Dziś Czarny Piątek i wszyscy znają stare powiedzenie – dostajesz to, za co płacisz. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku wszystkiego, co jest wyposażone w lustro, na przykład lornetki. Jeśli chcesz najlepszą lornetkę, a nie masz gotówki, możesz zaoszczędzić kilkaset dolarów Lornetka Leica 10×42 w ofercie Amazon na Czarny Piątek – właściwie 629 dolarów.

Nie przesłaliśmy jeszcze naszej pełnej recenzji, ale podczas naszego pobytu z nimi pomyśleliśmy, że mają niesamowitą ostrość i wyjątkową transmisję światła. Mają one odstęp źrenicy 19 mm, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy, więc będą idealne, jeśli nosisz okulary, chociaż zauważyliśmy, że nie ma adaptera do statywu, co wydaje się dziwnym pominięciem. Oferują dobry widok na gwiazdy i pobliskie planety, ale ich szerokie pole widzenia nie pozwala zobaczyć niczego poza tym.

Ze względu na cenę i parametry optyczne nie polecalibyśmy ich jako najlepszych lornetek dla dzieci, ale uważamy, że zajmowałyby dość wysokie miejsca w naszym przewodniku po najlepszych lornetkach.

W tym dodatku nie ma nic niezwykłego Oferta na Leicę 10×42 Noctivid z okazji Czarnego Piątku, zwykli podejrzani – 2 x dekielki obiektywów, jednoczęściowa osłona okularu, pasek na szyję i futerał. Jednakże są one objęte dożywotnią gwarancją Leica (za tę cenę, powinniśmy tak sądzić!), aby zapewnić sobie dodatkowy spokój ducha, gdyby coś im się stało.

Są nie tylko piękne, ale także niezwykle funkcjonalne. Uważamy, że zapewniają jasne, żywe sceny z doskonałą reprodukcją kolorów, nawet w pochmurne dni. Nie są to najlżejsze lornetki, jakie mamy (30,4 uncji (862 gramów), ale nie sprawiają wrażenia ciężkich i są na tyle cienkie, że mieszczą się w dużej kieszeni kurtki. To jedna z niewielu lornetek, które brak przebarwień (kolorowych frędzli) lub śpiączki wokół obiektów o wysokim kontraście. Sprawdziliśmy, gdzie nie szukaliśmy.

Kluczowe dane techniczne: Konstrukcja z pryzmatem dachowym, powiększenie 10x (dostępne 8x więcej), średnica obiektywu 42 mm, pole widzenia 6,4 stopnia, odstęp źrenicy 19 mm, 1,9 funta/862 g, 4,88 x 6,06 x 2,68 cala (124 x 68 mm).

Zgoda: To mogą być nasze ulubione lornetki. Mają doskonałą ostrość i wyjątkową transmisję światła i są absolutnie piękne. Ale cena może być nieosiągalna dla początkujących.

Kup jeśli: Pieniądze nie grają roli, chcesz tego, co najlepsze.

Nie kupuj: Masz ograniczony budżet lub po prostu chcesz zobaczyć rzeczy związane z kosmosem.

Alternatywne modele: Jeśli chcesz mieć jedną z najlepszych lornetek, jakie można kupić za pieniądze, ale nie możesz sięgnąć po Leikę, spróbuj Lornetka Canon 10×42 L IS WP – Mają stabilizację obrazu i używają najlepszych okularów, jakie widzieliśmy. Jeśli masz ograniczony budżet, The Celestron TrailSeeker 8×42 Świetny, wszechstronny i wystarczająco lekki, aby podróżować. Dla oddanych astronomów, The Celestron SkyMaster 25×100 Duże powiększenie umożliwia uzyskanie oszałamiająco szczegółowych widoków nocnego nieba.

