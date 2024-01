Netflix rośnie, ponieważ przychody abonentów przekraczają szacunki

Netflix (NFLX) poinformował we wtorek, że liczba nowych abonentów w czwartym kwartale wzrosła, przekraczając własną prognozę i powodując wzrost akcji spółki o 14% w środę na początku notowań.

Dodanie 13,12 mln subskrybentów przekroczyło własną prognozę Netflix na poziomie 9 mln, przy przyłączeniach netto w całym roku 2023 na poziomie około 30 mln. W czwartym kwartale 2022 roku firma dodała 7,67 mln płatnych użytkowników.

Przychody przekroczyły szacunki Wall Street na 8,71 miliarda dolarów, osiągając w tym kwartale 8,83 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 12,5% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, ponieważ streamer opierał się na inicjatywach związanych z przychodami, takich jak udostępnianie haseł i poziom wspierany reklamami. Niedawne podwyżki cen niektórych planów subskrypcyjnych.

Netflix spodziewał się przychodów w pierwszym kwartale na poziomie 9,24 miliarda dolarów, mniej więcej zgodnie z konsensusem na poziomie 9,28 miliarda dolarów.

Zysk na akcję (EPS) nieznacznie odbiegał od szacunków, odnotowując EPS na poziomie 2,11 USD za kwartał, czyli odbiegając od konsensusu na poziomie 2,20 USD. W poprzednim roku spółka zaobserwowała EPS na poziomie 0,12 USD.

Jednak Netflix przewidywał EPS za pierwszy kwartał na poziomie 4,49 USD, przed konsensusem na poziomie 4,09 USD.

Marże operacyjne były wysokie i wzrosły o 16,9% w czwartym kwartale i 21% w całym roku 2023, powyżej docelowego poziomu 20% firmy.

Wolne przepływy pieniężne wyniosły w kwartale 1,58 miliarda dolarów, powyżej konsensusu na poziomie 1,26 miliarda dolarów. Firma zwiększyła całoroczne wolne przepływy pieniężne do 6,9 miliarda dolarów w 2023 r., w porównaniu z oczekiwaniami Netflix na poziomie 6,5 miliarda dolarów w związku ze skutkami bliźniaczych strajków w Hollywood w zeszłym roku.

Średni przychód na członka, czyli ARM, wzrósł o 1% rok do roku, zgodnie z oczekiwaniami firmy, że będzie „mniej więcej stały rok do roku”. Analitycy z Wall Street spodziewają się, że ARM rozpocznie działalność jeszcze w tym roku, gdy uwidoczni się zarówno wpływ warstwy reklamowej, jak i skutki podwyżki cen.

W branży reklamowej liczba użytkowników poziomu reklam wzrosła w tym kwartale o prawie 70%, jak podała firma w publikacji wyników. Program reklamowy obejmuje obecnie 40% subskrypcji Netflix na rynkach, na których jest dostępny.

Na początku tego miesiąca poziom reklam Netflixa przekroczył 23 miliony aktywnych użytkowników miesięcznie, co stanowi wzrost o 8 milionów od listopadowej aktualizacji.

Należy pamiętać, że Miesięczni aktywni użytkownicy, znani również jako MAU, to nie to samo, co abonenci płacący. Firma nie ujawniła jeszcze faktycznej liczby subskrybentów tego poziomu reklam ani wysokości wygenerowanych dotychczas przychodów. Do jednostek MAU można dodać wiele osób korzystających z tego samego konta.

Firma podała, że ​​w przyszłym roku spodziewa się wydać 17 miliardów dolarów na treści, ale nie należy się spodziewać, że będzie to duży nabywca fuzji i przejęć, zwłaszcza jeśli chodzi o aktywa linearne.

„Nie jesteśmy zainteresowani nabywaniem aktywów liniowych” – podała spółka w komunikacie o wynikach. „Nie wierzymy, że dalsze fuzje i przejęcia wśród tradycyjnych firm rozrywkowych zmienią otoczenie konkurencyjne wszystkich konsolidacji, które miały już miejsce w ciągu ostatniej dekady (Viacom/CBS, AT&T/Time Warner, Disney/Fox, Time Warner/Discovery itp. …).”

Mimo to konkurencja ze strony Netflix jest zacięta, dlatego „nieustanne ulepszanie naszej oferty rozrywkowej jest niezwykle istotne, a ponieważ wielu naszych konkurentów ogranicza wydatki na treści, nadal inwestujemy w naszą ofertę”.

Wcześniej we wtorek Netflix i WWE (TKO) należące do TKO Group Holdings ogłosiły nowe partnerstwo, w ramach którego flagowy program WWE, Raw, będzie dostępny w serwisie streamingowym od stycznia 2025 roku.

Podpisana na 10 lat umowa stanowi pierwszy poważny krok Netflix w świat rozrywki sportowej na żywo, a Raw po raz pierwszy od jej powstania 31 lat temu opuszcza telewizję linearną. Według firm program jest obecnie emitowany w amerykańskiej sieci NBCUniversal i przyciąga 17,5 miliona unikalnych widzów rocznie.

Choć warunki finansowe transakcji nie zostały ujawnione, Wiele raportów Powiedział, że wartość tej transakcji przekracza 5 miliardów dolarów.

Oddzielnie firma ogłosiła to późnym poniedziałkiem prezesowi ds. filmów Netflix, Scottowi Stuberowi wysiadać Jego stanowisko w marcu.

