Microsoft zamyka umowę z Activision o wartości 69 miliardów dolarów po uzyskaniu zgody Wielkiej Brytanii

Największa umowa dotycząca gier zostaje zamknięta po zatwierdzeniu przez Wielką Brytanię

Brytyjski organ regulacyjny CMA zablokował przejęcie w kwietniu

Microsoft zgodził się sprzedać prawa do transmisji strumieniowej, aby uzyskać zgodę

CMA twierdzi, że „trzymanie się swoich zasad” przyniesie korzyści graczom

LONDYN, 13 października (Reuters) – Producent konsoli Xbox Microsoft (MSFT.O) sfinalizował w piątek transakcję o wartości 69 miliardów dolarów z Activision Blizzard (ATVI.O), wzmacniając swoją pozycję na rynku gier wideo dzięki najlepiej sprzedającym się tytułom, w tym „Call of Duty” .” Obowiązek lepszego konkurowania z liderem branży Sony (6758.T)”.

Największą transakcję w branży gier, pierwotnie wyznaczoną na styczeń 2022 r., usunięto ostatnią poważną przeszkodę – zgodę Wielkiej Brytanii – dzień po tym, jak Microsoft zgodził się sprzedać prawa do transmisji strumieniowej gier Activision, aby złagodzić obawy związane z konkurencją.

Ukończenie projektu jest wielką wygraną amerykańskiego giganta technologicznego, który stara się przyciągnąć więcej osób do swoich konsol Xbox i usługi subskrypcji Game Pass. Przychody Microsoftu z gier przewyższają przychody Sony, którego konsole PlayStation sprzedają się lepiej niż Xbox.

„Dzisiaj jest dobry dzień na grę” – powiedział dyrektor generalny Microsoft Gaming Bill Spencer w poście w serwisie społecznościowym X, znanym wcześniej jako Twitter. Będzie nadzorował biznes Activision, a dyrektor generalny wydawcy gier wideo Bobby Kotick pozostanie w spółce do końca 2023 roku.

Spencer z radością przyjęła zakup jako sposób na wykorzystanie przez Microsoft wartego ponad 90 miliardów dolarów rynku gier mobilnych.

Activision produkuje popularne tytuły na urządzenia mobilne, w tym „Candy Crush Saga” i „Call of Duty Mobile” — gry, które zostały wykluczone z umowy dotyczącej przesyłania strumieniowego w chmurze, którą Microsoft podpisał z francuską firmą Ubisoft Entertainment (UBIP.PA), aby uzyskać zgodę Wielkiej Brytanii.

„Microsoft natychmiast odnotował ponad 3 miliardy dolarów przychodów z urządzeń mobilnych” – powiedział analityk Wedbush Securities, Michael Bacher.

„Dużą zaletą jest to, że Microsoft ma wizję, że będzie oferować gry w ramach subskrypcji i potrzebuje więcej treści do zaoferowania abonentom. Jest to więc duży krok w kierunku odpowiedniej zawartości” – powiedział.

Bariery regulacyjne

Transakcja nadal spotyka się ze sprzeciwem amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu, której wcześniejsza próba zablokowania zakupu nie powiodła się. FTC oświadczyła w piątek, że koncentruje się na atrakcyjności, ale „oceni” umowę Microsoftu z Ubisoftem.

Analitycy uważają jednak, że to się wkrótce zmieni. „Wpływ wyzwania FTC będzie prawdopodobnie ograniczony do przyszłych ofert przyrostowych” – powiedział Gil Luria, analityk DA Davidson.

Główną przeszkodą była brytyjska Komisja ds. Konkurencji i Rynków, która po raz pierwszy zablokowała transakcję w kwietniu w związku z obawami, że może ona dać amerykańskiemu gigantowi technologicznemu kontrolę nad rodzącym się rynkiem gier w chmurze.

Transakcja była największym sprawdzianem globalnej siły CMA w zakresie przejmowania firm technologicznych od czasu opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej.

Organ regulacyjny oświadczył w piątek, że „nie ustaje” w obliczu krytyki, że fuzja przyniosłaby lepsze wyniki z punktu widzenia konkurencji, konsumentów i wzrostu gospodarczego.

CMA stwierdziło, że oferta Microsoftu „zmieniła zasady gry” w streamingu, czyniąc go jedynym konkurentem na świecie oferującym taki wynik.

„Nowa umowa zapobiegnie konkurencji w branży gier w chmurze firmy Microsoft oraz ochroni konkurencyjne ceny i usługi dla brytyjskich klientów zajmujących się grami w chmurze w miarę rozkwitu tego rynku” – stwierdzono w oświadczeniu.

Blokada CMA wywołała wściekłość partii związkowych, a Microsoft oświadczył, że jest zamknięta dla brytyjskiego biznesu.

Rząd brytyjski zaoferował CMA jedynie ograniczone wsparcie, a minister finansów Jeremy Hunt stwierdził, że organy regulacyjne powinny skoncentrować się na zachęcaniu do inwestycji, chociaż nie chciał on podważać jej niezależności.

Dyrektor naczelna CMA, Sarah Cordell, powiedziała: „Organ regulacyjny dał Microsoftowi jasny sygnał, że transakcja zostanie zablokowana, jeśli nie będziemy się trzymać stanowczo i szczegółowo rozwiejemy nasze wątpliwości”.

Powiedział, że CMA „uwolniła swoje decyzje od wpływów politycznych” i że „nie ulegnie wpływowi lobbingu korporacyjnego”.

CMA uzna to za zwycięstwo, ale powinna uważać, aby nie nadmiernie ograniczać sektora technologicznego, powiedział Ben Barringer, analityk giełdowy Quilter Cheviot.

„Istnieje obawa, że ​​Wielka Brytania jest złym miejscem do prowadzenia interesów, a szczególnie sektor technologiczny uważnie obserwuje jej posunięcia” – stwierdził.

W maju Komisja Europejska przyjęła zobowiązanie Microsoftu do udzielenia licencji na gry Activision, takie jak „Overwatch” i „World of Warcraft”, na inne platformy.

Doniesienia: Paul Chandle w Londynie, Yadarisa Shabong, Aditya Soni, Yuvraj Malik i Zakir Kachwala w Bangalore oraz Fu Yun Che w Brukseli; Redakcja: Varun HK, Kate Holden, Sonali Paul, Jane Merriman i Sherry Jacob-Phillips

