Akcje, wiadomości, dane i zarobki

8 godzin temu

We wtorek rynki europejskie rozpoczną wzrosty.

Oczekuje się, że brytyjski indeks FTSE 100 wzrośnie o 9 punktów do 7560, niemiecki DAX o 32 punkty do 16 845, francuski CAC o 14 punktów do 7567, a włoski FTSE MIB o 88 punktów do 30 493.

W Niemczech ukaże się wskaźnik ZEW przedstawiający oczekiwania gospodarcze na grudzień.

– Holly Elliott