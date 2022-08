Samsung Unpacked blog na żywo: Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Watch 5 i więcej

Aktualizacja

Nie widzieliśmy wielu wycieków Buds Pro 2 na telefonach Samsunga lub urządzeniach do noszenia, ale spodziewamy się, że będą one oferować aktywną redukcję szumów (ANC), nieco dłuższą żywotność baterii i obsługę 24-bitowego dźwięku. Uważamy, że będą trzy kolory, które Pan Blass pokazał powyżej.

Do tej pory koncentrowaliśmy się na dwóch nowych składanych urządzeniach Samsunga – ale spodziewamy się, że urządzenia niemobilne pojawią się dzisiaj na Unpack. To jest Zegarek Samsung Galaxy 5 zasięg i Samsung Galaxy Buds Pro 2 .

W ciągu ostatnich kilku lat Samsung zrobił wiele z aparatami, więc spodziewamy się, że będzie to kontynuowane w Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4. The Fold potrzebuje lepszego sprzętu do aparatu, aby uzasadnić jego wyższą cenę i Flip. Potrzebuje trochę pracy nad oprogramowaniem i fotografią nocną.

Jest też Galaxy Z Flip 4, który ma spore pole do rozwoju. Przede wszystkim na uwadze (znowu) jest żywotność baterii. W przewodniku Toma Test żywotności baterii, Galaxy Z Flip 3 Nie mogłem nawet wytrzymać 6 godzin po 5 godzinach 43 minutach. To bardzo smutne.

(Źródło zdjęcia: OnLeaks/91 Mobiles)

A co z Galaxy Z Flip 4? Ma też przeciek. Wyjątkowe specyfikacje obejmują 6,7-calowy składany wyświetlacz Dynamic AMOLED o rozdzielczości 2640 x 1080 i gęstości 425 pikseli na cal oraz częstotliwości odświeżania 120 Hz. Są to te same specyfikacje, co Galaxy Z Flip 3, ale na podstawie zdjęć wygląda na to, że ramki wokół ekranu są nieco cieńsze.

Oczekuje się, że wyświetlacz zewnętrzny będzie miał 1,9 cala i rozdzielczość 512 x 260. Aby zapewnić trwałość, panel pokrywy wykorzystuje Gorilla Glass Victus Plus. Bateria Galaxy Z Flip 4 ma być ogniwem o pojemności 3700 mAh (w porównaniu z 3300 mAh w Flip 3).