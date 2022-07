Niepewność utrzymuje się po tym, jak prezydent Sri Lanki zaproponował ustąpienie

Blinken powiedział, że wpływ rosyjskiej inwazji na Ukrainę był odczuwalny wszędzie i „mógł przyczynić się” do kryzysu na Sri Lance. The Wojna na Ukrainie Rosnące światowe ceny energii i żywności sprawiły, że prawie zbankrutowany kraj nie jest w stanie importować tego, czego potrzebuje, co zaostrza jego gospodarcze zmagania.

„Sri Lanka byłaby w kryzysie, nawet gdybyś nie miał wojny na Ukrainie, ale to się sumuje” – powiedział w kwietniu The Post Alan Keenan, analityk z firmy konsultingowej International Crisis Group. „To efekt Ukrainy: Myślałeś, że linia kredytowa na paliwo potrwa dwa miesiące, a teraz trwa jeden. Nawet jeśli dostaniesz dofinansowanie, kupujesz mniej żywności, mniej paliwa, mniej leków.

Wszędzie widoczne są oznaki skrajnego niepokoju — wielokilometrowe kolejki na stacjach benzynowych mogą potrwać do trzech dni, zanim dotrą na front. Desperackie próby dotarcia do Australii drogą morską przez osoby ubiegające się o azyl .

„Drugi krok to reformy gospodarcze [such as] Zmniejsza bariery dla inwestorów zagranicznych – powiedział. „Największą obawą jest to, że może to być stracona dekada, a wszystkie korzyści z redukcji ubóstwa mogą zostać odwrócone”.