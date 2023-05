Fitch wystawia USA na negatywną ocenę w obliczu walki o pułap zadłużenia

CNN





Impas w Kongresie, który doprowadził Stany Zjednoczone na skraj niewypłacalności, może zaszkodzić ich doskonałemu ratingowi kredytowemu, powiedział Fitch w surowym ostrzeżeniu w środę.

Agencja ratingowa obniżyła ocenę kredytową USA do powyżej średniej, odzwierciedlając niepewność związaną z trwającą debatą na temat pułapu zadłużenia i możliwością wcześniejszej niewypłacalności.

Posunięcie to ma miejsce, gdy republikańscy i demokratyczni prawodawcy negocjują podwyższenie pułapu zadłużenia USA. Sekretarz skarbu Janet Yellen mówi, że Stany Zjednoczone mogą nie być w stanie zapłacić swoich rachunków Już niedługo 1 czerwcaKrajowi grozi bezprecedensowa niewypłacalność, która może mieć katastrofalne konsekwencje w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Fitch, jedna z trzech największych agencji ratingowych wraz z Moody’s i S&P, umieściła amerykańską ocenę „AAA” na „Rating Watch Negative”.

„Obserwacja negatywnego ratingu odzwierciedla zwiększone nastawienie polityczne, które może utrudnić podjęcie decyzji o podniesieniu lub zawieszeniu pułapu zadłużenia, gdy szybko zbliża się data x (kiedy Departament Skarbu USA zmniejszy swoją pozycję gotówkową i zdolność do nadzwyczajnych działań bez emisji nowego długu)” — poinformowała agencja w oświadczeniu.

Fitch dodał jednak, że nadal ma nadzieję, że prawodawcy przyjmą uchwałę przed „X-date”.

Biały Dom w środę wskazał na ruch Fitch Ratings jako przyczynę pośpiechu w podnoszeniu pułapu zadłużenia.

„To kolejny dowód na to, że niewypłacalność nie wchodzi w grę i wszyscy odpowiedzialni prawodawcy to rozumieją. Umacnia to potrzebę szybkiego przyjęcia przez Kongres sprawiedliwego, ponadpartyjnego porozumienia, aby zapobiec niewypłacalności” – powiedział rzecznik Białego Domu w oświadczeniu.

Departament Skarbu podkreślił również, że w środę wieczorem, a możliwe obniżenie ratingu pokazuje, dlaczego Kongres musi natychmiast zająć się pułapem zadłużenia.

„Jak sekretarz Yellen ostrzegała od miesięcy, nawis powyżej pułapu zadłużenia poważnie zaszkodziłby przedsiębiorstwom i amerykańskim gospodarstwom domowym, podniósłby krótkoterminowe koszty pożyczkowe podatników i zagroziłby ratingowi kredytowemu Ameryki” – powiedziała rzeczniczka skarbu Lily Adams. Raport.

„Dzisiejsze ostrzeżenie podkreśla potrzebę szybkich dwustronnych działań Kongresu w celu podniesienia lub zawieszenia pułapu zadłużenia i uniknięcia sfabrykowanego kryzysu dla naszej gospodarki” – powiedział Adams.

W 2011 roku S&P wydało swoje Redukcja zadłużenia po raz pierwszy W przypadku USA obniżył rating do AA+. Ponad dekadę później firma nie odzyskała jeszcze swojej oceny.

Zdaniem ekspertów niewypłacalność Stanów Zjednoczonych może wywołać falę uderzeniową w światowej gospodarce i wywołać recesję. Oznaczałoby to wyższe koszty pożyczek dla rządu i Amerykanów oraz ogromny hamulec dla wzrostu gospodarczego.

Kontrakty terminowe na Dow spadły w środę wieczorem o ponad 85 punktów w wyniku ostrzeżenia Fitch, ale S&P 500 i Nasdaq osiągnęły pozytywne wyniki.