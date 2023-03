Moody’s obniżył ocenę pięciu amerykańskich banków, w tym Republic

(Bloomberg) – Agencja Moody’s Investors Service obniżyła rating First Republic Bank i pięciu innych amerykańskich pożyczkodawców.

Western Alliance Bancorp., Intrust Financial Corp., UMB Financial Corp., Zions Bancorp. i Comerica Inc. są inni pożyczkodawcy weryfikowani przez Moody’s. Agencja ratingowa powołała się na obawy związane z poleganiem pożyczkodawców na nieubezpieczonych funduszach depozytowych i niezrealizowanymi stratami w ich portfelach aktywów.

Posunięcie to nastąpiło po tym, jak akcje amerykańskich banków spadły, nawet gdy rząd ratował deponentów SVB i zaprezentował nowy instrument pożyczkowy w celu wsparcia finansowania pożyczkodawców i powstrzymania większej liczby paniki bankowej. Moody’s obniżył rating Signature Bank i wycofał swój rating kredytowy po zamknięciu banku w weekend.

Pierwsza Republika z siedzibą w San Francisco spadła w poniedziałek o rekordowe 62%, podczas gdy Western Alliance z siedzibą w Phoenix spadł o bezprecedensowe 47%. Comerica z siedzibą w Dallas spadła o 28%.

W przypadku Pierwszej Republiki Moody’s powiedział, że udział depozytów przekraczający federalny limit ubezpieczenia sprawi, że jego profil finansowy będzie bardziej wrażliwy na szybką, dużą wypłatę.

„Jeśli wyższe niż oczekiwano odpływy depozytów i zabezpieczenia płynności okażą się niewystarczające, bank może być zmuszony do sprzedaży aktywów, krystalizując w ten sposób niewiarygodne straty” – powiedział Moody’s. Dostępne do sprzedaży i zapadające papiery wartościowe banku stanowiły w grudniu ponad jedną trzecią jego kapitału podstawowego Tier 1.

Pierwsza Republika wcześniej twierdziła, że ​​poprawiła i zdywersyfikowała swoją sytuację finansową, uzyskując dostęp do dodatkowej płynności z Rezerwy Federalnej i JPMorgan Chase & Co.

