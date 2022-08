Akcje spółek technologicznych spadają, gdy inwestorzy czekają na dane o inflacji

Indeksy giełdowe w USA spadły we wtorek, ponieważ inwestorzy zwracali uwagę na raporty o zyskach i dane gospodarcze przed danymi o inflacji, które mają pojawić się w dalszej części tygodnia.

The S&P 500 spadł o 0,7%, dzień po tym, jak szerszy indeks zakończył się skromnymi stratami. Średnia przemysłowa Dow Jones spadła o 0,4%, podczas gdy zaawansowany technologicznie kompozyt Nasdaq spadł o 1,5%.

Inwestorzy wyczekują środowych danych o cenach konsumenckich, które mogą określić oczekiwania co do podejścia Rezerwy Federalnej do polityki pieniężnej na nadchodzących posiedzeniach. W ostatnich tygodniach lepsze niż oczekiwano zarobki przedsiębiorstw i mocne dane z rynku pracy zmniejszyły obawy o nadchodzącą recesję w USA, pomagając rynkom akcji wyjść z dołków.

Przy inflacji na wysokim poziomie od kilkudziesięciu lat inwestorzy twierdzą, że środowa aktualizacja indeksu cen konsumpcyjnych będzie kluczowa dla perspektyw stóp i kierunku rynku.

„Rynek od połowy czerwca doświadcza podejrzanego otoczenia, a inwestorzy zinterpretowali lidera [Jerome] Powell był gorszy niż oczekiwał na ostatnim posiedzeniu Rezerwy Federalnej” – powiedział Quincy Crosby, główny strateg globalny w LPL Financial. „Ale dzisiejszy rynek jest jutrzejszym rynkiem – środowe dane o inflacji dadzą jaśniejszy obraz tego, czy ta bessa rzeczywiście za nami.”

Według pani Crosby, inflacja jest głównym problemem rynku, nie tylko czy spada, ale jak szybko.

Sezon zysków dobiega końca, choć niektóre duże firmy nadal będą podawać dane. Roblox, Coinbase Global I Wygraj kurorty Wyniki zostaną opublikowane po zamknięciu rynków. Producent chipów

Technologia mikronowa

We wtorek spadł o 4,7% Wydanie ostrzeżenia o przychodachDzień później

Nvidia

Otrzyma Podobne wczesne wskazówki.

Norweskie holdingi linii wycieczkowych

Po raporcie spadła o 11% Szersza niż oczekiwano strata kwartalna. Akcje Bear Cruise Line

Karnawał Korporacja

Branża turystyczna spadła o 5,7%, gdy walczyła o wyjście z pandemii.

Akcje energetyczne wzrosły w porannej sesji o 1,7% zachodnia ropa naftowa W poniedziałkowych wiadomościach wzrósł o 4,4% Warren Buffetts Berkshire Hathaway objął udziały w firmie Przekroczono znak 20%.

Traderzy pracowali w poniedziałek na parkiecie nowojorskiej giełdy.

Zdjęcie:



Andrew Kelly/Reuters





Ceny ropy Brent zmieniły się we wtorek, wahając się o 1,8% w obu kierunkach. Beczki benchmarku ropy weszły na dodatnie terytorium wcześnie rano Moskwa odcięła rurociągi naftowe do Europya ostatnio notowano prawie bez zmian po 96,62 USD za baryłkę.

„Ceny ropy nadal są napędzane przez krótkoterminowe perspektywy makroekonomiczne”, powiedział Robert Thummel, dyrektor zarządzający i starszy menedżer portfela w Tortoise Ecofin. „Jeśli środowe dane o inflacji będą wyższe niż oczekiwano, istnieją obawy, że Rezerwa Federalna spowolni gospodarkę, ale rynki nadal widzą utrzymującą się napiętą podaż i wysoki popyt, tworząc presję na wzrost cen ropy.

Dane opublikowane we wtorek pokazują Wydajność pracy w USA spadła w drugim kwartale Koszty pracy były wyższe niż spodziewali się ekonomiści.

Rentowność benchmarkowych 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła do 2,800% z 2,763% w poniedziałek, podczas gdy rentowność dwuletnich wzrosła do 3,263% z 3,214%. Ponieważ rentowności krótkoterminowe są znacznie wyższe niż długoterminowe, krzywa dochodowości jest odwrócona, co jest kluczowym wskaźnikiem recesji.

Za granicą cena Stoxx Europe 600 spadła o 0,7%, głównie ze względu na straty poniesione przez firmy turystyczne i technologiczne. W Azji rynki akcji były mieszane. W Japonii Nikkei 225 spadł o 0,9%, podczas gdy w Chinach indeks Shanghai Composite wzrósł o 0,3%. W Hongkongu indeks Hang Seng spadł o 0,2%.

Napisz do Willa Hornera na adres [email protected] i Erica Wallersteina na adres [email protected]