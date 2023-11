Bengale vs. Wyniki Ravens, najważniejsze wydarzenia, aktualności, podsumowania i aktualizacje na żywo

Joe Burrow i drużyna Bengals potrzebują zwycięstwa po zeszłotygodniowej porażce, ale Lamar Jackson i Ravens są w tej samej sytuacji. (Katie Stratman – USA TODAY Sports) (USA TODAY USPW/Reuters)

Po raz pierwszy od drugiego tygodnia w czwartek Night Football zaplanowano naprawdę ekscytujący i pełen rywalizacji mecz.

To prawda! Cincinnati Bengals grają z Baltimore Ravens w pięknym beznadziejnym stanie (tak przydomek Maryland) i są to dwie drużyny kalibru play-off, które mają coś do udowodnienia po niezwykle podobnych (i podobnie rozczarowujących) porażkach po dogrywce.

Podnosząc się na nogi po trudnym początku, drużyna Bengals przegrała z CJ Stroudem i Houston Texans w 10. tygodniu po wyrównanej grze. QB Joe Burrow i WR Ja’Mar Chase powracają, tworząc silny duet po tym, jak w zeszłym tygodniu zmagali się z kontuzjami pleców. Jednak ich obrona nie była w stanie powstrzymać Strouda, legalnego kandydata na MVP. Przegrana 30-27 Cincy została przypieczętowana dopiero w ostatnich sekundach meczu, kiedy kopający z Teksasu Matt Ammendola strzelił trzeciego gola z gry.

Ravens przegrali z Cleveland Browns w 10. tygodniu, również po golu z gry. Jednak w przeciwieństwie do Bengals, Ravens faktycznie prowadzili Browns przez cały mecz, aż do ostatnich sekund. Tak naprawdę już po kilku minutach drugiej połowy objęli prowadzenie 24-9, ale w czwartej kwarcie osłabli, pozwalając Clevelandowi zdobyć 16 punktów. Prowadzenie Baltimore 31-30 zostało w ostatnich sekundach usunięte po rzucie z gry i przegrali 33-31.

Obie drużyny będą chciały udowodnić, że te porażki to drobne przeszkody na drodze do play-offów. Jednak tylko jedna drużyna odejdzie ze zwycięstwa, które uspokoi tę rzeszę fanów.

