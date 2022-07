Beanie Feldstein odchodzi z „Funny Girl” na Broadwayu w tym miesiącu – termin

Czapka Feldstein Dziś wieczorem ogłosił wycofanie się z aktorstwa Broadways Zabawna dziewczyna Wcześniej niż wcześniej zapowiadano: jej ostatni występ w programie będzie 31 lipca.

„Granie w Fanny Price na Broadwayu było moim marzeniem na całe życie”, Feldstein napisał dziś wieczorem na Instagramie, „i to była przyjemność i prawdziwy zaszczyt móc to robić w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Podjąłem bardzo trudną decyzję o odejściu wcześniej niż Spodziewałem się, gdy produkcja zdecydowała się skierować serial w innym kierunku. Nigdy nie zapominaj, chcę podziękować każdej osobie, która przybyła do Augusta Wilsona z całego serca za miłość i wsparcie, które okazałeś mi i naszej niesamowitej obsadzie i Jestem bardzo podekscytowany tym, że każdego wieczoru przyprowadzam Funny Girl na scenę i poza nią, wszyscy są niezwykle utalentowanymi i wyjątkowymi ludźmi. Mam nadzieję, że po moim odejściu 31 lipca nadal będziecie do nich dołączać na Henry Street.

Feldstein nie wyjaśnił, w jaki sposób podjęto produkcję „w innym kierunku”.

Termin zakupu produktu minął.

Nie ogłoszono jej zastąpienia, ale plotki krążyły od tygodni, że producenci rozważają Lea Michele jako zastępstwo, prawdopodobnie obok dublera Feldsteina, Julie Benko. Twórcy nie potwierdzili tej spekulacji.

Produkcja napisała dziś na Twitterze, że nowe ogłoszenia dotyczące castingów zostaną ogłoszone w poniedziałek o 13:00 czasu wschodniego.

Feldstein opuścił wiele występów w ostatnich tygodniach, w tym wczorajszy poranek. Opuścił kilka koncertów z powodu pozytywnego testu Covid w zeszłym miesiącu.

Początkowo, gdy program został otwarty 24 kwietnia (z mieszanymi recenzjami), Feldstein miał pozostać w produkcji do końca roku, ale w zeszłym miesiącu producenci ogłosili, że ona i koleżanka Jane Lynch opuszczą program we wrześniu. 25. Dzisiaj nie ogłoszono żadnego ogłoszenia dotyczącego Lyncha.

Chociaż produkcja początkowo sprzedawała się dobrze w kasie, brak głównych nominacji lub hitów Tony spowolnił zbiórkę brutto. Dane kasowe za tydzień kończący się 3 lipca – najnowsze dostępne dane – wskazują Zabawna dziewczyna Wykonywane tylko w 75% zapakowanych domów.