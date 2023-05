Oskarżony założyciel FTX, Bankman-Fried, wzywa sąd do odrzucenia zarzutów

NOWY JORK, 8 maja (Reuters) – Sam Bankman-Fried, który od dawna zaprzecza, by okradał klientów swojej giełdy kryptowalut FTX, powiedział w poniedziałek prokuratorom, że oskarżyli go o „nękanie” i poprosił amerykańskiego sędziego o wyrzucenie 10 z 13. Toczą się przeciwko niemu sprawy karne.

W oświadczeniu złożonym w sądzie federalnym na Manhattanie prawnicy Bankmana-Frieda powiedzieli, że będąca obecnie w stanie upadłości FTX była daleka od jedynej firmy kryptowalutowej, która upadła podczas szerszego krachu na rynku w 2022 r.

„Zamiast podążać zwykłym torem poprzez tradycyjne procedury cywilne i regulacyjne, aby zaradzić tej sytuacji, rząd wkroczył obiema nogami, niewłaściwie dążąc do przekształcenia tych kwestii cywilnych i regulacyjnych w przestępstwa federalne” – napisali jego prawnicy.

Bankman-Fried, 31-letni były miliarder, stał się wpływowym darczyńcą politycznym i filantropijnym, zanim FTX ogłosił bankructwo w listopadzie, rozkwitając w bitcoinach i innych aktywach cyfrowych, które zgromadziły wartość netto szacowaną na 26 miliardów dolarów.

Uznano go za niewinnego oszustwa i spisku.

Giełda wybuchła po wrzawie wokół wypłat klientów w związku z doniesieniami, że Bankman-Fried połączył aktywa z funduszem hedgingowym Alameda Research skoncentrowanym na kryptowalutach.

Prokuratorzy federalni na Manhattanie twierdzą, że Bankman-Fried FTX wprowadził w błąd inwestorów i pożyczkodawców oraz ukradł miliardy dolarów z funduszy klientów na pokrycie strat, zakup nieruchomości w Alameda i przekazanie datków politycznych poprzez nielegalny program darczyńców słomy. Został również oskarżony o przekupywanie chińskich urzędników.

Przed rozprawą zaplanowaną na 2 października jego prawnicy zwrócili się do sędziego okręgowego USA Louisa Kaplana o nakazanie prokuratorom przekazania dokumentów, które mogłyby pomóc FTX w obronie.

„Dłużnicy FTX tak intensywnie współpracowali z rządem i byli tak zaangażowani w śledztwo, analizę i strategię rządowej sprawy, że powinni być uważani za część„ zespołu sądowego ”- napisali jego prawnicy.

Przedstawiciele obecnego kierownictwa FTX nie odpowiedzieli od razu na prośbę o komentarz. Rzeczniczka biura prokuratora USA na Manhattanie odmówiła komentarza.

Adwokaci mają czas do 29 maja, aby odpowiedzieć na wniosek Bankmana-Frieda o zwolnienie, a Kaplan wysłucha argumentów 15 czerwca.

Porwanie

Bankman-Fried przyznał, że FTX nie posiada odpowiedniego zarządzania ryzykiem, ale zaprzeczył kradzieży funduszy i próbował wycofać się z codziennych operacji FTX.

Trzej bliscy współpracownicy – ​​była współdyrektor generalna Alameda Carolyn Ellison, były szef technologii FTX Gary Wang i były szef inżynierii FTX Nishad Singh – wszyscy przyznali się do winy i zgodzili się współpracować z prokuratorami.

Przyznając się do winy, Singh przyznał się do dokonywania datków politycznych we własnym imieniu.

Ale adwokaci Bankmana-Frieda powiedzieli w poniedziałek, że darowizny Singha, wymienione jako CC-1 w dokumentach oskarżających ich klienta, w rzeczywistości nie naruszały prawa wyborczego.

„Opłaty za finansowanie kampanii ponownie ujawniają konsekwencje pośpiechu rządu w postawieniu w stan oskarżenia pana Bankmana-Frieda” – napisali jego prawnicy.

Bankman-Fried była w dużej mierze zamknięta w domu swoich rodziców od czasu jej grudniowego aresztowania na Bahamach, gdzie mieszkała i gdzie miała siedzibę FTX. Został poddany ekstradycji do USA w ciągu tygodnia od aresztowania.

Jego rodzice, którzy mieszkają w Palo Alto w Kalifornii, są profesorami prawa na Uniwersytecie Stanforda i wspólnie podpisali jego obligację w wysokości 250 milionów dolarów.

W swoich dokumentach sądowych w poniedziałek jego prawnicy stwierdzili, że opłata finansowa kampanii powinna zostać odrzucona, ponieważ nie została uwzględniona w nakazie kapitulacji podpisanym przez ministra spraw zagranicznych Bahamów przed ekstradycją Bankmana-Frieda, a inne zarzuty, w tym przekupstwo, zostały niewłaściwie wniesione po jego ekstradycji .

Raportowanie Luke’a Cohena w Nowym Jorku

