Rozpoczęcie kampanii Rona DeSantisa na Twitterze sparaliżowane przez usterki, echa i „topiące się serwery”

Wydarzenie na żywo na Twitterze z gubernatorem Florydy Ronem DeSantisem uległo awarii i zostało opóźnione w środę, a setki tysięcy użytkowników logowało się, aby słuchać DeSantisa. Ogłoszenie jego oferty do Białego Domu.

Dźwięk z transmisji na żywo – odbywającej się na Twitterze Space i prowadzonej przez właściciela Elona Muska i przedsiębiorcę technologicznego Davida Sachsa – został przerwany w ciągu kilku minut od rozpoczęcia.

„Mamy tu tak wielu ludzi, że topimy serwery” – powiedział w pewnym momencie Sacks.

Ponad 500 000 użytkowników Twittera dołączyło do wydarzenia, które ostatecznie zakończyło się, a następnie zostało wznowione, opóźniając ogłoszenie DeSantis o prawie pół godziny. Kiedy wydarzenie zostało ponownie uruchomione przy użyciu konta Sax, ostatecznie wysłuchało go tylko 250 000 użytkowników.

Twitter stanął przed wieloma wyzwaniami Awarie i problemy techniczne z Musk wszedł na scenę Pod koniec ubiegłego roku. Wkrótce po przejęciu firmy Musk zwolnił dużą liczbę pracowników technicznych i innych oraz zmniejszył pojemność serwerów Twittera, starając się obniżyć koszty.

W ostatnich miesiącach Twitter stanął w obliczu Liczne przerwy w działaniu usług Wpłynęło to na zdolność tysięcy użytkowników do uzyskiwania dostępu do witryny, przeglądania obrazów i czytania tweetów na ich osiach czasu. Użytkownicy zgłaszali wcześniej problemy z narzędziem do uwierzytelniania dwuskładnikowego aplikacji, widząc odpowiedzi wymienione powyżej zamiast odpowiedzi wymienionych pod tweetem, a stare tweety wielokrotnie pojawiały się w ich kanale lub notatkach.

Musk i Sachs przyznali w środę, że ograniczona pojemność serwerów Twittera miała wpływ na problemy, z jakimi borykał się podczas organizacji wydarzenia DeSantis. „Myślę, że zepsułeś tam internet” – powiedział Sachs, gdy wydarzenie zostało wznowione.

Para dodała, że ​​obserwowanie Muska przez ponad 140 milionów użytkowników mogło również przyczynić się do problemu. „Jeśli pomnożysz pół miliona ludzi w pokoju z kontem, które ma ponad 100 milionów obserwujących, myślę, że to jest w dół, czyli konto Elona, ​​i myślę, że tworzy to bezprecedensowy poziom skalowalności” – powiedział Sacks.

Próbując obrócić problem z uruchomieniem w pozytywnym kierunku, Sacks powiedział: „Wiesz, że otwierasz nowe możliwości, gdy występują błędy i problemy ze skalowalnością”.





Produkt Spaces na Twitterze nie został stworzony do organizowania wydarzeń z udziałem setek tysięcy widzów. Większość innych przestrzeni ma kilkuset równoczesnych słuchaczy. Przestrzeń została opisana jako „prototypowe” i „szarpane” narzędzie przez byłego pracownika Twittera zaznajomionego z jego rozwojem.

„Spaces to głównie prototyp, a nie gotowy produkt” – powiedział CNN były pracownik. „To niekończący się test beta”.

Przestrzeń opiera się na połączeniu infrastruktury technologicznej Twittera i serwerów Amazon Web Services, „rzeczy, które nie są przeznaczone do obsługi ruchu wielkości Twittera” – dodali.

Twitter przejął platformę strumieniowania wideo Periscope w 2015 roku. Były pracownik powiedział, że Twitter Spaces został zbudowany na istniejącej infrastrukturze Periscope i nie był odpowiednio zintegrowany z Twitterem – co mogło przyczynić się do środowych problemów technicznych.

Po ponownym uruchomieniu wydarzenie trwało około godziny. Sachs ponownie przyznał się do niepowodzenia na końcu, mówiąc: „Nie chodzi o to, jak zaczynasz, ale jak kończysz, a my skończyliśmy dobrze”.

—Kit Maher z CNN przyczynił się do powstania tego raportu.