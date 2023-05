Żywotność baterii PlayStation Project Q może cię zszokować

Po wzięciu Mój pierwszy film na YouTube Ponad rok temu, aby porozmawiać o najnowszym PlayStation Showcase, wspomniałem o kilku drobnych szczegółach dotyczących Project Q i jego żywotności baterii.

Na wypadek, gdybyś nie wiedział, Insider Gaming poinformował wyłącznie o szczegółach nowego handhelda na początku kwietnia, a wszystkie szczegóły się spełniły. Cóż, jednym szczegółem, którego brakuje w tym raporcie, jest żywotność baterii telefonu.

Przygotuj się, ponieważ Insider Gaming rozumie, że żywotność baterii Project Q wyniesie około 3-4 godzin. Tak, dobrze przeczytałeś. Myślę, że przynajmniej Project Q z DualSense jest marką o najniższej żywotności baterii.

Jeśli detaliczna wersja Project Q faktycznie ma 3-4 godziny pracy na baterii, to handheld może być trudny do sprzedania dla Sony. Ludzie są już sceptycznie nastawieni do sukcesu urządzenia przenośnego, ponieważ można go używać tylko z grą zdalną.

Ostatecznie myślę, że sukces Projektu Q będzie zależał od jego ceny. Cena 200 USD lub mniej może sprawić, że akcesoria będą sprzedawać się w dużych ilościach, ale PlayStation słynie z wysokich cen na swoich produktach.

Niezależnie od tego, wkrótce powinniśmy usłyszeć o Projekcie Q. „Z niecierpliwością czekamy na udostępnienie większej ilości informacji w przyszłości” — powiedział dyrektor generalny Jim Ryan. Insider Gaming rozumie, że nastąpi to pod koniec listopada 2023 r., a premiera zaplanowana jest „jeszcze w tym roku”.

Tutaj możesz usłyszeć moje przemyślenia na temat PlayStation Showcase:

