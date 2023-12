Apple iOS 17.2 wydany z nową aplikacją Journal: oto nowości

W poniedziałek firma Apple udostępniła aplikację dziennika opartą na sztucznej inteligencji dla iPhone’ów w ramach aktualizacji iOS 17.2.

Aplikacja Journal, ogłoszona po raz pierwszy w czerwcu, wykorzystuje funkcję Siri firmy Apple do inteligentnego sugerowania tematów czasopisma. Możesz na przykład poprosić siebie o napisanie o muzyce, której słuchasz, lub udokumentowanie spotkań, które odbyłeś danego dnia, oraz ukończonych treningów.

Aplikacja Journal to przykład tego, jak Apple co roku inwestuje w nowe funkcje iPhone’a, aby chronić markę iPhone’a przed konkurencją ze strony Google’a z Androidem i innych producentów telefonów.

iPhone to najważniejszy produkt Apple, który w roku finansowym 2023 ma wygenerować 205 miliardów dolarów, co stanowi około 52% całkowitej sprzedaży firmy. Apple dodaje funkcje używane na co dzień – takie jak karta kredytowa, App Store czy usługa iMessage – które utrudniają większości użytkowników przejście na konkurencyjną markę telefonu lub system operacyjny.

Aplikacja Journal podkreśla także podejście Apple do sztucznej inteligencji. Oprogramowanie Apple do sztucznej inteligencji, takie jak to, na którym działa aplikacja Journal, działa na samym urządzeniu, a nie na serwerze w chmurze, co ma przewagę w zakresie prywatności w porównaniu z internetowym podejściem Google i Microsoftu, zwłaszcza w przypadku wrażliwych informacji, takich jak dane zdrowotne czy plany podróży. Apple nie podkreśla sztucznej inteligencji jako głównego elementu swojego marketingu — woli akademickie sformułowanie „uczenie maszynowe”.