Rankingi Fantasy Football 2024, przygotowanie draftu: QB, RB, WR, typy TE, ściągawki, ADP, stosy, z modelu NFL

W drugiej połowie poprzedniego sezonu rozgrywający Packers, Jordan Love, był jednym z najskuteczniejszych podających w NFL. W ostatnich ośmiu meczach wykonał 70,3% podań na odległość 2150 jardów i 20 przyłożeń z jednym przechwytem. Ta druga połowa przyniosła mu czteroletnie przedłużenie o 220 milionów dolarów w okresie pozasezonowym. Teraz fani Green Bay i Love mają nadzieję, że uda mu się wykorzystać swoje występy pod koniec poprzedniego sezonu i wspiąć się w rankingach QB fantasy football w 2024 roku. Gdzie więc powinien znajdować się Love w rankingach fantasy football na rok 2024 i jakich innych rozgrywających należy uwzględnić w ściągawkach do draftu fantasy football na rok 2024?

W zeszłym roku model dokładnie przewidział, że skrzydłowy Dolphins, Jaylen Waddle, nie spełni swojego marzenia o ATP w futbolu fantasy. ADP Waddle'a w Fantasy Football 2023 wyniósł ogółem 34,86 i był średnio 11. odbierającym. Miał później sezon na 1000 jardów, ale miał tylko 72 przyjęcia z czterema przyłożeniami i zajął pierwsze miejsce w ligach CBS Sports PPR. 34 w fantasy football jako skrzydłowy.

Ten sam model ma udokumentowane doświadczenie w dostarczaniu typów fantasy football, a w 2020 roku A.J. Zidentyfikowanie Browna jako śpiącego i zakończenie brutalnego sezonu Jonathana Taylora w 2021 roku. Poza tym nazywa się to przeszłymi śpiochami fantasy football, takimi jak Derrick Henry, Christian McCaffrey i Alvin Kamara w 2019 roku. 2018 r. i Davante Adamsa w 2017 r.

Najlepsze rankingi QB Fantasy Football 2024

Oto trzy najlepsze typy QB fantasy football w 2024 r. według SportsLine:

1. Jalen Hurts, Philadelphia Eagles: Hurts kończy sezon, w którym w zeszłym sezonie zdobył 3858 jardów i 23 przyłożenia. Chce ograniczyć liczbę 15 przechwytów, które oddaje, nie rezygnując jednak z ataku, ponieważ zajmuje trzecie miejsce wśród QB NFL pod względem liczby jardów na próbę podania (8,7) i czwarte pod względem punktów fantasy (0,65).

2. Josh Allen, Buffalo Bills: Allen w zeszłym sezonie rzucił 4306 jardów i 29 przyłożeń, rzucając 4306 jardów i 29 przyłożeń. Miał jednak problemy ze stratami (18 przechwytów i 7 fuffów), a teraz stracił odbierającego nr 1 Stefona Diggsa (sprzedanego do Houston). Allen kończył sezon na pozycji QB1 lub QB2, a model przewiduje kolejne dobre zakończenie w 2024 roku.

3. Lamar Jackson, Baltimore Ravens: Aktualny MVP NFL rzucił na 3678 jardów i 24 przyłożenia z siedmioma przechwytami, a jednocześnie pobiegł na odległość 821 jardów i pięć punktów. Ponieważ Derrick Henry jest teraz w składzie i łagodzi obronę, spodziewaj się jeszcze więcej świetnych zagrań Jacksona i szukaj sytuacji jeden na jednego poza wyczynami. Sprawdź więcej najlepszych QB tutaj.

Najlepsze rankingi RB fantasy football 2024

Oto trzy najlepsze typy Fantasy Football RB na rok 2024 według SportsLine:

1. Christian McCaffrey, San Francisco 49ers: To numer 1 w klasyfikacji generalnej we wszystkich formatach. Miejsce 1. Od czasu dołączenia do 49ers McCaffrey ma na swoim koncie 3233 jardy próbne i 31 przyłożeń w 27 meczach, a niemal co tydzień można go trafić na 20 lub więcej przyłożeń.

2. Brees Hall, New York Jets: Status Halla na początku 2023 roku był wątpliwy, ponieważ w swoim debiutanckim sezonie wyzdrowiał po kontuzji kończącej sezon, a Jets ograniczali go w pierwszym miesiącu sezonu, dając mu zaledwie 37 przyłożeń pierwszy. Cztery gry. Jednak w meczu przeciwko Broncos w biegu na odległość 177 jardów rzucił 1585 jardów w akcji i zdobył dziewięć punktów. Jest już zdrowy i powinien być głównym punktem ataku Jets.

3. Saquon Barkley, Philadelphia Eagles: Barkley opuścił Giants na rzecz Eagles poza sezonem po tym, jak po sześciu latach spędzonych w Nowym Jorku nie udało mu się przedłużyć kontraktu. Teraz będzie grał w lepszej linii ataku niż do tej pory, w otoczeniu utalentowanej obsady Orłów. W ciągu ostatnich dwóch sezonów zdobył 2892 jardy w akcji i 20 przyłożeń, a rok 2024 może spędzić w Filadelfii jeszcze lepszy rok. Sprawdź więcej świetnych RB tutaj.

Najlepsze rankingi Fantasy Football WR 2024

Oto trzy najlepsze typy Fantasy Football WR 2024 według SportsLine:

1. CeeDee Lamb, Dallas Cowboys: Była gwiazda Oklahomy przez całą swoją karierę doskonaliła się, a w zeszłym sezonie zakończył sezon jako WR1 pod względem punktów fantasy na mecz. Lamb w 7 z ostatnich 12 meczów zdobył ponad 100 jardów, w tym 227 jardów w 17. tygodniu. Powinien ponownie powalczyć o tytuł WR1 w tym sezonie, zwłaszcza że Dallas powraca w tym samym składzie co w zeszłym roku.

2. Tyreek Hill, Miami Dolphins: W ubiegłym roku Hill zajął drugie miejsce wśród zawodników fantasy, zdobywając średnio niecałe 20 punktów na mecz. W wieku 29 lat zdobył ponad 1700 jardów i 12 przyłożeń, więc nic nie wskazywało na to, że w tym roku spadnie ze wzgórza. Ofensywa Miami udowodniła, że ​​może zapewnić wystarczającą ilość miejsca dla wielu gwiazd fantasy, w tym Hilla i rozgrywającego Jaylena Waddle’a.

3. ul.Amon-Ra Brown, Detroit Lions: W zeszłym sezonie zajął trzecie miejsce za Lamb and Hill, notując średnio 16,5 punktu na mecz i zdobywając 247,5 punktów fantasy. St. Brown miał 30% udziału w celach docelowych i 34% udziału w jardach powietrznych w jednym z najlepszych ataków w lidze, co za jego wysiłki pozwoliło mu przedłużyć kontrakt o cztery lata. Wchodzi w szczyt swojej kariery, a model SportsLine plasuje go na trzeciej pozycji wśród skrzydłowych. Więcej najlepszych WR znajdziesz tutaj.

Najlepsze rankingi TE w 2024 r. w Fantasy Football

Oto trzy najlepsze typy TE fantasy football w 2024 r. według SportsLine:

1. Travis Kelce, Kansas City Chiefs: 34-latek udowodnił już, że jest najlepszym rozgrywającym w historii, zdobywając ponad 90 podań po raz szósty z rzędu w sezonie 2023. Podpisał dwa. Rozciągnięty rok na pozostałą część sezonu, będący centralnym punktem elitarnej ofensywy Kansas City. Niektórzy menedżerowie fantasy przeoczyli Kelce’a po tym, jak w zeszłym roku nie udało mu się pobić rekordu 1000 jardów, ale on nadal jest najlepszym zawodnikiem na swojej pozycji.

2. Mark Andrews, Baltimore Ravens: Andrews rozegrał tylko jeden pełny sezon od swojego debiutanckiego roku, ale w zeszłym roku zdobył o jedno przyłożenie więcej w 10 meczach niż w 15 rok wcześniej. W zeszłym sezonie miał średnio 4,5 przyjęcia na mecz i nadal jest pierwszym wyborem rozgrywającego Lamara Jacksona. Jego średnia bramek na bramkę była o prawie trzy punkty procentowe wyższa niż średnia w karierze, więc samo jego zdrowie stanowi uzasadnioną obawę właścicieli.

3. Sam Laporta, Detroit Lions: Jako debiutant oszołomił świat fantasy, kończąc jako TE1 z 86 przyjęciami na 889 jardów i 10 przyłożeniami. LaPorta notuje średnio 52,3 jardów na mecz, więc łatwo zauważyć, że w tym sezonie poprawia tę liczbę. Będziemy musieli zobaczyć z nim więcej, zanim model SportsLine wyprzedzi Kelce’a i Andrewsa, ale LaPorta już jest jednym z najlepszych zawodników w lidze. Więcej świetnych TE znajdziesz tutaj.

