Pakowacze vs. Wynik Wikingów: aktualizacje na żywo, statystyki gry, skróty, analizy dla pojedynku NFC North

Ponad trzy miesiące po tym, jak Wikingowie zaskoczyli Packers zwycięstwem w pierwszym tygodniu otwierającym sezon 2022, rywale NFC North ponownie zmierzą się ze sobą, tym razem w chłodnym powietrzu Lambeau. A stawka jest znacznie większa. Aaron Rodgers and Co. Szukają czwartego zwycięstwa z rzędu w wyścigu o dziką kartę. Tymczasem Minnesota jest świeżo po kolejnym bliskim meczu i chce udowodnić, że należy do czołowych pretendentów do konferencji.

Justin Jefferson przysporzył wszystkim kłopotów w tym roku i pokonał Packers podczas ostatniego spotkania tych rywali, ale najlepszy człowiek z okładki Green Bay, Jair Alexander, mówił o zamknięciu gwiazdy w tym tygodniu. Czy odnowiona pewność siebie Packersów wystarczy, by poprowadzić ich do zwycięstwa u siebie i wstrząsnąć rankingiem NFC play-off? A może drużyna Kevina O’Connella jest skazana na zamiatanie zielonych i żółtych w drodze do postseason?

Tak czy inaczej, jest to obowiązkowa telewizja. Bądź na bieżąco przez cały niedzielny pojedynek, aby być na bieżąco z aktualizacjami i analizami.

Jak zobaczyć

Data: niedziela, 1 stycznia | Czas: 16:25 czasu wschodniego

Lokalizacja: Pole Lambeau (Green Bay, Wisconsin)

TELEWIZJA: CBS | Strumień: Paramount+

Śledzić: Aplikacja sportowa CBS

Sprzeczności: Packers -3, O/U 48 (dzięki uprzejmości Caesars Sportsbook)