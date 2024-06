Akcje Nvidii odbijają się po 3-dniowym spadku

Akcje Nvidii (NVDA) wzrosły w środę o ponad 2% w notowaniach przed otwarciem sesji, po tym jak zyski z poprzedniego dnia odwróciły trzydniowy spadek, który zniweczył kapitalizację rynkową producenta chipów AI o około 430 miliardów dolarów.

Akcje wzrosły o ponad 6%, zamykając się we wtorek na poziomie 126,09 USD, po spadku o prawie 13% w poprzednich trzech sesjach, gdy inwestorzy wycofywali się z najgorętszej gry roku opartej na sztucznej inteligencji.

Nvidia na krótko wyprzedziła Microsoft (MSFT) i tydzień temu stała się najcenniejszą firmą na świecie. Chip wagi ciężkiej oddał ten tytuł zaraz po rozpoczęciu trzydniowej wyprzedaży.

Kenny Polgari, partner zarządzający w Case Capital Advisors, powiedział we wtorek Yahoo Finance: „Uważam, że to przesadzone. Nie sądzę, że ludzie powinni się denerwować tym, co dzieje się z Nvidią.

„Wykorzystam tę słabość jako szansę” – powiedział, odnosząc się do momentu załamania.

„Zbliżamy się do końca kwartału, więc jest to okres, który wyznacza kwartał. Mamy wielu dużych zarządzających aktywami, którzy próbują się dostosować i zrestrukturyzować” – powiedział.

Bolgari powiedział, że nie byłby zaskoczony, gdyby akcje spadły „o kolejne 5% lub 8%”.

We wtorek kapitalizacja rynkowa Nvidii wzrosła z powrotem do poziomu około 3 bilionów dolarów, choć była niższa od wyceny Microsoftu i Apple (AAPL).

Nvidia odegrała kluczową rolę w tym, że indeksy S&P 500 (^GSPC) i Nasdaq (^IXIC) osiągnęły powtarzające się maksima w 2024 r.

Dyrektor generalny Nvidii, Jensen Huang, przemawia podczas wystawy Computex 2024 w Tajpej na Tajwanie, 2 czerwca 2024 r. (AP Photo/Xiang Ying-ying) (powiązana prasa)

10 czerwca spółka z siedzibą w Santa Clara w Kalifornii przeprowadziła podział akcji w stosunku 10 do 1.

Ines Ferre jest starszą reporterką biznesową w Yahoo Finance. Śledź ją na X @ines_ferre.

Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółową analizę, w tym najnowsze wiadomości giełdowe i wydarzenia związane ze zmianami akcji

Przeczytaj najnowsze wiadomości finansowe i biznesowe z Yahoo Finance