Osuwisko na Alasce: Ketchikan wydaje rozkazy ewakuacji po tym, jak 1 osoba nie żyje, a wielu zostało rannych

W niedzielę na południu Alaski osuwisko zabiło jedną osobę, a kilka innych zostało rannych. Niektórym mieszkańcom nakazano ewakuację, a urzędnicy ostrzegali, że w pobliżu może uderzyć kolejna osuwisko.

Kilka domów, firm i dróg zostało poważnie uszkodzonych po osuwisku, które nawiedziło nadmorskie miasto Ketchikan na Alasce w niedzielę około 16:00. Jak wynika z komunikatu prasowego wydanego przez miasto.

„W ciągu 65 lat mojej pracy w Ketchikan nigdy nie widziałem osunięcia się na taką skalę” – powiedział burmistrz Ketchikan Dave Kiefer. „Strata w ludziach, której doświadczyliśmy, rozdziera serce i całym sercem kieruję się ku tym, którzy stracili domy – dodał.

Jak podało miasto, oprócz zabitego mężczyzny do szpitala zabrano trzy osoby z obrażeniami Uaktualnienie. Jednego opatrzono i wypuszczono, dwóch pozostałych przyjęto do szpitala.

Władze miasta zauważyły, że uwzględniono wszystkich mieszkańców.

Jednak w niedzielę niektórym mieszkańcom tego obszaru nakazano ewakuację, ponieważ władze miejskie obawiały się, że na południe od początkowego zawalenia może nastąpić kolejne osunięcie się ziemi.

Jak wynika z komunikatu, obszar ewakuacji obejmuje domy wzdłuż Third Avenue, Second Avenue i Walter Street, First Avenue i White Cliff Avenue, pomiędzy Austin Street i Nadeau Street.

Gubernator Alaski Mike Dunleavy wydał oświadczenie o stanie nadzwyczajnym dla Ketchikan, stwierdzając w poście na X: „Wszystkie agencje stanowe mają obowiązek zapewnić pomoc w razie potrzeby.

„Moje myśli i modlitwy są dziś wieczorem z mieszkańcami Ketchikan” – dodał gubernator.

Władze miasta podały, że w miejscowej szkole średniej znajduje się schronisko ratunkowe, a ekipy ratownicze są w gotowości na wypadek kolejnej zjeżdżalni.

Burmistrz miasta Kefir i burmistrz gminy Rodney Dial wydali w niedzielę wspólne oświadczenie o stanie nadzwyczajnym w związku z klęską żywiołową.

„Kiedy to robimy, pamiętajcie o modlitwach za dotknięte rodziny i wiedzcie, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc potrzebującym, gdy szybko wrócimy do zdrowia po tym wydarzeniu. Szczerze doceniamy pomoc służb ratowniczych, personelu medycznego, wolontariuszy, przedsiębiorstw i innych” – powiedział. Dial powiedział.

Osuwisko miało miejsce w niedzielne popołudnie w przybliżeniu w Ketchikan na Alasce – podają urzędnicy.

Osuwisko spowodowało, że drzewa, powalone słupy energetyczne i grube fale ziemi uderzyły w rząd domów na wzgórzach. Zdjęcia udostępnione przez miasto pokazują ścianę gruzu otaczającą boki kilku domów.

Według lokalnego zakładu energetycznego w okolicy nie ma prądu, telefonu i Internetu Elektryczny KPU. Miasto ostrzegło o smugach na ziemi bezpośrednio po zawaleniu się.

Chociaż do niedzielnego wieczoru w wielu domach i firmach przywrócono usługi, nadal nie udało się bezpiecznie naprawić co najmniej sześciu słupów energetycznych, podała KPU w aktualizacji.

Zdjęcia udostępnione przez aplikację pokazują, że droga jest całkowicie zablokowana przez powalone drzewa i coś, co wygląda na słup energetyczny.

W związku z awarią w poniedziałek nieczynne będą Biura Obsługi Klienta KPU oraz Urzędu Miejskiego. Miasto poinformowało w swoim poście na Facebooku.

Miasto poinformowało w innym poście, że kilka dróg w pobliżu obszaru ewakuacji jest zamkniętych, a mieszkańcy mogą doświadczyć opóźnień w ruchu.

Ketchikan, z populacją Około 14 tysZnajduje się po południowej stronie Inside Passage na Alasce – drogi wodnej słynącej ze spektakularnych krajobrazów, fiordów i lodowców. Miasto twierdzi, że jest światową stolicą łososia.

To rozwijająca się historia, która będzie aktualizowana.

Jillian Sykes i Amanda Jackson z CNN przyczyniły się do powstania tego raportu.