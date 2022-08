Do śmierci Emmetta: Wielkie Jury odmawia oskarżenia Carolyn Bryant Donham

W zeszłym tygodniu wielka ława przysięgłych hrabstwa LeFlore wysłuchała siedmiu godzin zeznań śledczych i świadków, ale stwierdziła, że ​​nie ma wystarczających dowodów, aby oskarżyć Carolyn Bryant Donham o zarzuty porwania i zabójstwa, jak wynika z oświadczenia prokuratora okręgowego Dewayne Richardsona.

Według raportu Perariwalan zbadał zeznania świadków szczegółowo opisujące śledztwo w sprawie od 2004 roku do dnia dzisiejszego i rozważył oba zarzuty.

„Po wysłuchaniu każdego aspektu śledztwa i zebranych dowodów dotyczących powiązań Donhama, wielka ława przysięgłych zwróciła„ brak rachunku ”w obu przypadkach porwania i morderstwa” – czytamy w oświadczeniu. „Zabicie Emmetta Tilla pozostaje niezapomnianą tragedią w tym kraju, a myśli i modlitwy tego narodu nadal są z rodziną Emmetta Tilla”.

Nakaz jest datowany 29 sierpnia 1955 i podpisany przez urzędnika hrabstwa LeFlore. Zdjęcie nakazu pokazuje, że obecny urzędnik poświadczył dokument jako autentyczny w dniu 21 czerwca.

Notatka na odwrocie nakazu stwierdza, że ​​Bryant Donham nie został aresztowany, ponieważ nie można go było wtedy zlokalizować. New York Times , w tym filmowiec Keith A., który był w zespole, który wymyślił nakaz. Cytowany przez Beauchamp. CNN skontaktowało się wówczas z Bryantem Donhamem, ale nie otrzymało odpowiedzi.

Krewny, który był świadkiem porwania Emmetta, ks. Urzędnicy państwowi przysięgli, że we wtorek nie pozostawią kamienia na kamieniu dla rodziny Wheelera Parkera Jr. w ich walce o sprawiedliwość.

„Dotrzymali obietnicy, przedstawiając najnowsze dowody przed wielką ławą przysięgłych. Ta decyzja jest niefortunną, ale przewidywalną wiadomością” – powiedział w oświadczeniu. „Prawnik zrobił co w jego mocy i doceniamy jego wysiłki, ale on sam nie może cofnąć setek lat anty-czarnej organizacji, która zapewniła, że ​​zabójcy Emmetta Tilla do dziś pozostaną bezkarni”.

Inna krewna, Deborah Watts, powiedziała, że ​​decyzja o nieoskarżeniu Bryanta Dunhama jest głęboko rozczarowująca, ale rodzina nie chce się poddać.

„Jesteśmy zaangażowani w dalsze dążenie do odpowiedzialności i sprawiedliwości dla Emmetta” – powiedział. „Śmierć Emmetta Tilla nie pójdzie na marne.”

Chociaż morderstwo Emmetta było momentem przełomowym w długiej walce Ameryki z niesprawiedliwością rasową i nierównością, do tej pory nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Emmett, który mieszkał w Chicago, odwiedzał krewnych w Mississippi latem 1955 roku, kiedy poznał wówczas 20-letnią Carolyn Bryant. Relacje z tego dnia są różne, ale świadkowie mówią, że Emmett gwizdał na kobietę. Targ, który posiadała wraz z mężem w Mani Nagar.

Cztery dni później Roy Bryant i JW Milam następnie zabrali Emmetta z łóżka w środku nocy Wsadzili go na tył furgonetki, pobili i strzelili w głowę, a jego ciało wrzucili do rzeki Tallahatchie.

Ale po procesie, w którym Carolyn Bryant zeznała, że ​​Emmett złapał ją i groził jej słownie, oboje zostali uniewinnieni z morderstwa. Jury obradowało tylko godzinę.

W wywiadzie udzielonym Łukaszowi w 1956 roku przyznali się do morderstwa czasopismo.

Śmierć Emmetta zwróciła uwagę poza Missisipi po tym, jak zdjęcie jego okaleczonego ciała zostało opublikowane w magazynie Jet i krążyło po całym świecie. Jego matka, Mamie Till-Mobley, zażądała, aby jej syn został poddany kremacji w otwartej trumnie, gdzie świat mógł zobaczyć skutki jego obrażeń i terroru rasowego – posunięcie to pomogło napędzać ruch praw obywatelskich.

Milam zmarł w 1980 roku, a Bryant w 1994 roku. Bryant Donham jest pod koniec lat 80.

W 2007, Wielka ława przysięgłych w Missisipi odmówiła oskarżenia Bryanta Donhama . Według zarchiwizowanych dokumentów FBI, Milam i Roy Bryant zostali aresztowani pod zarzutem porwania w 1955 roku, ale wielka ława przysięgłych nie postawiła im aktu oskarżenia. „Pierwotne zapisy sądu, prokuratora okręgowego i śledztwa związane ze śledztwem z 1955 roku najwyraźniej zaginęły” – podało FBI w raporcie z 2006 roku.

Bryant Donham zeznał w 1955 roku, że Emmett zaproponował ją, chwytając ją za ramię i talię, mówiąc, że wcześniej był z „białymi dziewczynami”. Ale lata później, kiedy profesor Timothy Tyson poruszył to zeznanie procesowe w wywiadzie z Bryantem Donhamem w 2008 roku, powiedział, że powiedział mu, że „ta część nie była prawdziwa”.

Możliwość, że kobieta w centrum sprawy Emmetta odwołała swoje zeznania… Departament Sprawiedliwości USA stwierdził w notatce, że jest to sprzeczne z raportami Zrobił to podczas śledztwa państwowego w 1955 roku, a później do FBI, co skłoniło urzędników do ponownego zbadania sprawy.