Aktualizacje na żywo z wojny na Ukrainie: Uszkodzony most na okupowanym przez Rosję Krymie

Moskiewski sąd odrzucił w czwartek apelację reportera Wall Street Journal Ivana Kershkovicha, który 12 tygodni temu trafił do więzienia pod zarzutem szpiegostwa i otrzymał nakaz zakończenia tymczasowego aresztowania w Rosji.

Pan amerykański dziennikarz przebywający w Rosji od prawie sześciu lat. Gerszkowicz został aresztowany pod koniec marca i oskarżony o szpiegostwo, czemu zaprzecza. W zeszłym miesiącu jego areszt przedłużono do 30 sierpnia. Chociaż rosyjscy prokuratorzy nie przedstawili żadnych dowodów, jest przetrzymywany od 12 tygodni w moskiewskim więzieniu Lefortowo o zaostrzonym rygorze, prowadzonym przez następców KGB i znanym z surowych warunków. Ekstremalna samotność.

Sąd odrzucił wniosek jego adwokatów. Ambasador USA w Rosji Lynne M. Tracy i p. Obecni byli także rodzice Gershkovicha, Ella Millman i Michaił Gershkovich.

Rząd USA i The Journal stanowczo zaprzeczyły zarzutom. Pan. Biały Dom powiedział, że Gershkovich został „niesłusznie zatrzymany”, co jest równoznaczne z byciem więźniem politycznym. Desygnacja zmienia podejście Waszyngtonu do przetrzymywania Amerykanina za granicą, który ogólnie uważa, że ​​​​zatrzymany był przetrzymywany arbitralnie lub nie postawiono mu sprawiedliwych zarzutów ani należytego procesu sądowego.

Dziennik poinformował w czwartek, że p. wydał oświadczenie, w którym wyraził dalsze poparcie dla Gerszkowicza.

„Chociaż wynik był oczekiwany, kontynuacja jego zatrzymania nie jest zniewagą” – napisano. „Ivan był niesłusznie przetrzymywany przez ponad 12 tygodni tylko za wykonywanie swojej pracy dziennikarza. Nadal nalegamy na jego natychmiastowe uwolnienie” – powiedział.

Rosja poinformowała w czwartek, że otrzymała i rozważa wniosek USA o dostęp dyplomatyczny do dziennikarza, poinformowała agencja informacyjna Interfax. „Nie ma jeszcze decyzji, ale jest rozważana” – powiedział wiceminister spraw zagranicznych Siergiej A. Agencja cytuje wypowiedź Riabkowa. Chociaż Rosja zaproponowała taką wizytę w kwietniu, odrzuciła inne prośby o nią.

Prezydent Władimir W. Wolność prasy gwałtownie spadła w Rosji pod rządami Putina, ponieważ przyjął autorytarne środki wymierzone w dziennikarzy, sprzeciw i sprzeciw. Pan. Putin skupił się na lokalnych dziennikarzach, zwłaszcza od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę na pełną skalę w zeszłym roku, pozwalając międzynarodowym reporterom pracować z poczuciem wolności.

Ale 29 marca br. Kiedy Gershkovich został aresztowany podczas podróży reporterskiej w mieście Jekaterynburg w środkowej Rosji, stał się pierwszym zachodnim dziennikarzem oskarżonym o szpiegostwo od czasów zimnej wojny. Jeśli zostanie skazany, może spędzić 20 lat w rosyjskiej kolonii karnej.

W 2020 r. p. 13 czerwca Izba Reprezentantów jednogłośnie przyjęła rezolucję wzywającą rząd rosyjski do uwolnienia Gerszkowicza i Paula Whelana.

Laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 2021 roku rosyjski dziennikarz Dmitrij A. Muratow powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej w Bonn w Niemczech. Pochwalił pracę Gershkovicha.

„Znam go dobrze, praktycznie wszyscy w Moskwie go dobrze znają” — powiedział pan. Muratow przemawiał na Deutsche Welle Global Media Forum. „Kocha kraj, dla którego pracuje. Jest niesamowitym dziennikarzem, w żadnym wypadku nie jest szpiegiem.