Mishal Hussain: Jak moderuję debatę liderów BBC z elektoratem

Traktuję tę rolę jako przywilej, ale wiem, że nie jest to łatwe i były momenty, gdy żałowałam, że nie ma kogoś za sterami i nie mogę patrzeć na to z kanapy. Ale te chwile mijają.

Ponieważ miliony ludzi obserwują, słuchają i oceniają, może to być bezlitosne światło dla przywódców. Jednak ponieważ do dnia wyborów pozostało nieco ponad tydzień, stawka jest wysoka i władze muszą poddać się tej analizie.

Na początku programu powiemy to dla maksymalnej przejrzystości i wyjaśnimy, dlaczego ta dwójka stoi i w jakiej kolejności będą wypowiadać swoje ostatnie myśli. Spoiler – to rzut monetą.

Kiedy już przejdziemy do konkretów, dyskusja trwa od razu i trwa półtorej godziny. Jeśli będzie to konieczne, poproszę obu mężczyzn o powrót do punktów wyjaśniających treść pytania i owszem, może od czasu do czasu przestanę.