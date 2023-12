Occidental Petroleum kupuje permskiego producenta CrownRock za 12 miliardów dolarów i podnosi dywidendę

Zachodnia ropa naftowa Zgodziłem się kupić Koronna skałaGłówny prywatny producent energii działający w Basenie Permskim za 12 miliardów dolarów.

Porozumienie podpisały Stany Zjednoczone. Oczekuje się, że sektor energetyczny, zwłaszcza w permie, największym regionie wydobywającym ropę naftową w Ameryce, zakończy się w pierwszym kwartale 2024 r.

CrownRock zajmuje powierzchnię 100 000 akrów w Midland Basin, regionie permu obejmującym 20 hrabstw w zachodnim Teksasie. Według USA w 2020 r. w Basenie Midland wydobyto 15% amerykańskiej ropy naftowej Agencja Informacji Energetycznej.

Aby sfinansować transakcję, Occidental wyemituje dług o wartości 9,1 miliarda dolarów i akcje zwykłe o wartości około 1,7 miliarda dolarów.

Co więcej, Occidental zapowiedział podniesienie kwartalnej dywidendy do 22 centów na akcję z 18 centów na akcję na początku przyszłego roku.

Transakcja zwiększy produkcję Occidental o 170 000 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie oraz 1700 niezagospodarowanych złóż do działalności firmy w permie.

Crownrock wraz z Endeavour Resources jest jednym z ostatnich dużych prywatnych producentów w permie. Firmą kieruje miliarder z Teksasu Timothy Dunn i wspiera ją firma private equity z siedzibą w Houston. Partnerzy Lime Rock.

Occidental jest dziewiątą co do wielkości firmą energetyczną w Stanach Zjednoczonych, z kapitalizacją rynkową na poziomie 49,7 miliardów dolarów. Berkshire Hathaway należący do Warrena Buffetta jest właścicielem około 26% udziałów w firmie. Akcje Occidental spadły w tym roku o 10%.

Ostatnim większym przejęciem spółki był jej zakup Ropa naftowa Anadarko do 55 miliardów dolarów w 2019 roku. Przejęcie Anadarko przez Occidental wywołało ostry spór z inwestorem-aktywistą Carlem Icahnem, który w 2022 roku sprzedał pozostałe udziały w spółce.

Przejęcie Occidental przez CrownRock to trzecia duża transakcja w sektorze energetycznym w ciągu niecałych dwóch miesięcy.

Exxona Mobila Ogłosiła przejęcie w październiku Pionierskie zasoby naturalne Około 60 miliardów dolarów. Według niego Pioneer jest największym producentem w regionie Midland Basin Enverus.

Tygodnie później, Szewron ogłosił, że wyraził zgodę na zakup Hess za 53 miliardy dolarów.