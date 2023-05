Rozmowy o pułapie zadłużenia USA postępują w miarę zbliżania się terminu

Prezydent Joe Biden i przewodniczący republikanów Kevin McCarthy zbliżają się do dwuletniego porozumienia w sprawie ograniczenia wydatków rządowych i zapobieżenia niewypłacalności długu USA, budząc nadzieje na zakończenie konsolidacji fiskalnej w największej gospodarce świata.

Osoby zaznajomione z potencjalną umową powiedziały, że negocjatorzy spodziewają się sfinalizowania umowy w najbliższych dniach, przed terminem 1 czerwca, w którym Stanom Zjednoczonym zabraknie pieniędzy na spłatę wszystkich zobowiązań finansowych.

W ciągu czwartku zarówno Biały Dom, jak i Republikanie na Kapitolu sugerowali, że negocjacje są w lepszym miejscu, chociaż nic nie zostało zakończone. Jeśli porozumienie zostanie osiągnięte, nadal czeka go głosowanie jeżące włosy w wąsko podzielonym Kongresie, które zostanie wysłane do podpisu Bidena, potencjalnie przedłużając niepewność co do przyszłości fiskalnej Ameryki na przyszły tydzień.

„Mówca McCarthy i ja odbyliśmy wiele produktywnych rozmów, a nasi pracownicy nadal się spotykają – i robią postępy” – powiedział Biden w czwartek po południu, uderzając optymistycznym tonem w rozmowach. „Jestem przekonany, że dojdziemy do porozumienia, które pozwoli nam iść naprzód i chronić ciężko pracujących Amerykanów w tym kraju”.

Jego komentarze pojawiły się dzień po tym, jak agencja ratingowa Fitch ostrzegła, że ​​może obniżyć ocenę potrójnego A USA ze względu na „granie na przewagi” nad pułapem zadłużenia, w związku z obawami, że kryzys finansowy może się nasilić w nadchodzących dniach. Kompromis.

Zarówno Biden, jak i McCarthy spotykają się z wezwaniami ze strony wysoko postawionych członków swoich partii, by nie rezygnować z ustępstw na końcowych etapach negocjacji.

McCarthy rozmawiał telefonicznie z byłym prezydentem Donaldem Trumpem w czwartek, który wezwał Republikanów do zaakceptowania niewypłacalności, jeśli Biden nie zgodzi się na głębokie cięcia wydatków. Później spotkał się w swoim biurze z czołowymi republikańskimi prawodawcami. „Rozmawialiśmy z Białym Domem przez cały dzień, chodziliśmy tam iz powrotem, a to nie jest łatwe” – powiedział dziennikarzom McCarthy. „Zajmie to trochę czasu, a my ciężko pracujemy, aby to zrobić”.

Według osób zaznajomionych z negocjacjami, umowa wyznaczy kierunek polityki fiskalnej USA do 2025 r., kiedy to po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych władzę obejmie nowy Kongres i administracja. Biden ubiega się o drugą kadencję jako Demokrata, podczas gdy Trump i gubernator Florydy Ron DeSantis są faworytami do zdobycia nominacji Republikanów.

Środki obejmują podniesienie pułapu zadłużenia i ograniczenie wydatków do tego czasu, przyspieszenie zatwierdzania dużych projektów infrastrukturalnych zgodnie z ostatecznym harmonogramem negocjacji oraz dodanie nowych wymogów pracy do programów sieci bezpieczeństwa socjalnego.

Obie strony debatują również, czy obciąć fundusze dla Internal Revenue Service, amerykańskiej agencji poboru podatków, która została zatwierdzona w zeszłym roku, aby lepiej radzić sobie z uchylaniem się od płacenia podatków i uchylaniem się od płacenia podatków wśród zamożnych rodzin, powiedziały osoby zaznajomione z tą sprawą.

Członkowie Izby udają się do domu na długi weekend z okazji Dnia Pamięci, ale powiedziano im, że muszą wrócić do Waszyngtonu w krótkim czasie. „Piasek jest prawie nie na czasie na potencjalną transakcję dotyczącą pułapu zadłużenia” – napisał Chris Kruger, analityk z waszyngtońskiej grupy badawczej TD Cowen w notatce w czwartek.

Grupy biznesowe w Waszyngtonie wzywają obie strony do jak najszybszego osiągnięcia kompromisu, aby uniknąć druzgocącego ciosu gospodarczego i finansowego.

„Naprawdę robi się nieciekawie, jeśli w ciągu najbliższych 24 godzin nie dojdzie do porozumienia” – powiedział Neil Bradley, dyrektor ds. polityki w U.S. Chamber of Commerce. „Jesteśmy w tym oknie, w którym chcesz, aby wszystko poszło dobrze”.

Przemawiając wcześniej na imprezie zorganizowanej przez firmę inwestycyjną, zastępca sekretarza skarbu Wally Adeyemo ubolewał, że stanowisko zostało zniszczone.

„Myślę, że celem każdego jest upewnienie się, że pułap zadłużenia zostanie podniesiony. Ale najważniejsza rzecz, o której wiedzą wszyscy w tym pokoju [and] „Amerykanie wiedzą, że nie powinniśmy tu być” – powiedział. „To jest sfabrykowany kryzys”.