Pat Sajak żegna się z publicznością, dając swój ostatni występ w ramach „Koła fortuny”.

Pat Sajak w „Koło fortuny”

Dzięki uprzejmości CBS

Pat Sajak był gospodarzem swojego ostatniego odcinka Koło fortuny W piątek znalazł czas, aby podziękować widzom niezwykle popularnego teleturnieju, który prowadzi od ponad 40 lat.

„Czas się pożegnać” – powiedział Sajak podczas odcinka. „Zanim odejdę, pragnę wyrazić kilka podziękowań i wyrazów uznania. Chciałbym zacząć od zobaczenia was wszystkich. To niesamowity przywilej być wzywanym do milionów domów noc po nocy, rok po roku, dekada po dekadzie. Zawsze czułem się odpowiedzialny za to, aby to codzienne pół godziny było bezpieczną przestrzenią dla rodzinnej rozrywki – towarzyskiej. Żadnych problemów, żadnej polityki, niczego zawstydzającego, po prostu gra, jak sądzę.”

Sajak (77 l.) rok temu ogłosił, że odchodzi na emeryturę jako gospodarz Koło fortuny. Ryan Seacrest przejmie funkcję gospodarza konsorcjalnego teleturnieju, który rozpocznie się w sezonie 2024–25; Dołączy do niego długoletnia współgospodarz Sajaka, Vanna White, która na razie pozostanie w programie.

White złożył hołd Sajakowi w filmie koło fortuny’Media społecznościowe (patrz poniżej). „Nie wiem, jak opisać słowami, co znaczyło dla mnie ostatnie 41 lat” – mówi. „Kiedy zaczynałem, byłem zupełnie zielony. Pat, sprawiłeś, że czuję się komfortowo i pewnie. Dzięki tobie jestem tym, kim jestem, naprawdę.

Sajak pierwotnie prezentował edycję dzienną NBC Koło fortuny w 1981 r., a White dołączył do serialu rok później. Zostali kotwicami codziennego wydania konsorcjalnego Koło w 1983 roku i przez cały czas ich kadencji program był jednym z najpopularniejszych teleturniejów w dystrybucji. Sajak i White prowadzą ABC Koło fortuny gwiazd Przez ostatnie cztery lata.

Sajak zdobył trzy nagrody Daytime Emmy dla najlepszego gospodarza teleturnieju i otrzymał nagrodę za całokształt twórczości podczas rozdania nagród w 2011 roku.

W piątek zakończył swoje pożegnanie koło fortuny’Jego dziedzictwem telewizyjnym jest to, że serial „stał się miejscem, w którym dzieci uczyły się alfabetu, ludzie z innych krajów rozwijali swoją znajomość języka angielskiego, gdzie rodziny spotykały się z przyjaciółmi i sąsiadami, a także całymi pokoleniami. Co za zaszczyt odegrać choć małą rolę w tym wydarzeniu” to wszystko. Dziękuję, że pozwoliłeś mi wejść do swojego życia.