Menendez startuje jako niezależny kandydat do Senatu New Jersey

Oskarżony senator Demokrata

Po raz pierwszy ogłoszono jego decyzję o złożeniu niezależnego wniosku Glob z New JerseyNadchodzi dzień przed prawyborami w New Jersey, w których trzech Demokratów i czterech Republikanów walczy o nominacje swoich partii na aktualnie zajmowane przez niego stanowisko.

Menendez, któremu postawiono zarzuty korupcyjne na szczeblu federalnym i toczy się proces w Nowym Jorku, ogłosił w marcu, że nie będzie ubiegał się o czwartą kadencję jako Demokrata, ale pozostawi otwartą możliwość złożenia niezależnej kandydatury w przypadku uniewinnienia. Upływa mu wtorkowy termin na złożenie niezależnego wniosku. Ostateczny termin wycofania się kandydatów niezależnych z New Jersey z głosowania upływa 16 sierpnia.

Jego obecność w wyścigu może sprawić, że wyścig do Senatu w New Jersey będzie bardziej nieprzewidywalny, a kontrola nad izbą wisi na włosku. Demokraci mają niewielką większość, ale tej jesieni staną przed trudną mapą wyborczą.

„Dziękuję nadgorliwym prokuratorom. Nie podoba mi się podążanie tą drogą, ale zrobię wszystko, co muszę, aby w dalszym ciągu dotrzymywać przysięgi złożonej moim wyborcom” – Menendez oświadczył w poniedziałkowym wieczorem oświadczeniu.

„Jak powiedziałem wcześniej; Nie popełniłem żadnego przestępstwa. „Mam większą niż kiedykolwiek pewność, że mieszkańcy stanu New Jersey i reszta narodu amerykańskiego zobaczą, że zostanę uniewinniony i że zostanę ponownie wybrany do Senatu” – kontynuował.

Przedstawiciel Andy Kim, faworyt Demokratów we wtorkowych prawyborach, skrytykował, jak to określił, egoistyczne motywy Menendeza.

„Amerykanie są zmęczeni politykami przedkładającymi własne interesy nad to, co jest dobre dla kraju” – stwierdził Kim w oświadczeniu. „Wszyscy wiedzą, że Bob Menendez nie kandyduje dla mieszkańców New Jersey, on kandyduje dla siebie. Minął już czas na zmiany i kontynuuję działania na rzecz przywrócenia integralności Senatu Stanów Zjednoczonych.

Federalny proces korupcyjny Menendeza trwa czwarty tydzień. Senator, biznesmeni z New Jersey, Wael Hana i Fred Daibes, oraz żona Menendeza, Nadine, są oskarżeni o udział w programie przekupstwa i działanie w charakterze zagranicznych agentów egipskiego rządu. Cała czwórka nie przyznała się do winy.

Dochodzenie obejmuje setki wiadomości tekstowych, e-maili, zdjęć i wiadomości głosowych wysyłanych między senatorem, Nadine Menendez, Haną a przyjaciółmi i współpracownikami biznesowymi rzekomymi udziałami w programie przekupstwa.

