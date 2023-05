Palantir, Novavax, Under Armour i nie tylko

Spójrz na firmy pojawiające się na pierwszych stronach gazet w handlu w południe.

Palantir — Akcje Palantiru wzrosły o prawie 20% po tym, jak firma programistyczna pokonała szacunki z pierwszego kwartału i poinformowała, że ​​spodziewa się całorocznego zysku. Firma widzi duże zapotrzebowanie na swoją nową platformę sztucznej inteligencji, powiedział dyrektor generalny Alex Karp.

3D Systems – Akcje producenta drukarek 3D spadły po ogłoszeniu o 10,2%. Słabe wyniki I kw. 3D Systems odnotowało skorygowaną stratę w wysokości 9 centów na akcję przy przychodach w wysokości 121 mln USD, podczas gdy analitycy ankietowani przez Refinitiv spodziewali się straty w wysokości 7 centów na akcję i przychodów w wysokości 128 mln USD. Firma potwierdziła całoroczne prognozy przychodów i podniosła całoroczne prognozy dotyczące skorygowanej EBITDA, jednocześnie zmniejszając zatrudnienie o 6%.

Novavax — Akcje firmy biotechnologicznej wzrosły o 44% po wiadomościach o obiecujących danych dotyczących szczepionek i dużej inicjatywie cięcia kosztów, która obejmowała masowe zwolnienia.

Skyworks Solutions – Akcje spadły o 6% po tym, jak opublikowały słabsze niż oczekiwano wytyczne fiskalne za trzeci kwartał. Firma półprzewodnikowa prognozuje zysk na akcję inny niż GAAP w wysokości około 1,67 USD, zgodnie z rachunkiem Street Account.

Under Armour — firma odzieżowa spadła o 5,3% po tym, jak firma prognozowała zysk na akcję i zysk na akcję za cały rok, które nie spełniły oczekiwań Wall Street. Jednak firmie Under Armour udało się pokonać oczekiwania analityków ankietowanych przez Refinitiv zarówno w odniesieniu do górnej, jak i dolnej linii w czwartym kwartale fiskalnym.

Fisker – Akcje spadły o 4,8% po tym, jak zyski firmy samochodowej w pierwszym kwartale spadły poniżej szacunków Wall Street. Fisker powiedział, że stracił 38 centów na akcję, więcej niż strata 30 centów oczekiwana przez analityków ankietowanych przez Refinitiv.

Plug Power – firma zajmująca się paliwem wodorowym spadła o 14,1% po odnotowaniu większej niż oczekiwano straty na akcję w pierwszym kwartale. Plug Power odnotował stratę w wysokości 35 centów na akcję, podczas gdy analitycy ankietowani przez FactSet spodziewali się straty w wysokości 26 centów. Przychody wyniosły 210,3 mln USD w porównaniu z konsensusem 206,9 mln USD.

Western Digital — Akcje producenta chipów spadły o prawie 3% po tym, jak firma odnotowała większą niż oczekiwano stratę w trzecim kwartale fiskalnym. Według danych Refinitiv firma Western Digital spodziewa się, że jej przychody w czwartym kwartale wyniosą od 2,4 do 2,6 miliarda dolarów.

PayPal — Akcje firmy zajmującej się płatnościami cyfrowymi spadły o 11% po opublikowaniu wybicia w górnej i dolnej linii. PayPal podniósł swoje prognozy na cały rok, ale podzielił się słabszymi niż oczekiwano prognozami na bieżący okres.

International Flavours and Fragrances – Akcje spadły o 7% po tym, jak firma nie spełniła oczekiwań dotyczących przychodów za pierwszy kwartał, powołując się na słabszy popyt na rynku końcowym i skutki likwidacji zapasów klientów, zgodnie z FactSet. Według FactSet prognozy finansowe na bieżący kwartał były słabsze niż szacunki Wall Street, a firma obniżyła prognozy na cały rok.

DaVita – Akcje podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną wzrosły o 13,5% po tym, jak firma przekroczyła prognozy przychodów i zysków za pierwszy kwartał, zgodnie z FactSet. Firma przygląda się lepszym trendom ilościowym i znaczącej poprawie kosztów pracy oraz poprawie otoczenia makroekonomicznego.

Lucid Group – Producent pojazdów elektrycznych spadł o 7,7% z powodu słabego raportu o zarobkach. Lucid odnotował większą niż oczekiwano kwartalną stratę, podczas gdy zyski nie zgadzały się z konsensusem analityków, powiedział Refinitiv.

Firma Trex — Producent desek tarasowych i balustrad stanowiących substytut drewna pokonał oczekiwania analityków o 8,1% w pierwszym kwartale i przedstawił lepsze niż oczekiwano prognozy zysków za drugi kwartał. Według FactSet Trex prognozuje przychody w drugim kwartale na poziomie od 310 do 320 mln USD, w porównaniu z oczekiwaniami na poziomie 309,0 mln USD.

McKesson — McKesson wzrósł o 7,4% po pokonaniu oczekiwań z czwartego kwartału. Według FactSet, firma opieki zdrowotnej odnotowała skorygowany zysk w wysokości 7,19 USD na akcję, nieco przewyższając szacunki analityków na poziomie 7,18 USD. Odnotował przychody w wysokości 68,91 miliardów dolarów, pokonując szacunki na poziomie 68,08 miliardów dolarów.

Shopify — Akcje spadły o 1,5% po obniżeniu przez Atlantic Equities ratingu z przeważonego do neutralnego. Rating został obniżony, powołując się na firmę jako „najlepszy w swojej klasie dostawca produktów z silnymi perspektywami długoterminowego wzrostu”.

Alphabet — Alphabet, rodzic Google, wzrósł w tym tygodniu o mniej niż 1% przed doroczną konferencją dla programistów, na której firma ogłosi swój nowy, wielojęzyczny model ogólnego przeznaczenia, PalM 2. W międzyczasie Google ma wprowadzić ulepszenia w Bart i Search. „Doświadczenia formatywne”.

Shoal Technologies – Akcje firmy zajmującej się technologią energii słonecznej wzrosły o 19% w pierwszym kwartale po spadku przychodów i zysków. Powołując się na atrakcyjną wycenę i obiecujący wzrost udziału w rynku, Guggenheim podwyższył we wtorek notę ​​do kupna.

FERGUSON – Firma zajmująca się materiałami budowlanymi zyskała 1,8% po podwyższeniu do kupna przez Jefferies. Firma powiedziała, że ​​​​zniżka firmy dla rówieśników spada.

Boeing — Akcje wzrosły o 2,4% po tym, jak Ryanair powiedział, że kupi co najmniej 150 samolotów 737 Max 10.

Dish Network – Dish stracił 5,8% po ogłoszeniu zysków za pierwszy kwartał. Zysk na akcję był zgodny z szacunkami analityków na poziomie 35 centów, podczas gdy przychody wyniosły mniej niż 3,96 mld USD w porównaniu do 4,06 mld USD prognozowanych przez analityków ankietowanych przez FactSet. Spółka straciła więcej abonentów płatnej telewizji niż w tym samym kwartale rok temu, ale straciła mniej detalicznych abonentów bezprzewodowych niż rok wcześniej.

— Samantha Subin z CNBC, Michelle Fox, Sarah Min, Hakyung Kim, Tanaya Machil i Yun Li napisali reportaże