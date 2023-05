Raiders podpisujący kontrakt z Jimmym Garoppolo ma operację stopy, wciąż dochodzi do siebie: źródła

Rozgrywający Raiders Jimmy Garoppolo nie brał udziału w treningach OTA zespołu w tym tygodniu, ponieważ dochodzi do siebie po kontuzji lewej stopy, której doznał pod koniec ubiegłego sezonu, powiedział trener Josh McDaniels w czwartek. Chociaż McDaniels odmówił omówienia szczegółów, źródła drużynowe i ligowe powiedziały, że Garoppolo przeszedł operację w marcu po podpisaniu kontraktu z Raiders. Harmonogram jego powrotu do zdrowia po tym treningu jest nieznany, chociaż McDaniels przyznał, że „może być poza domem” przynajmniej do obozu przygotowawczego.

„Przechodzi przez proces, jaki znamy” – powiedział McDaniels w czwartek. „Nie wydarzyło się nic, co mogłoby nas zaskoczyć w oparciu o posiadane przez nas informacje”.

Oto, co musisz wiedzieć:

Garoppolo początkowo doznał kontuzji lewej stopy 6 grudnia 2022 roku podczas gry dla 49ers. San Francisco obawiało się, że doznał złamania Lisfranca – które wymagało operacji – ale lekarze zespołu 49ers stwierdzili, że był to inny rodzaj złamania, który nie wymagał operacji i miał okres rekonwalescencji około dwóch miesięcy.

Na tej podstawie Garoppolo – który próbował wrócić, jeśli 49ers dotrą do Super Bowl – powinien być w pełni zdrowy, zanim 13 marca zgodził się na kontrakt z Raiders. Garoppolo przybył do siedziby zespołu w Henderson w stanie Nevada, aby podpisać kontrakt 16 marca, ale opuścił obiekt bez tego.

Podczas gdy Garoppolo podpisał kontrakt dzień później i zorganizował wstępną konferencję prasową, nie ujawnił powodu opóźnienia ani nie przedstawił jasnych informacji na temat stanu kontuzji stopy. Ale według źródła ligowego, Raiders faktycznie potrzebowali operacji nogi Garoppolo podczas jego fizyczności, a zabieg został przeprowadzony po jego debiucie.

Jaki jest poziom lęku?

Oznacza to, że Raiders nie martwią się, że Garoppolo będzie gotowe na rozpoczęcie sezonu regularnego we wrześniu.

„Nie gramy w grę przez 100 dni” – powiedział McDaniels w czwartek. „Wszystko, co się wydarzyło, odkąd podpisaliśmy kontrakt z Jimmym, wiedzieliśmy wcześniej.… Z pewnością była tego świadomość. W tym momencie wolimy nikogo nie poganiać.

Jednak biorąc pod uwagę historię Garoppolo, kontuzja pozostaje problemem.

Odkąd Garoppolo został starterem po wymianie z Patriots do 49ers w 2017 roku, opuścił 31 meczów sezonu regularnego i doznał trzech kontuzji kończących sezon. Raiders mieli taką sytuację i czuli się komfortowo, dając mu trzyletni kontrakt o wartości 72,75 miliona dolarów z całkowitymi gwarancjami w wysokości 33,75 miliona dolarów, ale teraz znów będzie tracił czas, zanim zagra dla nich. To dodatkowo opóźnia możliwość rozwijania chemii z gwiazdorskim odbiorcą Davante Adamsem i inną bronią ofensywną zespołu.

Nawet jeśli jest gotowy do pracy w pierwszym tygodniu, można kwestionować, czy wytrzyma cały sezon. Raiders postrzegają Briana Hoyera jako potencjalnego rezerwowego i wierzą w długoterminowy rozwój Aidana O’Connella, którego wymienili do draftu w czwartej rundzie w zeszłym miesiącu, ale żaden gracz nie może nawet zbliżyć się do Garoppolo. Produkcja spodziewana jest w tym sezonie. Jeśli problemy z kontuzjami Garoppolo będą się utrzymywać, ofensywa Raiders będzie w trudnej formie.

Historia

Zapytany podczas swojego wprowadzenia, czy martwi się, że umowa z Raidersami się nie powiedzie, Garoppolo powiedział, że „nie martwi się” i nazwał ten proces „bardzo opartym na współpracy”.

Garoppolo powiedział, że jego celem jest „przywrócenie srebra i czerni tam, gdzie powinno być”.

Zapytany, czy spodziewa się, że będzie „długoterminowym” starterem w Las Vegas, weteran powiedział: „Po prostu przychodzę z nastawieniem, by zarobić wszystko”. Dodał: „Nie chcę dawać „jesteś właścicielem” ani nic w tym rodzaju. Chcę wejść i zarobić.

Zapytany, czy wciąż ma coś do udowodnienia w swojej karierze, Garoppolo odpowiedział: „Tak. Próbuję wygrać Super Bowl. Wiem, że każdy zawodnik mówi, że to jest mój cel, kiedy przychodzi na swoją pierwszą konferencję prasową.

(Zdjęcie: Candice Ward / USA Today)