Na obszarze dotkniętym pożarem lasu w Grecji odnaleziono ciała 18 osób

ALEKSANDROUPOLIS, Grecja (AP) – We wtorek strażacy znaleźli zwęglone ciała 18 osób uważanych za migrantów po tym, jak pożary szalały przez kilka dni w części północno-wschodniej Grecji, za granicą z Turcją.

Odkrycia dokonano w pobliżu miasta Alexandroupolis, gdy setki strażaków walczyło z dziesiątkami pożarów w całym kraju wśród silnych wiatrów. W poniedziałek dwie osoby zginęły, a dwóch strażaków zostało rannych w wyniku odrębnych pożarów, które miały miejsce w północnej i środkowej Grecji.

Podczas gorącego i suchego lata kraje Europy Południowej są szczególnie podatne na pożary. Od tygodnia na Teneryfie na Wyspach Kanaryjskich w Hiszpanii płonie kolejny duży pożar, choć nie zgłoszono żadnych obrażeń ani uszkodzeń domów.

Urzędnicy Unii Europejskiej oskarżają Zmiana klimatu Do zwiększania częstotliwości i intensywności Pożary w EuropieRok 2022 jest drugim po roku 2017 najgorszym w historii rokiem pod względem szkód spowodowanych pożarami.

W Grecji policja egzekwowała przepisy Komitet Identyfikacji Ofiar Katastrofy Rzecznik straży pożarnej Ioannis Artopios powiedział, że w pobliżu domku w rejonie Avantas zidentyfikowano 18 ciał.

„Ponieważ nie ma doniesień o zaginięciu zaginionej osoby lub osób mieszkających w okolicy, bada się, czy wjechali oni do kraju nielegalnie” – powiedział Artobios.

Aleksandropolis leży blisko granicy z Turcją i stanowi częstą drogę wjazdu do Unii Europejskiej osób pragnących uciec od biedy i konfliktów na Bliskim Wschodzie, w Azji i Afryce.

Prezydent Grecji Katerina Sakellaropoulou w oświadczeniu wyraziła żal z powodu śmierci.

„Musimy pilnie podjąć skuteczne inicjatywy, aby ta ponura rzeczywistość nie stała się nową normalnością” – powiedział, odnosząc się do powtarzających się pożarów.

Avantas, podobnie jak wiele pobliskich wiosek i osad, otrzymało nakaz ewakuacji, a na wszystkie telefony komórkowe w regionie wysłano powiadomienia push w języku greckim i angielskim.

Straż pożarna oświadczyła, że ​​bada przyczyny pożaru we współpracy z policją i tajnymi służbami. W ostatnich dniach wiele osób zostało aresztowanych lub ukaranych grzywną za przypadkowe wzniecenie pożaru.

Jednak odkrycie 18 ciał wywołało ostry sprzeciw, ponieważ niektórzy oskarżali migrantów o podpalenie.

W poniedziałek wieczorem policja poinformowała, że ​​zatrzymała w Alexandroupolis trzech mężczyzn podejrzanych o porwanie i nielegalne przetrzymywanie 13 migrantów. Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak jednego z podejrzanych wpycha grupę migrantów do przyczepy i oskarża ich o „próbę nas spalenia”.

Rzecznik rządu Pavlos Marinakis wydał oświadczenie, w którym potępił działania strażnika.

W nocy ogromny pożar przetoczył się przez lasy w kierunku Aleksandropolis, co skłoniło władze do ewakuacji ośmiu wiosek i miejskiego szpitala, ponieważ płomienie zabarwiły niebo na czerwono.

Wiceminister zdrowia Dimitris Vartsopoulos przemawiając w greckiej telewizji Sky powiedział, że głównym powodem decyzji o ewakuacji szpitala był dym i popiół unoszące się w powietrzu wokół szpitala.

Straż przybrzeżna podała, że ​​łodzie patrolowe i prywatne statki wyciągnęły na morze dodatkowe 40 osób z plaż w pobliżu Alexandroupolis.

Pożar lasu płonął w chronionym parku narodowym w północno-wschodnim regionie przygranicznym Ewros, a zdjęcia satelitarne pokazują, że dym pokrywał większość północnej i zachodniej Grecji.

We wtorek w kilku częściach kraju wybuchły nowe pożary, w tym na obszarach zalesionych na północny zachód od Aten i w obszarach przemysłowych na zachodnich obrzeżach stolicy.

Małe eksplozje odbiły się echem od przemysłowego obszaru Asprophyrcos, gdy płomienie dotarły do ​​magazynów i fabryk. Władze zamknęły autostradę i nakazały ewakuację pobliskich domów.

Gdy siły strażackie przekroczyły granicę, Grecja zaapelowała o pomoc w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.

We wtorek do Grecji przyleciało pięć samolotów desantowych z Chorwacji, Niemiec i Szwecji oraz jeden helikopter, 58 strażaków i 9 cystern z Czech, a w poniedziałek przyleciało 56 rumuńskich strażaków i dwa samoloty z Cypru. W poniedziałek francuscy strażacy pomogli w walce z pożarem na wyspie Evia.

„Uruchamiamy prawie jedną trzecią samolotów, które mamy we flocie RescEU” – powiedział rzecznik UE Balazs Ujvari.

We wtorek drugi dzień poziom zagrożenia pożarowego w wielu obszarach, w tym w szerszym obszarze Aten, określono jako „ekstremalny”. Władze zablokowały publiczny dostęp do gór i lasów na tych obszarach co najmniej do środy rano i zarządziły patrole wojskowe.

W Hiszpanii strażacy walczyli od tygodnia z pożarami, które płonęły na Teneryfie, popularnym ośrodku turystycznym na Wyspach Kanaryjskich. Szacuje się, że pożar, który strawił obszar 150 kilometrów kwadratowych (59 mil kwadratowych), pochłonął już jedną trzecią zalesionego obszaru Teneryfy.

W zeszłym tygodniu ewakuowano ponad 12 000 osób. Władze poinformowały we wtorek, że 1500 osób mogło wrócić do swoich domów. Władze określiły pożary jako najgorsze od dziesięcioleci w archipelagu atlantyckim.

Była duża część Hiszpanii Obowiązuje ostrzeżenie przed pożarem Gdy temperatura przekracza 38 stopni Celsjusza (100 stopni Fahrenheita). Chociaż na południu Hiszpanii często występują bardzo wysokie temperatury, krajowa agencja meteorologiczna wydała ostrzeżenie dla północnego Kraju Basków, gdzie prognozowane temperatury w środę osiągną 42 stopnie Celsjusza (107 stopni Fahrenheita).

W 2018 r. w wyniku najgorszego pożaru w Grecji zginęły 104 osoby w nadmorskim kurorcie niedaleko Aten, mimo że mieszkańcy nie otrzymali ostrzeżenia o konieczności ewakuacji. Urzędnicy zachowali ostrożność, wydając pospieszne rozkazy masowej ewakuacji zawsze, gdy zagrożone są obszary zaludnione.

W zeszłym miesiącu wyspa Rodos została zmuszona do ewakuacji z powodu pożarów Około 20 000 turystów. dni później, Zginęło dwóch pilotów sił powietrznych Ich samolot ze spadochronem rozbił się podczas nurkowania nisko, aby gasić pożar na Evii.

Trwający od tygodnia pożar na greckiej wyspie wypoczynkowej Rodos wymusił w poniedziałek dalsze ewakuacje z powodu silnych wiatrów i utrzymujących się fal upałów, które wysuszyły zarośla i lasy. (24 lipca)

We Włoszech władze ewakuowały 700 osób z domów i obozów na toskańskiej wyspie Elba po pożarze, który wybuchł pod koniec poniedziałku, natomiast w Turcji władze ewakuowały dziewięć wiosek w północno-zachodniej prowincji Canakkale. Tureckie media podały, że władze ograniczyły ruch morski w rejonie Cieśniny Dardanele na wypadek konieczności wysłania statków strażackich.

Według Włoskiego Towarzystwa Geografii Środowiska tego lata w Europie ponad 1100 pożarów strawiło obszar 2842 kilometrów kwadratowych (około 1100 mil kwadratowych), co przekracza średnią wynoszącą 724 pożary rocznie odnotowaną w latach 2006–2022. Pożary oczyściły obszary leśne zdolne do wchłonięcia 2,5 miliona ton dwutlenku węgla rocznie.

„Jeśli dodasz pożary w Kanadzie, Ameryce, Afryce, Azji i Australii do pożarów w Europie, sytuacja wydaje się pogarszać z roku na rok” – powiedział prezes SIGEA Antonello Fiore.

___

Becatoros donosi z Aten w Grecji. Współpracowali z nami pisarze prasowi Nicholas Bafidis w Atenach, Joe Wilson w Barcelonie, Colin Barry w Mediolanie, Suzanne Fraser w Ankarze i Raf Cassert w Brukseli.

___

___

Associated Press zajmujące się kwestiami klimatycznymi i środowiskowymi otrzymuje wsparcie od kilku prywatnych fundacji. Zobacz więcej na temat inicjatywy klimatycznej AP Tutaj. AP ponosi wyłączną odpowiedzialność za całą zawartość.