Megan Rapinoe ogłosiła zakończenie kariery po mistrzostwach świata w sezonie NWSL

„Chodzi o nią” – powiedziała obrończyni Crystal Dunn, która powiedziała, że ​​Robineau była dla niej inspiracją przez całą karierę.

„Od czasu do czasu widzę ją i wspieram w przypadkowych rzeczach, które nie są związane z piłką nożną” – powiedział Dunn. „Myślę, że jest kimś, kogo zawsze chcesz mieć w swoim kącie”.

To przypadkowe rzeczy i „małe rzeczy”, które Rapinoe powiedział, że pamięta i za którymi tęskni najbardziej. To uczucie, kiedy wchodzi do szatni po meczu o mistrzostwo i odkrywa, że ​​jest pokryta szafkami, oczekując szalonego świętowania z szampanem, albo podekscytowanie, gdy widzi, jak jej koledzy z drużyny wracają do drużyny po urlopie macierzyńskim.

A co powiesz na udział w igrzyskach olimpijskich: przechodząc w tym roku na emeryturę, nie zagra w igrzyskach w Paryżu w 2024 r. przyszłego lata. „Są pewne rzeczy w grze, których myślę, że musisz żałować, kiedy odchodzisz” – powiedział.

Mając za sobą wiadomość o przejściu na emeryturę i zbliżające się ostatnie chwile kariery, Rapinoe będzie starał się zachować wszystkie te uczucia przy życiu. Powiedział, że może skoncentrować się na zdobyciu mistrzostwa świata bez rozpraszania się.

Jedną z rzeczy, których nauczyła się „bardzo wcześnie”, jest to, że „jeśli na zegarze jest sekunda, to wystarczy czasu” – powiedział Rapinoe.

Klara Fahy Zgłoszono z San Jose w Kalifornii.