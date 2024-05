Arcydzieło Francisa Forda Coppoli

„Nasz nowy film „Megalopolis” to najwspanialsze dzieło, jakie kiedykolwiek miałem zaszczyt reżyserować” – mówi słynny reżyser Francis Ford Coppola w cytacie dołączonym do oficjalnego zwiastuna swojego nowego, epickiego filmu.

Film, którego premiera odbędzie się w czwartek w konkursie na Festiwalu Filmowym w Cannes, to projekt, nad którym reżyser pracował latami, a pracę nad scenariuszami rozpoczął w latach 80. XX wieku.

Legendarny twórca filmów „Ojciec chrzestny” i „Czas apokalipsy” zainwestował z własnych środków 120 milionów dolarów.

Zwiastun zaczyna się od głosu na temat upadku imperiów – „Kiedy umiera imperium? Czy zawali się w chwili grozy? Nie? Nie. Ale przychodzi moment, kiedy ludzie w to nie wierzą – zanim przejdą do wyścigu rzymskich rydwanów, panoramy metropolii i scen protestów.

Według oficjalnego streszczenia „Megalopolis” to rzymska epicka baśń, której akcja rozgrywa się w fikcyjnej współczesnej Ameryce. Miasto Nowy Rzym musi się zmienić, wywołując konflikt między Caesarem Catyliną (Adam Driver), genialnym artystą pragnącym wskoczyć w utopijną, idealistyczną przyszłość, a jego rywalem, burmistrzem Franklinem Cicero (Giancarlo Esposito). Status quo utrwala chciwość, specjalne interesy i wojnę partyzancką. Rozdarta między nimi jest celebrytka Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), córka burmistrza, której miłość do Césara rozdziera jej lojalność i zmusza ją do odkrycia, na co według niej naprawdę zasługuje ludzkość.

„Megalopolis” ma gwiazdorską obsadę, w skład której wchodzą Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne, Thalia Shire, Jason Schwartzman, Kathryn Chlovander, Kathryn Vander, Krall, Krall Hunter. Feynmana, Jamesa Remera, DB Sweeneya i Dustina Hoffmana.

Coppola napisał i wyreżyserował, a producentami byli Fred Roos, Barry Hirsch i Michael Pederman. Producenci wykonawczy: Anahid Najarian, Barry Osborne, Darren Demetre.

Obejrzyj zwiastun tutaj.