektów energetycznych. Wszyscy mają gwarancję zwrotu około 30 miliardów dolarów z niewydanych funduszy COVID-19 Teraz stan zagrożenia epidemicznego został oficjalnie zniesiony .

Biały Dom zareagował, utrzymując w przyszłym roku wydatki na obronę i niezwiązane z nią na stałym poziomie, co pozwoliłoby zaoszczędzić 90 miliardów dolarów w roku budżetowym 2024 i 1 bilion dolarów w ciągu 10 lat.

McCarthy obiecał prawodawcom, że będzie przestrzegał zasady publikowania każdego projektu ustawy na 72 godziny przed głosowaniem, co sprawi, że wszelkie działania będą dyskusyjne do weekendu – na kilka dni przed potencjalnym terminem. Senat musi również przyjąć pakiet, zanim trafi on na biurko Bidena do podpisu.

McCarthy stoi w obliczu skrajnej prawicy we własnej partii, która może odrzucić każdą umowę, co skłoniło niektórych Demokratów do zachęcenia Bidena do przeciwstawienia się jakiemukolwiek kompromisowi z Republikanami i samodzielnego wniesienia 14. poprawki. Prezydent sprzeciwił się teraz bezprecedensowemu posunięciu.

Powiązani pisarze prasowi Fatima Hussain, Kevin Freking, Chris Mezirian, Darlene Superville i Mary Claire Jalonik przyczynili się do powstania tego raportu.