Ostatni występ Taylor Swift w ramach trasy koncertowej Eras w Paryżu był pełen interwencji Travisa Kelce’a i wydawało się, że jej się to podoba.

Taylor Swift zakończyła swój czterodniowy występ Eras Tour odbywa się w Paryżu W niedzielę Taylor stworzyła program dla Travisa Kelce’a.

Z filmów opublikowanych w mediach społecznościowych wynika, że ​​Kells była obecna na koncercie wraz z Gigi Hadid i nominowanym do Oscara aktorem Bradleyem Cooperem. Przez całą noc Kelce, obrońca drużyny piłkarskiej Kansas City Chiefs, można było oglądać w filmach przedstawiających widzów tańczących, śpiewających, a w pewnym momencie wykonujących popisowy tekst Swifta. Symbol serca rękami.

To pierwszy raz, kiedy Kells widziano na koncercie Eras Tour od czasu wokalisty „Fortnite”. Wprowadzony Jego zaktualizowany katalog zawiera teraz kilka piosenek z „działu torturowanych poetów”.

Jedną z nowych piosenek, które Swift dodała do swojej setlisty, był „So High School”. Wśród jerzyków powszechnie uważa się, że dotyczy Kells.

Podczas swojego niespodziewanego występu Swift puściła „The Alchemy”, kolejny utwór z „torturowanych poetów”, który podejrzany Swifties może również dotyczyć Kells. Tekst piosenki jest bogaty Wskazówki dotyczące piłki nożnejZ modnymi hasłami, takimi jak „przyłożenie”, „rozgrzewanie ławek” i „najlepszy w lidze”.

Kevina Mazura/TAS24/Getty Images W niedzielę Taylor Swift podczas koncertu „Eras Tour” w Paryżu wykonała utwory ze swojego albumu „1989”.

W kolejnym ukłonie w stronę Kelce, Swift podczas części swojego występu zatytułowanej „1989” założyła dwuczęściowy żółto-pomarańczowy strój, co prawdopodobnie było ukłonem w stronę barw drużyny Kansas City Chiefs. Była ubrana w Różny Kombinacje kolorystyczne tego stroju z poprzednich nocy w Paryżu.

Jeszcze raz szybko Zmienił tekst Podczas „Karma” zaśpiewał: „Karma to chłopiec z Chiefs, który przychodzi do mnie prosto do domu”, nawiązując do Kelce.

Swift, trzykrotny mistrz Super Bowl i Swift spotykają się od września. uczęszczany Jego pierwszym meczem piłkarskim była gra drużyny Gells. Para była widziana odpowiednio na swoich meczach i koncertach.

Następnie Swift udaje się do Sztokholmu, gdzie od 17 maja zagra trzy koncerty.