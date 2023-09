Novak Djoković zmierzy się z Danielem Miedwiediewem w finale mężczyzn US Open

wrzesień 10.2023, 15:58 ET wrzesień 10.2023, 15:58 ET

Joe Salisbury (z lewej) i Rajiv Ram zdobyli trzeci z rzędu tytuł mistrza US Open w grze podwójnej. dług… Obrazy Al Bello/Getty

Mistrzostwa mężczyzn w grze pojedynczej to 19. i ostatni tytuł oferowany podczas US Open 2023. Zakładamy, że wiesz o wielkim zwycięstwie Coco Goff w sobotnim singlu kobiet (jeśli nie śledzisz naszego bloga, możesz to zrobić tutaj). Ale co z innymi nowo koronowanymi mistrzami?

Gra podwójna otworzyła nam nowy rozdział w historii US Open. Amerykanin Rajiv Ram i Brytyjczyk Joe Salisbury zostali pierwszą parą w erze Open, która zdobyła trzy tytuły mistrzowskie w grze podwójnej mężczyzn w Nowym Jorku. David Waldstein napisał także o imponującym pokazie sportowej rywalizacji przegranej drużyny, Rohana Bopanny i Matthew Eptona.

Kanadyjka Gabriela Dąbrowski i Nowozelandka Erin Routliff pokonały w grze podwójnej kobiet Laurę Siegmond i Verę Zvonarevą. Również w grze podwójnej mieszanej Anna Danilina z Kazachstanu i Hari Heliovara z Finlandii pokonały Amerykankę numer 1 w rankingu Jessicę Pegulę i Austina Krajicka. Inna młoda Amerykanka zgarnęła wszystko na mistrzostwach juniorów, 18-letnia Kathryn Hui pokonała Teresę Valladovą w grze pojedynczej kobiet. Brazylijczyk Joao Fonseca pokonał Amerykanina Lernera Diona, który również grał w turnieju mężczyzn, po czym przegrał w pierwszej rundzie z Francisem Tiafoe i zwyciężył w grze pojedynczej chłopców. W deblu juniorów Rumunka Mara Kay i Rosjanka Anastasia Guereva pokonały Sarah Saito i Nanakę Sato, Szweda Maxa Dalina oraz Estończyka Olivera Ojakara, Federico Pontioli i Joela Schwarzlera. Na Mistrzostwach Wózków Inwalidzkich dominująca siła tenisa kobiet po raz trzeci z rzędu osiągnęła kalendarzowy sukces. Diede de Groot z Holandii pokonał Yui Kamiji w prostych setach i od 2021 roku co roku wygrywał wszystkie cztery turnieje główne. W kategorii mężczyzn Alfie Hewett pokonał innego Brytyjczyka, partnera w grze podwójnej Gordona Reida. Również w poczwórnym finale partnerzy gry podwójnej Niels Wink i Sam Schroeder z Holandii zmierzą się z Andym Lapthorne i Donaldem Rambadim na stadionie Louisa Armstronga o tytuł po zdobyciu tytułu w grze podwójnej po raz trzeci w sobotnim turnieju Open. Francuz Stephane Houdet i Japończyk Takashi Sanada pokonali Takuyę Mikiego i Tokito Odę i zdobyli tytuł w grze podwójnej mężczyzn na wózkach inwalidzkich. Również w grze podwójnej kobiet Japonka Yui Kamiji i Kodatso Montjen z Republiki Południowej Afryki ukończyły turniej, gdy Diede de Groot i Jiske Griffeon wycofali się z gry z powodu kontuzji Griffeona. W kategorii juniorów w mistrzostwach na wózkach inwalidzkich Brytyjczyk Dahnon Ward pokonał czołowego rozstawionego Francesco Peliciego i zdobył tytuł w grze pojedynczej mężczyzn, a także zdobył koronę w grze podwójnej, pokonując amerykańską drużynę Charliego Coopera w walce z innym Brytyjczykiem Joshuą Johnsem. i Tomasz Majedik. Zespół kobiet również zwyciężył dwukrotnie: Francuzka Ksenia Chastau pokonała Amerykankę Maylee Phelps w grze pojedynczej, a następnie współpracowała z Phelpsem w deblu przeciwko Sabinie Czauz i Yumie Takamuro.