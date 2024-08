Dow skacze, Nasdaq spada, a Nvidia walczy o przychody

W poniedziałek na amerykańskich giełdach panował mieszany handel, gdy inwestorzy rozważali rychłe nadejście obniżek stóp procentowych i rozpoczęli pracowity tydzień zdominowany przez raport zysków Nvidii (NVDA).

Indeks Dow Jones Industrial Average (^DJI) zyskał 200 punktów, ustanawiając nowy rekord dzienny, po czym powrócił do wzrostu o 0,3%. Indeks S&P 500 (^GSPC) spadł o 0,2%, podczas gdy zaawansowany technologicznie Nasdaq Composite (^IXIC) spadł o 1% wraz ze spadkiem udziałów ciężkiej chipowej Nvidii.

Akcje Tesli (TSLA) również spadły o 3%, przyczyniając się do strat na indeksach Nasdaq i S&P 500.

Akcje tracą cotygodniowe wzrosty po tym, jak prezes Jerome Powell dał jasno do zrozumienia, że ​​Fed jest gotowy do obniżki stóp procentowych we wrześniu. Wszystkie główne indeksy zyskały w ciągu ostatniego tygodnia ponad 1%.

Rynki szybko przestawiły się na ceny, łącznie obniżki o 1% do końca 2024 r. Ponieważ jednak przed nami już tylko trzy posiedzenia banków centralnych we wrześniu, listopadzie i grudniu, Wall Street zastanawia się, kiedy i czy. Możliwa jest redukcja o 0,5%.

Teraz Nvidia mocno skupia się na wynikach – kluczowym wydarzeniu tygodnia – które zadecyduje o tym, czy nastroje na rynku będą optymistyczne. Jeśli środowe wyniki producenta chipów nie spełnią wygórowanych oczekiwań, może to jeszcze bardziej osłabić handel sztuczną inteligencją, który napędzał wzrosty akcji – i przetestować wzrost rynku od sierpniowych minimów.

Piątkowa aktualizacja ulubionego miernika inflacji stosowanego przez decydentów Fed, indeksu PCE, stanowi podstawę obliczeń ścieżki stóp procentowych. W czwartek na parkiecie poznamy odczyt produktu krajowego brutto za drugi kwartał.

Tymczasem ceny ropy wzrosły o około 3% w obliczu obaw przed wzrostem napięć na Bliskim Wschodzie po przestojach w produkcji w Libii oraz strajkach w Izraelu i Hezbollahu. Globalne benchmarkowe kontrakty terminowe na ropę Brent (BZ=F) wzrosły do ​​80,08 dolarów za baryłkę, podczas gdy amerykańskie benchmarkowe kontrakty terminowe na ropę WTI (CL=F) osiągnęły poziom 77,19 dolarów za baryłkę.