Oceny Celtics-Grizzlies-Wizards: Inteligentna, natychmiastowa reakcja na ruch Porsche

Kilka godzin po tym, jak umowa trzech drużyn nie doszła do skutku, a opcja zawodnika Washington Wizards Kristapsa Porziņģisa wygasła w terminie, Boston Celtics w końcu mogli ulepszyć swojego wielkiego człowieka… i pożegnać się z Marcusem Smartem.

Wymiana obejmuje Porziņģisa, 25. wybór w czwartkowym drafcie oraz wybór w pierwszej rundzie 2024 (przez Golden State), który trafi do Bostonu; Mądrze pojechać do Memphis Grizzlies; I Wizards, którzy dodadzą Theusa Jonesa, Danilo Gallinari, Mike’a Muscalę i 35. wybór w czwartkowym drafcie.

Wcześniej tego dnia sądzono, że Porchesis uda się do Bostonu, Malcolm Brockton do Clippers, a Washington pozyskał Marcusa Morrisa Sr. i 30. wybór w drafcie. Transakcja upadła i uważa się, że skończyła się kontuzja Brocktona, o czym po raz pierwszy poinformował reporter NBA Marc Stein.

ESPN i The Boston Globe jako pierwsze podały szczegóły odnowionej umowy trzech drużyn.

Teraz, gdy kurz opadł (tak nam się wydaje), pozbądźmy się czerwonego atramentu!

Jakie są plany Celtics wobec Porziņģisa? To była moja pierwsza myśl, kiedy zobaczyłem te wiadomości handlowe. Czy to krótka sztuka, Lub spójrzmy na rozszerzenie Mógł obniżyć wynagrodzenie po tym sezonie, ale dać mu długoterminowe bezpieczeństwo? Porchassis ma duży potencjał, by zmieścić się na polu ataku, ale często tak się czujemy w przypadku Porchassis. Jest bardzo wysoki, ma dużą rozpiętość skrzydeł, jest bardzo szybki i wyjątkowo utalentowany jak na mężczyznę o wzroście 7 stóp i 3 centymetrów.

Sprawdź jego liczby po opuszczeniu Dallas. W 82 meczach z Wizards Porzingis notował średnio 22,9 punktu, 8,5 zbiórki, 2,7 asysty i 1,5 bloku przy stosunku 49,3/38,2/85,5 rzutów. To dobre dla 62,2% prawdziwych strzelań. Jest niesamowicie wydajny. Zmienił się w całkiem solidnego zbierającego, potrafi ochronić niektórych gości i ma świetny strzał z zewnątrz.

Nietrudno dorównać temu, co robią Celtics. Al Horford (37) może w razie potrzeby cofnąć się o krok lub zagrać u boku Borzikisa pod nieobecność Roberta Williamsa III. Mogli podnieść Porsishisa z ławki jako super szósty zawodnik obok Brocktona.

Mogą poprowadzić z nim ofensywę w drugiej jednostce, albo może zagrać trzecie skrzypce z Jaysonem Tatumem i Jaylenem Brownem. Może obozować w kącie i rozkładać podłogę. A jeśli chodzi o defensywę, tak długo, jak zbiera fizyczne żniwo bycia w dość twardym i dynamicznym systemie obronnym, może być dobrym obrońcą obręczy.

Celtics mają opcje, o ile Porziņģis pozostaje zdrowy i to jest część, która cię martwi. W latach 2017-2019 Bourges opuścił 95 meczów w ciągu czterech sezonów z powodu kontuzji ACL, która obejmowała ponad 100 meczów. Straciło dużo czasu. To ryzyko, które możesz podjąć, biorąc pod uwagę głębokość, jaką mają Celtics, nawet jeśli jest to 36 milionów dolarów na roczny wynajem.

Fakt, że awansowali o 10 miejsc w tym drafcie i dostali wybór w pierwszej rundzie w przyszłorocznym drafcie, jest dość śmieszny.

Stopień: A

Memphis Grizzlies przejęli Marcusa Smarta

Bez Jonesa Grizzlies poradzili sobie dobrze, wiedząc, że Ja Morant opuści pierwsze 25 meczów następnego sezonu. Pamiętaj, że Dillon Brooks nie wróci pod żadnym pozorem, więc Grizzlies potrzebowali pomocy na polu obrony. Spryt to świetne ulepszenie na pozycji strażnika, zwłaszcza po powrocie Moranta. Może być psem defensywnym, ale nie w sposób, który szkodzi drużynie.

Spryt to solidna opcja ofensywna, która może przeprowadzać pick-and-rolle. Może wykonywać wszystko, co Memphis chce, aby zrobił pod nieobecność Moranta, a potem z łatwością bawić się obok niego, gdy wszystko wróci do normy. Rezygnacja z wyboru w pierwszej rundzie i przyszłego wyboru wraz z Jonesem boli, ale Grizzlies mają szansę być bardziej stabilni, gdy opadnie kurz. Smart ma jeszcze trzy lata kontraktu, więc nie grozi im utrata go w najbliższym czasie.

Zrezygnowali z wielu rzeczy, ale nadal jest to solidny handel.

Stopień: B

Washington Wizards przejmują Deuce’a Jonesa, Danilo Gallinariego, Mike’a Muscalę z 35. wyborem w drafcie 2023

Absolutnie nienawidziłem tego, co Wizards zrobili, wymieniając Bradleya Beala. Nie miałem problemu z przeniesieniem go, ale powrót był świetny. Muszą tylko modlić się, aby wszystko się rozpadło, ilekroć Big Swaps pojawia się w miksie dla nich i Phoenix. Albo mogliby złapać przyzwoitego gracza z wyborami drugiej rundy, które dostali.

Umowa jest technicznie poprawna, ale wciąż niejasna. Podobało mi się to bardziej w czasach, gdy wyglądało na to, że Waszyngton dostanie 30. wybór z LA, ale zagłębimy się w to.

Jones jest interesującym pick-upem, a Wizards zajmują 35. miejsce w drafcie. Nie wiedzą, że wolno im prosić o wybory w pierwszej rundzie w transakcjach. Jones jest prawdopodobnie najlepszym rezerwowym rozgrywającym w koszykówce, aw zeszłym miesiącu pojawiły się szepty, że może chcieć przenieść się, aby mieć szansę na start w Memphis. Dostanie tę szansę w Wizards, ponieważ natychmiast zostanie najlepszym rozgrywającym w składzie (zakładając, że Chris Paul zostanie sprzedany). Bez urazy dla górnego rezerwowego Monte Morrisa.

Jones jest sprytny w kierowaniu drużyną: więcej asyst, mniej strat i może też trochę strzelić. Jest konkurencyjny w obronie, ale jest niewymiarowy. Będzie dobrym graczem tak długo, jak pozostanie z Czarodziejami, ale może być ruchomym aktywem w ostatecznym terminie wymiany. Został mu jeszcze rok kontraktu i jest wtedy wolnym agentem. Niezależnie od warunków kontraktu lub zakazu handlu, nadal nie rozumiem, w jaki sposób Czarodzieje uzyskali zero typów w pierwszej rundzie (nie licząc transferów), wymieniając swoich dwóch najlepszych graczy. Jeśli Jones odejdzie następnego lata lub nie wymienią go, może się to okazać dla nich złą transakcją. Nie ma sensu wybierać typów, które powinni mieć Boston Wizards.

Stopień: C

