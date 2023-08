Idina Menzel nie jest już zarządzana przez Scootera Brauna – The Hollywood Reporter

Odpuśćmy: Idina Menzel nie jest już zarządzana przez Scootera Brauna.

– mówi źródło zbliżone do nagrodzonej Tony gwiazdy Reporter z Hollywood Rozstała się z menadżerem talentów w styczniu, po ogłoszeniu z nim umowy w 2019 roku.

Ostatnie kilka dni było dramatyczne dla Browna: w poniedziałek i w zeszłym tygodniu rozeszły się wieści o rozstaniu Demi Lovato z menadżerem talentów Wiadomości Bucka Justin Bieber ujawnił, że szuka nowego menadżera. Wkrótce potem zespół Browna stwierdził, że raport jest fałszywy. W tym tygodniu w Internecie pojawiły się pogłoski o opuszczeniu przez Arianę Grande menedżera po dziesięciu latach, a Jay Balvin rozstał się z Brownem w maju.

Menzel, Balvin i Lovato nadal znajdują się na liście klientów muzycznych Strona internetowa Scooter Braun Projects. SP Projects zarządza także Ozuną, Danem + Shayem, Davidem Guettą, Quavo, Black Eyed Peas, Ava Max i Carly Rae Jepsen.

Menzel to gwiazda Broadwayu, która otrzymała trzy nominacje do nagrody Tony, zdobywając w 2004 roku nagrodę dla najlepszej aktorki w musicalu. Podły. W 2013 roku odniosła sukces niczym gwiazda popu, podkładając głos pod postać Elsy Mrożony, 9-krotną platynę (co odpowiada 9 milionom sprzedanych egzemplarzy) dzięki singlowi „Let It Go”. Niedawno Menzel miał role Rozczarowanie, Kopciuszku I Amerykański zabójca. Na ekranie ponownie spotka się z Adamem Sandlerem Nie jesteś zaproszony na moją bat micwęPo występowaniu naprzeciwko niego Nieoszlifowane kamienie.

Menzel był nominowany do nagród Daytime Emmy, Billboard Music Awards i American Music Awards. W 2019 roku otrzymał gwiazdę w Hollywood Walk of Fame, a w 2022 roku został uznany za Legendę Disneya.