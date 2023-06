Oto dlaczego Kim Kardashian i Kourtney Kardashian walczą

Kourtney Kardashian oskarżyła Kim Kardashian o postrzeganie wszystkiego, w tym jej ślubu z Travisem Parkerem w 2022 roku, jako okazji biznesowej. (Photo / s: Getty Images)

Fani zaczynają rozumieć, dlaczego istnieje napięcie między Kim Kardashian i Kourtney Kardashian. W najnowszym odcinku KardashiankiDlaczego Kourtney jest zła na Kendalla Jennera w związku ze współpracą Kim z Dolce & Gabbana

„Kiedy byliśmy na naszym ślubie, myślę, że Kim rozmawiała z Dolce, o których nie wiedziałam” – zaczęła Kourtney.

Kourtney i Travis Barker nosili ubrania Dolce & Gabbana, kiedy powiedzieli sobie „tak” w maju ubiegłego roku. W rzeczywistości stworzony dom mody wydaje się nie tylko szczęśliwej parze, ale całemu klanowi KarJenner. Niektórzy nawet spekulowali na temat projektantów Sponsorowane Dolce & Gabbana odmówił luksusowego weekendu.

W tym dniu Kardashianki, Courtney opowiedziała o swoich bliskich relacjach osobistych ze Stefano Cabaną i Domenico Dolce na przestrzeni lat, dlatego udała się do nich, aby wybrać swój ślubny wygląd. Jak więc Kim da się w to wszystko wciągnąć? Po ślubie Kourtney współzałożyciel Skims został poproszony o kreatywne wyreżyserowanie pokazu Dolce & Gabbana na Milan Fashion Week. Sezon 3 rozpoczyna się, gdy Kim przygotowuje się do wydarzenia.

„Czuję, że jest tak wiele możliwości” – płakała Kourtney. – Przepraszam, to mnie martwi.

„Nie chciałbym, żeby to źle na ciebie wpłynęło” – powiedział Kendall.

„Tu nie chodzi o interesy, jest o wiele więcej i bardziej chodzi o zranienie twojej siostry. Chodzi o powielenie mojego małżeństwa” – wyjaśnił Kourtney. „To głupie, bo to coś głębokiego. Chwyta wszystko na swojej drodze. Takiej obfitości, czy nadmiaru, nigdy dość. Nie wypada nic nie robić lub coś odrzucać. Nie ma sensu”.

Wzruszony Kourtney powiedział, że Kim „nie jest zadowolona z mojego małżeństwa”, podczas gdy wszyscy inni mówili, że „świetnie się bawili”.

„To niesamowite, uwielbiam ten cały klimat” – powiedziała Kourtney, dodając, że Kim nigdy nie sugerowała wtedy, że jest zainteresowana jakąś współpracą z projektantami. Gwiazda reality show dodała, że ​​„nigdy” nie powiedziałaby komuś, żeby czegoś nie robił.

„Myślę, że to też jest podświadome [Kim] Widzi wszystko, co tam umieszczam, i bierze to za swoje, a nawet tego nie widzi” – kontynuowała Kourtney. „Widzi to jako znak dolara, ale dla mnie ja to widzę, ja to widzę, „Och, byłeś tam, nie jesteś szczęśliwy.

Według Kourtney „wszyscy coś mówili” o „wirowaniu” Kim podczas jej ślubu.

Kourtney powiedziała, jak była zdenerwowana brakiem komunikacji ze strony matki Kris Jenner na temat możliwości biznesowych Kim. – Matka nigdy mi o tym nie wspominała – wykrzyknęła.

„Nie sądzę, żeby to było sprawiedliwe, jak to potraktowano” – przyznał Kendall.

„Mama czuje, że ma – jakby była prawie uprawniona, nie musi dostawać mojego pozwolenia” – powiedziała Courtney. „Gdybym zrobił to Kim, byłaby wściekła”.

Kourtney kontynuowała: „To było dla mnie bardzo osobiste. Myślę, że dlatego rani moje uczucia. To jest mój prawdziwy ślub. Zapisałeś się na ten pokaz mody w roku, w którym twoja siostra wyszła za mąż. Nie rób tego. Zrób to w tym samym roku wychodzi cztery miesiące później. I To nie tak, że zrobiła to ich kampania, a potem zrobiła to ona. Kogo to obchodzi? To biznes. To mój prawdziwy ślub, to nie jest dla mnie umowa biznesowa. Zrobiłem to, ponieważ czułem się osobiście ”.

Kourtney wyraziła swoje niezadowolenie w rodzinnym przemówieniu, kiedy Kris wezwała wszystkich do promowania koszul Kim Dolce & Gabbana.

„To wszystko, po prostu mnie zignoruj. Czy nikt nie widział czegoś, co sprawia, że ​​czuję się dziwnie?” Courtney jęknęła. „To naprawdę wydaje mi się nieautentyczne, nie mogę tego udawać i nie mam ochoty tego wspierać. Od tamtej pory nie rozmawiałem o tym z mamą”.

„Myślę, że najgorsze jest to, że mówisz o tym, jak świetnie się czułeś w momencie swojego ślubu, a kiedy ona to robi, to wszystko psuje” – przyznał Kendall. „To szaleństwo, wszyscy są szaleni”.

Odcinek kończy się przygotowaniami Kim do występu w Mediolanie. Kris i Khloe Kardashian byli we Włoszech, aby ją wspierać.

– Um, widziałeś rzeczy Corta? – zapytał Klaus.

– Nie, czy ona jest na mnie zła? Kim odpowiedział. – Czy ona jest na mnie zła?!

„Mama jest szalona, ​​wszyscy. Ona jest… to jest szalone” – dodał Kloss.

„o czym?” zapytał Kim. „Czy ja to robię?”

„Lojalność” – odpowiedział Klose. „To jest dzikie”.

– Wow – powiedział Kim.

„To nie jest racjonalne” – wykrzyknął Klose.

„Ona jest wściekła, że ​​robię to z Dolce” – powiedziała Kim, próbując wszystko przetworzyć.

„Nie powiedziała ci konkretnie… to nie jest dobre z jej strony” – dodała Khloé.

W swoim zeznaniu Kim powiedziała, że ​​„pierwszy raz” usłyszała, że ​​Kourtney jest zdenerwowana.

„Nie mogłem być bardziej uważny” – powiedział. „Powiedziałem… z szacunku dla Kourtney, nie rób nic, co Kourtney miała na swoim ślubie. Ona nie wie, że mam ciąg e-maili z błaganiem, by odłożyła to o rok”.

Kim kontynuowała: „W tym życiu zdałam sobie sprawę, że każdy ma swoją własną prawdę o tym, jak myśli, że coś się wydarzyło. To dziwne, wiesz, ale wyjdzie to w serialu. To nasza terapia”.

Nowe rozdziały Kardashianki Oglądaj w czwartki o 12:00 ET na Hulu.