Orzeczenie Sądu Najwyższego Teksasu przeciwko kobietom starającym się o aborcję w trybie awaryjnym po opuszczeniu stanu Teksas

Austin, Teksas – Kobieta z Teksasu szukała Prawne zwolnienie lekarskie w przypadku aborcji Opuściła stan po tym, jak Sąd Najwyższy Teksasu zawiesił orzeczenie sądu niższej instancji, które umożliwiłoby jej wykonywanie zawodu, podali w poniedziałek prawnicy z Centrum Praw Reprodukcyjnych.

Sędzia okręgowy stanu Maya Guerra Gamble orzekła w zeszłym tygodniu, że Kate Cox, 31-letnia matka dwójki dzieci z Dallas, może przerwać ciążę. Z dokumentów sądowych wynika, że ​​lekarze Cox stwierdzili, że jej dziecko cierpi na zaburzenie chromosomalne, trisomię 18, które zwykle powoduje urodzenie martwego dziecka lub przedwczesną śmierć dziecka.

Według dokumentów sądowych z zeszłego tygodnia Cox była w 20. tygodniu ciąży. Według Centrum Praw Reprodukcyjnych, które wniosło pozew, Cox opuściła stan, ponieważ „nie mogła dłużej czekać” na zabieg.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić powiązane multimedia. Kliknij aby rozszerzyć



„Jej stan jest stabilny” – powiedziała Nancy Northup, dyrektor generalna Centrum Praw Reprodukcyjnych. „Była na izbie przyjęć i nie mogła dłużej czekać”.

W odpowiedzi na decyzję Gamble prokurator generalny Teksasu Ken Paxton ostrzegł Texas Medical Center, że aborcja może wiązać się z konsekwencjami prawnymi.

W niepodpisanym zamówieniu z późnego piątku, Sąd Najwyższy Teksasu został tymczasowo zawieszony Wyrok w sprawie hazardu.

W poniedziałek, po opuszczeniu stanu przez Coxa, stanowy Sąd Najwyższy uchylił zawieszenie, odrzucił je i uchylił orzeczenie sądu niższej instancji, które uwzględniło wniosek Coxa.

W swojej opinii sąd najwyższy stanowy stwierdził, że lekarz Cox miał swobodę ustalenia, czy jej przypadek spełnia kryteria wyjątku od stanowego zakazu aborcji, czyli czy ciąża zagraża jej życiu lub istotnym funkcjom organizmu.

Lekarz Cox nie zapewnił „w dobrej wierze”, czy stan Cox spełnia wymogi prawa, ale sąd niższej instancji i tak przyznał wyjątek od aborcji.

„Sędziowie nie mają władzy rozszerzania ustawowego wyjątku na aborcje, które nie wchodzą w zakres jego tekstu, pod pozorem jego interpretacji” – stwierdził Sąd Najwyższy w swojej opinii.

Z dokumentów sądowych wynika, że ​​lekarze Cox stwierdziły, że wczesne badania przesiewowe i USG wykazały, że ciąża „jest mało prawdopodobna, aby urodzić zdrowe dziecko”, a z powodu dwóch poprzednich cięć cesarskich kontynuowanie ciąży „naraża ją na ryzyko poważnych powikłań”. Zagraża „jej życiu i przyszłej płodności”.

W związku z surowymi zakazami aborcji w Teksasie lekarze powiedzieli jej, że „mają związane ręce” i że będzie musiała poczekać, aż płód w niej umrze lub donosić ciążę do terminu porodu, i że będzie musiała mieć trzecie C – czytamy w pozwie. . -Sekcja „Tylko po to, by zobaczyć, jak jej dziecko cierpi na śmierć”.

Pozew został złożony po tym, jak stanowy Sąd Najwyższy rozważał, czy surowy stanowy zakaz aborcji jest zbyt restrykcyjny dla kobiet, które doświadczają poważnych powikłań aborcyjnych. Na początku tego roku sędzia z Austin orzekł, że kobiety doświadczające poważnych powikłań mogą zostać zwolnione z zakazu, ale orzeczenie zostało wstrzymane do czasu rozpatrzenia apelacji stanu przez ogólnorepublikański Sąd Najwyższy.

W argumentacjach przed stanowym Sądem Najwyższym prawnicy stanowi sugerowali, że kobieta w ciąży, która odkryje płód, „może w tej konkretnej sytuacji wnieść pozew”.

Według Centrum Praw Reprodukcyjnych, Cox v. Teksas jest pierwszym przypadkiem Obalenie Roe przeciwko Wade’owi Wniosek o aborcję w nagłym przypadku należy złożyć w imieniu kobiety w ciąży. W zeszłym tygodniu kobieta z Kentucky była w 8. tygodniu ciąży Złożył sprawę Kwestionuje dwa stanowe zakazy aborcji.

Joe Ruiz przyczynił się do powstania tego raportu.