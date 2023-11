NASA osiągnęła historyczną transmisję danych w ramach eksperymentu Deep Space Optical Communications Experiment

DSOC, eksperyment, który zmieni sposób komunikowania się statków kosmicznych, po raz pierwszy osiągnął „pierwsze światło”, wysyłając dane z Księżyca i dalej za pomocą lasera.

W ramach eksperymentu NASA Deep Space Optical Communications (DSOC) wyemitowano wiązkę lasera podczerwonego z odległości prawie 10 milionów mil (16 milionów kilometrów), czyli około 40 razy większej odległości od Ziemi do Księżyca, wraz z danymi eksperymentalnymi z Teleskopu Hale’a w Palomar w Caltech. Obserwatorium w hrabstwie San Diego w Kalifornii. Jest to najbardziej odległa demonstracja komunikacji optycznej.

Na pokładzie niedawno wystrzelonego statku kosmicznego Psych DSOC ma przesyłać na Ziemię dane testowe o wysokiej częstotliwości podczas dwuletniej demonstracji technologii. Wtorek I Czwartek. NASALaboratorium Napędów Odrzutowych (JBL_ Zarządza DSOC i Psyche w południowej Kalifornii.

Tech Demo osiągnęło „pierwsze światło” we wczesnych godzinach porannych 14 listopada po tym, jak jego pokładowy laserowy nadajnik-odbiornik – wyrafinowany instrument na Psyche (patrz zdjęcie poniżej) zdolny do transmitowania i odbierania sygnałów w bliskiej podczerwieni – został namierzony na potężną latarnię laserową łącza zwrotnego. Zostało wysłane z laboratorium Teleskopu Komunikacji Optycznej w ośrodku JPL w Table Mountain Facility w pobliżu Wrightwood w Kalifornii. Latarnia łącza w górę umożliwiła transiwerowi skierowanie lasera łącza w dół z powrotem do Palomar (100 mil, czyli 130 kilometrów na południe od Góry Stołowej).

„Osiągnięcie pierwszego światła w nadchodzących miesiącach to jeden z kilku ważnych kamieni milowych DSOC w nadchodzących miesiącach, wspierający kolejny gigantyczny krok ludzkości w kierunku komunikacji o dużej szybkości transmisji danych, zdolnej do przesyłania informacji naukowych, obrazów w wysokiej rozdzielczości i strumieniowego przesyłania wideo: Wysłanie ludzi na Marsapowiedziała Trudy Cortes, dyrektor ds. wyjaśnień technicznych w siedzibie NASA w Waszyngtonie.

Dane testowe były również przesyłane jednocześnie za pomocą laserów łącza w górę i w dół, co było znane jako „zamykanie łącza”, co było głównym celem testu. Chociaż demonstracja technologii nie transmituje danych z misji Psyche, DSOC ściśle współpracuje z zespołem wsparcia misji Psyche, aby zapewnić, że operacje nie kolidują z operacjami statku kosmicznego.



Dowiedz się więcej o tym, jak po raz pierwszy technologia DSOC zostanie wykorzystana do przetestowania transmisji danych o dużej przepustowości poza Księżyc i jak zmieni ona eksplorację głębokiego kosmosu. Źródło: NASA/JPL-Caltech/ASU

„Zespoły DSOC i Psych Operations muszą współpracować” – powiedziała Meera Srinivasan, dyrektor ds. operacyjnych DSOC w JBL. Potrafi wysyłać, odbierać i dekodować dane”.

Przed osiągnięciem tego wyczynu projekt wymagał sprawdzenia pól w kilku kluczowych momentach, od zdjęcia osłony ochronnej pokładowego nadajnika-odbiornika laserowego po obsługę instrumentu. W międzyczasie statek kosmiczny Psyche przeprowadza własne eksperymenty, w tym modernizuje swoje systemy napędowe i testuje instrumenty, które zostaną wykorzystane do badania asteroidy Psyche, gdy dotrze tam w 2028 roku.

Pierwsze światło i pierwsze bity

Po pomyślnej pierwszej wiązce zespół DSOC będzie teraz pracować nad udoskonaleniem systemów kontrolujących skierowanie lasera łącza w dół na transceiver. Po osiągnięciu tego celu projekt będzie mógł rozpocząć misję polegającą na utrzymaniu transmisji danych o dużej przepustowości z nadajnika-odbiornika do Palomar w różnych odległościach od Ziemi. Dane te mają postać bitów (najmniejszych jednostek danych, jakie może przetworzyć komputer) zakodowanych w fotonach lasera — kwantowych cząstkach światła. Po tym, jak specjalny nadprzewodzący układ detektorów o wysokiej wydajności (patrz zdjęcie poniżej) wykryje fotony, stosuje się nowe techniki przetwarzania sygnału w celu wyodrębnienia danych z pojedynczych fotonów docierających do teleskopu Hale’a.

Eksperyment DSOC ma na celu wykazanie szybkości przesyłania danych od 10 do 100 razy wyższych niż w najbardziej wyrafinowanych systemach częstotliwości radiowych używanych obecnie przez statki kosmiczne. Zarówno komunikacja radiowa, jak i laserowa w bliskiej podczerwieni wykorzystuje do przesyłania danych fale elektromagnetyczne, ale światło bliskiej podczerwieni kompresuje dane w znacznie ciaśniejsze fale, dzięki czemu stacje naziemne mogą otrzymać więcej danych. Umożliwi przyszłe misje eksploracyjne za pomocą ludzi i robotów oraz będzie wspierać instrumenty naukowe o wysokiej rozdzielczości.

„Komunikacja optyczna jest dobrodziejstwem dla naukowców i badaczy i umożliwi ludziom eksplorację głębokiego kosmosu” – powiedział dr Jason Mitchell, dyrektor działu zaawansowanej komunikacji i technologii nawigacji w NASA w dziale komunikacji kosmicznej i nawigacji. (SCaN). „Więcej danych oznacza więcej innowacji”.

Chociaż komunikację optyczną wykazano na niskiej orbicie okołoziemskiej i poza Księżycem, DSOC jest pierwszym eksperymentem w głębokim kosmosie. Skierowanie wiązki lasera na odległość milionów mil wymaga bardzo precyzyjnego „wskaźnika”, podobnie jak użycie wskaźnika laserowego do śledzenia poruszającej się monety z odległości mili.

Demonstracja powinna również zrekompensować czas potrzebny światłu na przebycie ogromnej odległości od statku kosmicznego do Ziemi: w odległości Psyche od naszej planety podróż powrotna wiązek podczerwieni DSOC zajmuje około 20 minut (przebycie trwało około 50 minut, sekund). z Psyche na Ziemię podczas eksperymentu z 14 listopada). W tym czasie zarówno statek kosmiczny, jak i planeta ulegną przemieszczeniu, więc lasery łącza w górę i w dół muszą dostosować się do zmiany lokalizacji.

„Osiągnięcie pierwszego światła to ogromne osiągnięcie. „Systemy naziemne z powodzeniem wykryły fotony lasera głębokiego kosmosu z pokładowego nadajnika-odbiornika DSOC na Psyche” – powiedział Abhi Biswas, technolog projektu DSOC w JBL. „Byliśmy w stanie wysłać trochę danych, czyli wymienić «kawałki światła» z głębokiego kosmosu do głębokiego kosmosu”.

Więcej o misji

DSOC to najnowsza misja komunikacji optycznej finansowana przez Dyrekcję Technologii Kosmicznych NASA oraz program Komunikacji Kosmicznej i Nawigacji (SCaN) w ramach Dyrekcji Misji Operacji Kosmicznych tej agencji.

Pracami psychologicznymi kieruje Arizona State University. JPL odpowiada za ogólne zarządzanie misją, inżynierię systemów, integrację i testowanie oraz operacje misji. Psyche to czternasta misja wybrana w ramach programu Discovery Programu NASA podlegającego Dyrekcji ds. Operacji Naukowych, zarządzanej przez Centrum Lotów Kosmicznych Marshalla w Huntsville w stanie Alabama. Usługą startu zarządzał program usług startowych NASA w Centrum Kosmicznym im. Kennedy’ego. Firma Maxar Technologies z Palo Alto w Kalifornii dostarczyła podwozie statku kosmicznego o dużej mocy z napędem słonecznym i elektrycznym.