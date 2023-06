Burmistrz Miami Francis Suarez złożył wniosek o kandydowanie na prezydenta w 2024 roku

CNN

Burmistrz Miami GOP Franciszek Suarez oficjalnie rozpoczął swoją kampanię prezydencką w 2024 r. filmem opublikowanym w czwartek rano, upamiętniającym formalne wejście długoletniego kandydata do wyścigu.

„Mój tata nauczył mnie, że trzeba wybierać swoje bitwy, a ja zamierzam wybrać największą w moim życiu. Będę kandydować na prezydenta. Będę kandydować dla twoich i moich dzieci. daj im przyszłość, na jaką zasługują. Czas wziąć sprawy w swoje ręce. Czas zacząć wszystko od nowa. ”To mówi Suarez, który w środę zgłosił się do konkursu, w filmie.

Suarez ma przemawiać w czwartek w Bibliotece Prezydenckiej Ronalda Reagana w Simi Valley w Kalifornii. Pojawiając się w Fox News w weekend, burmistrz powiedział, że wyda „ważne oświadczenie” w nadchodzących tygodniach i wskazał na swoje komentarze w Bibliotece Reagana jako „coś, co Amerykanie powinni przyjąć”.

Suárez, Amerykanin kubańskiego pochodzenia, pełni obecnie drugą kadencję jako burmistrz drugiego pod względem liczby ludności miasta Florydy, Miami. Do niedawna pełnił również funkcję przewodniczącego ponadpartyjnej Amerykańskiej Konferencji Burmistrzów.

Przed złożeniem wniosku super PAC wspierający Suareza w środę opublikował dwuminutowy film o przywództwie miasta na Florydzie, drażniąc jego długą kandydaturę do Białego Domu.

„Konserwatywny burmistrz Francis Suarez wybrał lepszą drogę dla Miami” – mówi narrator filmu, podkreślając swoje podejście do przestępczości i wsparcie dla organów ścigania.

Suarez, pierwszy poważny kandydat pochodzenia latynoskiego, który wystartował w wyścigu republikańskim, rozpoczyna prawybory jako zdecydowanie słabszy, z byłym prezydentem Donaldem Trumpem, mieszkańcem pobliskiego Palm Beach, i gubernatorem Florydy Ronem DeSantisem, który rośnie w sondażach. Najważniejszymi z nich są były wiceprezydent Mike Pence, była ambasador ONZ Nikki Haley, senator Karolina Południowa. Należą do nich Tim Scott, gubernator Dakoty Północnej Doug Burgum, były gubernator Arkansas Asa Hutchinson i były gubernator New Jersey Chris Christie.

Republiką republikańską wstrząsnęły także federalne akty oskarżenia dotyczące rzekomego niewłaściwego obchodzenia się przez Trumpa z tajnymi dokumentami po jego odejściu z urzędu. Były prezydent pozostaje popularny w zapleczu partyjnym, a kandydaci są podzieleni w reakcjach na impeachment.

Suarez, który wcześniej krytykował Trumpa, powiedział w niedzielę Fox News, że wiadomość o pierwszym federalnym akcie oskarżenia byłego prezydenta wydawała się „nieamerykańska” i „błędna na pewnym poziomie”.

W wywiadzie dla CBS News W zeszłym miesiącu Suarez powiedział, że podjęcie decyzji o kandydowaniu na prezydenta było „procesem poszukiwania duszy”. Skinął głową na swój brak rozpoznawalności nazwiska w kraju, mówiąc: „Jestem kimś, kto powinien być lepiej znany w tym kraju”.

Późne wejście Suareza do prawyborów GOP w porównaniu z innymi kandydatami może zmniejszyć jego szanse na zakwalifikowanie się do pierwszej republikańskiej debaty prawyborów 23 sierpnia w Milwaukee. Utworzony przez Republikański Komitet Narodowy. Ścisłe głosowanie i limity dawców Kandydaci muszą się spotkać, aby stworzyć platformę.

Przed swoimi pierwszymi wyborami na burmistrza w 2017 roku Suarez przez osiem lat był komisarzem miasta Miami. Jego ojciec, Xavier Suárez, był także burmistrzem Miami w latach 80. i 90., choć po jego ostatnim zwycięstwie w 1997 r. nastąpiła dobra passa. Śledztwo w sprawie oszustw wyborczych.

Jako burmistrz Suarez starał się wprowadzić do swojego miasta nową erę technologii, innowacji i przedsiębiorczości, w tym promując branże takie jak kryptowaluty i sztuczna inteligencja. Opowiadał się za utworzeniem Miami Nowa Dolina Krzemowa I również Nazywał się Elon Musk Twitter przenosi siedzibę do miasta

Suarez mówił także o walce ze zmianami klimatycznymi – „To nie jest dla nas w Miami teoria, to prawda” – powiedział. Wiadomości CBS Ostatni rok.

Burmistrz czasami spierał się z DeSantisem, w tym w związku z postępowaniem gubernatora z pandemią Covid-19, jego zarzutami oszustw wyborczych w stanie, a ostatnio jego waśnią z Disneyem.

Suarez jest jednak zwolennikiem prawa Florydy forsowanego przez DeSantis, które krytycy nazwali „Don’t Say Gay”, które zakazuje nauczania o orientacji seksualnej i tożsamości płciowej w szkołach. Ale sprzeciw Disneya wobec tego posunięcia doprowadził do planów przejęcia DeSantis Special Taxing District, co pozwoliłoby firmie rozrywkowej zbudować kultowe imperium parków rozrywki w środkowej Florydzie. Posunięcie to zaniepokoiło niektórych Republikanów, którzy kwestionują, czy wybrani urzędnicy powinni używać władzy państwowej do karania korporacji.

Disney ogłosił w zeszłym miesiącu Złomowanie projektów zbudować kompleks biurowy o wartości 1 miliarda dolarów, który według szacunków stworzył 2000 białych kołnierzyków.

„Podjął zwycięską kwestię, co do której wszyscy się zgodziliśmy” – powiedział Suarez NewsNation W maju powiedział: „Teraz wydaje się, że może to być złośliwość lub osobista zemsta, która kosztowała stan 2000 miejsc pracy przy inwestycji wartej miliard dolarów”.

Kiedy DeSantis zaproponował policję do zbadania oszustw wyborczych, powiedział Suarez Jake Tapper z CNN W zeszłym roku nie uważał tego za „duży problem, oczywiście, w naszym stanie lub w naszym mieście”.

Podczas pandemii Suarez sprzeciwiał się ponownemu otwarciu barów DeSantis, ponieważ w stanie nadal rosła liczba przypadków Covid-19. Zwrócił uwagę na „kwestię, czy decyzje (podejmowane przez rząd) są oparte na danych, czy politycznych”.

Suarez powiedział Miami Herald, że głosował na Demokratycznego pretendenta DeSantisa w 2018 roku, ale głosował na gubernatora.

Kandydatura Suareza na prezydenta pojawia się, gdy Floryda, stan o długim okresie wahań, był czerwony w ostatnich kilku cyklach wyborczych, a Republikanie odnotowywali zyski, szczególnie wśród wyborców latynoskich.

W 2020 roku Trump stracił hrabstwo Miami-Dade z większością latynoską – najbardziej zaludnione hrabstwo stanu, w tym miasto Miami – o 7 punktów. Cztery lata temu przegrał hrabstwo z Hillary Clinton różnicą 30 punktów. Podobnie w zeszłym roku DeSantis został ponownie wybrany, częściowo z powodu zwycięstwa w Miami-Dade, które historycznie było dużym źródłem głosów Demokratów. DeSantis zdobył także hrabstwo Osceola w rejonie Orlando, kolejną niedawną twierdzę Demokratów z dużą populacją portorykańską.

W artykule opublikowanym przez Fox News zeszłej jesieni Suarez powiedział, że zwycięstwo GOP w Miami „może zostać powtórzone w całym kraju, jeśli wyciągniemy wnioski z budowania konserwatywnej większości, która obejmuje Republikanów i wszystkich wybranych urzędników”.

„W Miami wspieraliśmy zaawansowaną technologicznie gospodarkę, która przynosi rezultaty, a wyborcy odpowiedzieli na naszą pracę, głosując na republikanina na mojego pierwszego kandydata na burmistrza, prawie 80% moich wyników w reelekcji” – napisał.

Ta historia została zaktualizowana o dodatkowe szczegóły.