Najlepsze perspektywy dla drugoligowego meczu Field of Dreams 2022

RHP Beck Way, Royals nr. 12 (ETAP MLB: 2023)

Way, czwarta runda Yankees w 2020 roku, trafiła do Royals w zeszłym tygodniu za pośrednictwem handlu Andrew Benintendi. W 15 startach w roku z High-A Hudson Valley w organizacji Jankesów, prawicowy pokonał 5-5 z ERA 3,73. W swoich pierwszych dwóch startach z River Bandits strzelił 13 w 10 2/3 rundach.