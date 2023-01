Protestujący Ukraińcy dopingują rok 2023, gdy drony wystrzeliwują z nieba

LINIA FRONTU WOJEWÓDZTWA KIJOWSKIEGO / DONIECKIEGO, Ukraina, 1 stycznia (Reuters) – Ukraińcy wiwatowali z balkonów, gdy ich obrona powietrzna wystrzeliła z nieba rosyjskie rakiety i drony w pierwszych godzinach 2023 r., co Moskwa widziała w nowym roku, atakując cywilów . Kierunki na Ukrainie.

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy poinformowało, że w ciągu nocy zniszczyło 45 irańskich dronów Shahed – 32 z nich po północy w niedzielę i 13 późną sobotę. W ciągu ostatnich 24 godzin w całym kraju przeprowadzono 31 ataków rakietowych i 12 nalotów.

Prezydent Rosji Władimir Putin zasygnalizował, że nie odpuszcza ataku na Ukrainę w ostrym i wyzywającym przemówieniu noworocznym, które kontrastowało z pełnym nadziei przesłaniem wdzięczności i jedności prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Kiedy w Kijowie wyły syreny, niektórzy krzyczeli z balkonów: „Chwała Ukrainie! Chwała bohaterom!”

Fragmenty nocnego ataku spowodowały ograniczone zniszczenia w centrum stolicy, a wstępne raporty nie wskazywały na żadnych rannych ani ofiar, powiedział w mediach społecznościowych burmistrz Kijowa Witalij Kliczko. Wcześniejsze ataki w sobotę uderzyły w budynki mieszkalne i hotel w stolicy, zabijając co najmniej jedną osobę i raniąc ponad 20 innych.

Bridget Brink, ambasador USA na Ukrainie, napisała na Twitterze: „Rosja chłodno i tchórzliwie zaatakowała Ukrainę na początku nowego roku. Ale Putin nadal nie rozumie, że Ukraińcy są z żelaza”.

Na liniach frontu we wschodniej donieckiej prowincji Urkin żołnierze wznieśli toast za Nowy Rok. Po tym, jak jednej nocy zginęło 12 towarzyszy, 27-letni żołnierz Paweł Przyhodski zagrał na swojej gitarze piosenkę, którą napisał na froncie.

„Zamiast spotykać się z przyjaciółmi i dawać sobie nawzajem prezenty, ludzie są zmuszeni szukać schronienia, a niektórzy zostali zabici” – powiedział Reuterowi. „To wielka tragedia. Niewybaczalna wielka tragedia. Dlatego Nowy Rok jest smutny”.

W pobliskim okopie frontowym 49-letni żołnierz Ołeh Zahrodskij powiedział, że zgłosił się jako ochotnik po tym, jak jego syn został powołany do walki w rezerwie. Jego syn walczył teraz o życie z urazem mózgu w szpitalu w południowym mieście Dniepr, podczas gdy jego ojciec poszedł naprzód.

„Teraz jest tak ciężko” – powiedziała, powstrzymując łzy.

’Szczęśliwego Nowego Roku’

Szef policji w Kijowie, Andrij Niebytow, zamieścił w swojej aplikacji do przesyłania wiadomości Telegram zdjęcie tego, co opisał jako drona użytego w ataku na stolicę, z odręcznym podpisem „Szczęśliwego Nowego Roku” w języku rosyjskim. .

„Te ruiny nie znajdują się na froncie, gdzie toczą się zaciekłe bitwy, ale tutaj, na placu zabaw, gdzie bawią się dzieci” – powiedział Niebytow.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w Nowy Rok zaatakowało miejsca produkcji, przechowywania i startu ukraińskich dronów rakietami dalekiego zasięgu.

[1/11] Kobiety rozpalają ognisko w pobliżu choinki przed soborem św. Zofii w Kijowie na Ukrainie, 31 grudnia 2022 r., przed sylwestrową godziną policyjną podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. REUTERS/Walentyn Ogirenko

Rosja zrównała z ziemią ukraińskie miasta i zabiła tysiące cywilów, odkąd Putin zarządził inwazję w lutym, twierdząc, że Ukraina jest sztucznym państwem, a jej prozachodnie poglądy zagrażają bezpieczeństwu Rosji. Moskwa twierdzi, że zaanektowała jedną piątą Ukrainy.

Ukraina walczyła z zachodnim wsparciem wojskowym, wypierając siły rosyjskie z połowy zajętego terytorium. W ostatnich tygodniach linie frontu były w dużej mierze statyczne, a tysiące żołnierzy ginęło w intensywnych działaniach wojennych w okopach, gdy Moskwa broniła swojej kontroli nad zdobytym terytorium.

Od października Rosja przeprowadza masowe ataki rakietowe i dronowe na ukraińską infrastrukturę energetyczną, pogrążając miasta w ciemności i chłodzie wraz z nadejściem zimy. Moskwa twierdzi, że ataki mają na celu ograniczenie zdolności Ukrainy do walki; Kijów twierdzi, że nie miały one celu wojskowego i miały na celu zranienie ludności cywilnej, co jest zbrodnią wojenną.

„Najważniejszy jest los Rosji” – powiedział Putin o surowej twarzy w przemówieniu sylwestrowym, przemawiając przed tłumem ludzi ubranych w mundury wojskowe, a nie na tle zwykłych murów Kremla. „Obrona ojczyzny jest naszym świętym obowiązkiem wobec naszych przodków i potomności. Moralna i historyczna sprawiedliwość jest po naszej stronie”.

Zełenski wygłosił swoje przemówienie w ciemności, przed powiewającą ukraińską flagą. Opisał miniony rok jako narodowe przebudzenie.

„Mówi się nam: nie macie innego wyboru, jak się poddać. Mówimy: nie mamy innego wyboru, jak tylko wygrać” – powiedział.

„Ten rok uderzył w nasze serca. Wypłakaliśmy wszystkie łzy. Wykrzyczeliśmy wszystkie modlitwy” – powiedział Zełenski. „Walczymy i będziemy walczyć. O kluczowe słowo„ zwycięstwo ”.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że ostatnie naloty zniszczyły infrastrukturę w Sumach na północnym wschodzie kraju, Chmielnickim na zachodzie oraz Zaporożu i Chersoniu na południowym wschodzie i południu.

„Niech ten dzień będzie spokojny” – powiedział w niedzielę rano gubernator obwodu dniepropietrowskiego Walentyn Rezniczenko po tym, jak w nocy kilka społeczności w regionie został ostrzelany przez ciężki ostrzał, w wyniku czego jedna osoba została ranna.

Operator sieci Ukrenergo powiedział w niedzielę, że miniony dzień był „trudny” dla jego pracowników, ale sytuacja energetyczna jest „pod kontrolą” i nie wprowadzono żadnych wyłączeń awaryjnych.

Osobno Wiaczesław Klatkow, gubernator graniczącego z Ukrainą regionu Biełgorod na południu Rosji, powiedział, że nocny ostrzał na obrzeżach miasta Szebekino uszkodził domy, ale nie spowodował ofiar.

Rosyjskie media doniosły o kilku ukraińskich atakach na kontrolowane przez Moskwę regiony Doniecka i Ługańska, a miejscowi urzędnicy podali, że co najmniej dziewięć osób zostało rannych.

Sześć osób zginęło w sobotnim ataku na szpital w Doniecku – poinformowała rosyjska państwowa agencja informacyjna RIA, powołując się na miejscowego lekarza. Jedna osoba zginęła w ukraińskim ostrzale – poinformowali pełnomocnicy w Doniecku.

Nie udało się zweryfikować doniesień agencji Reuters. Nie było natychmiastowej odpowiedzi ze strony Kijowa, który rzadko komentuje ataki w Rosji lub na tereny kontrolowane przez Rosję na Ukrainie.

Reportaż Gleba Garanicza, Walentyna Ogirenki, Dana Peleshchuka i Sergija Karazego w Kijowie i Herberta Villaraca na liniach frontu w obwodzie donieckim; Napisane przez Petera Graffa, Lydię Kelly i Dona Beleschuka, montaż: Kim Coghill i Frances Kerry

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.